Прикольные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах и картинках

1 В день ВСУ военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от соратников, командиров и политиков. Не пропустите этот день, а мы собрали для вас несколько поздравлений. Что такое держава бессильная? Если армия просто «пшик»? Это просто добыча отличная, Для врагов — золотейший рудник. И поэтому Украина, Укрепляет надёжный оплот, Поздравляем мы эти силы, И уверенность к нам придёт! Развиваться и дальше крепнуть, Технологии обновлять! И за крепость духа державы, Можно чарочку вновь поднять!

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3 Всегда вы к службе полностью готовы, Поздравлять мы вас вот будем снова. Желаем, чтоб успех, конечно, рядом был, И жизнь, здоровье ваше сохранил. Охраняешь судьбы и чужое счастье, Защищаешь ты от горя и ненастий. В День Вооруженных Сил же Украины Поздравим вас и пожелаем мы отныне. Счастливыми быть всегда, повсюду. В беде не бросить просто друга. Прими сердечный мой ты поздравок, Исполнится любая пусть мечта, дружок.

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5 Президент Украины в честь вас, Речь торжественно скажет сейчас! Государства суверенитет, Вы храните, спасая от бед! И на страже стоите горой, Очень часто рискуя собой. Миролюбие будет пускай, Защитите родимый наш край! Процветать, развиваться быстрей, Становиться с годами сильней! И на благо трудиться страны, Вам желаем здоровичка мы!

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7 Нам сегодня не грозит тоска, Потому как наши украинские войска, В этот день свой праздник отмечают, Ярко на погонах звёздочки сверкают. Мы всех танкистов и связистов, Ракетчиков и артиллеристов, От всего сердца поздравляем, И в небо мы салют пускаем!

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9 Наш веселый поздравок, Тем, кто служит верою. Государству точно в срок Отдает свой важный долг. Строй — раз-два, Вперед Страна! Будь спокоен каждый! Украина ты моя, Родина отважных. Чтоб на службе — все в порядке, Дома — верная жена. Враги — бегут все без оглядки. Под защитою страна!

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11 Поздравить сегодня очень хочу, Отечества нашу опору. Защитники наши, вам все по плечу, Друзья, уж расслабиться впору. Родину нашу никто не возьмет, Армия от всех врагов нас спасет! Воины мужества, доблести, чести Отчизну свою отстоите вы вместе! Каждый из вас погибнуть готов, Рады мы только что нету врагов! Украину защищать всегда будь готов!

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13 В Украине нынче праздник, — День вооруженных сил! Все нарядны и красивы, Праздник каждый чтоб вкусил! Поздравляем всех и вся, С праздником, друзья! Дружно в небо вы парите, За Украиною следите, Чтобы враг не смог, дурак Облапошить вас никак!

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15 В Украине много сил, Не простых — вооруженных, Боевым своим искусством И уменьем окрыленных! Всех, кто в эти силы входит Мы сегодня поздравляем, И немереного счастья И удачи вам желаем! Неба мирного, свиданий, И любви, большой как море, Поздравок вам шлем с гражданки, Дома вас увидим вскоре!

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17 Пусть Украина процветает С великой армией бойцов! Мы им здоровья пожелаем, Хороших щей, в конце концов, Чтоб их мурцовкой не кормили, Зимой от стужи берегли, Чтоб их лелеяли, любили, Но драться научить смогли! Чтоб настоящими мужчины К Восьмому марта стали в срок! Примите, Силы Украины Наш грандиозный поздравок! Наш прикольный поздравок, Всем бравым ребятам, На защиту точно в срок, Вышли все когда-то. Служат верой до сих пор, Их должны бояться. Враг нарвется на напор, Не прорвется, братцы! Украина верит в вас, Вы — защита знатная. Вас увидят, и атас! Сразу на попятную!

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19 Примите от души сердечный поздравок! Защитники родины в ваш праздничный денёк. Отваги и упорства ведь вам не занимать! Вы в вашем бравом деле — готовы жизнь отдать! За миллион улыбок, за солнце и за мир, Идёте вы на службу и рядом командир. За вашу честь и доблесть мы вас благодарим, И ваши все заслуги, в сердцах своих храним. И с вами мы душой всегда едины, В День Вооружённых Сил Украины!

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