Красивые поздравления с днем рождения на 7 декабря в стихах

Рожденные 7 декабря знак зодиака Стрелец, умные, решительные люди, открытые для новых знаний и открытий. Они быстро улавливают суть дела и полны креативных идей, которые активно используют в творчестве, личной жизни и интеллектуальной деятельности. Такое количество нестандартных мыслей и решений, делают их непохожими на окружающих. Характер у людей, родившихся 7 декабря знак зодиака Стрелец, далеко не подарок. Они очень своеобразны, из-за чего по жизни им сложно находить общий язык с окружающими. С детства отличаются от сверстников, о таких часто говорят: «на своей волне», «у себя на уме». Они создают впечатление чудаковатых индивидуалистов и стараются окружать себя тоже неординарными людьми. Рожденные 7 декабря, с интересом и вниманием относятся к тем, кто прокладывает в жизни собственную дорогу.
Они устают от избытка внимания к своей личности и даже стараются стать как все, слиться с толпой, но стандартное для многих мировоззрение негативно влияет на их нервную систему. Они подвержены сомнениям и долго ищут себя, это касается как выбора профессии, так и своей цели в жизни. Чтоб не сделать ошибку, они ищут себя и пробуют в различных, иногда противоположных сферах, открывают в себе новые качества и задатки, пока не найдут комфортное для себя место. На пути самопоиска, они будут раздражительны и напряжены, но определившись с выбором, они очень редко меняют, даже если со временем он оказывается не совсем удачным. Это можно объяснить тем, что материальные ценности не стоят у них на первом месте.
Люди, рожденные 7 декабря знак зодиака Стрелец, излишне самокритичны и требовательны к себе, они ставят для себя высокие планки, а при неудачах склонны к длительному самобичеванию. Такие люди нуждаются в человеке, способном помочь развить свой природный потенциал, без давления и грандиозных надежд, во избежание очередного разочарования. Когда человек, рожденный в этот день, открывает в себе талант, то свойственная ему замкнутость исчезает, и он готов дарит себя обществу. Рожденным 7 декабря знак зодиака Стрелец, необходимо активно участвовать в жизни семьи, проводить время с друзьями, посещать рабочие корпоративы, потому что при недостатке общения они могут отгородиться от окружающего мира и полностью уйти в мир иллюзий и фантазий. В личной жизни любят экспериментировать и удивлять, чем постоянно привлекают внимание, и поддерживают интерес своего партнера.
Стрельцы, рожденные 7 декабря, ярые идеалисты и узаконить могут только действительно значащие для себя отношения. Из-за особенностей характера и своей неоднозначности, вспышки спонтанной страсти могут сменяться холодным безразличием и необходимостью уединиться со своими мыслями. Когда волна уныния отходит, то они вновь готовы искренне и открыто демонстрировать свои эмоции и чувства, не понимая, что такие колебания могут охладить отношения с друзьями и любимыми. Люди, чей день рождения выпал на эту дату, готовы разделить свою радость на всех, но негативные переживания они должны вынести сами, без сторонней помощи. Они считают, что это лично их промах и недоработка и не готовы, чтоб другие видели их в минуты слабости. Такая уж особенность их натуры.
Поздравления:
День рождения - лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня - в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания - удачной,
Зарплата - семизначной,
Энергия - безмерной,
Любовь - большой и верной,
Фигура - атлетичной,
Погода - преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день -
Прекраснейший ваш день рожденья!
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною.
По жизни - лишь с улыбкою,
Делясь со всеми радостью.
А жизнь, хоть и «с перчинкою»,
Пусть будет лучшей сладостью.
Не важно, сколько тебе лет,
Пусть этот день будет рассвет,
Рассвет для жизни дорогой,
С любовью, с радостью большой!
Парой пусть сказка прибывает,
Твои желанья исполняет,
И День Рождения отмечая,
Тебя от сердца поздравляю!
Тебе в День рожденья, желаю
Взаимной любви и счастья без края,
Улыбок фортуны и верных друзей.
Радуй весь мир улыбкой своей!
Чудеса в этой жизни случаются,
Я прошу тебя, только верь.
Все желанья твои пусть сбываются
В этот праздничный светлый день.
С праздником, пусть беды все
Обойдут тебя стороной.
Пожелаю любви, терпения.
Знай, я буду всегда с тобой.
Пусть жизнь как луг в весенний день,
Цветами яркими всегда переливается,
Тут василек, там мак, а здесь сирень,
А роза — ты, пусть все мечты сбываются!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!