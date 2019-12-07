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Красивые поздравления с днем рождения на 7 декабря в стихах

Красивые поздравления с днем рождения на 7 декабря в стихах
09:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Независимые Стрельцы, родившиеся 7 декабря, обладают ненасытным любопытством.

Рожденные 7 декабря знак зодиака Стрелец, умные, решительные люди, открытые для новых знаний и открытий. Они быстро улавливают суть дела и полны креативных идей, которые активно используют в творчестве, личной жизни и интеллектуальной деятельности. Такое количество нестандартных мыслей и решений, делают их непохожими на окружающих. Характер у людей, родившихся 7 декабря знак зодиака Стрелец, далеко не подарок. Они очень своеобразны, из-за чего по жизни им сложно находить общий язык с окружающими. С детства отличаются от сверстников, о таких часто говорят: «на своей волне», «у себя на уме». Они создают впечатление чудаковатых индивидуалистов и стараются окружать себя тоже неординарными людьми. Рожденные 7 декабря, с интересом и вниманием относятся к тем, кто прокладывает в жизни собственную дорогу.

Они устают от избытка внимания к своей личности и даже стараются стать как все, слиться с толпой, но стандартное для многих мировоззрение негативно влияет на их нервную систему. Они подвержены сомнениям и долго ищут себя, это касается как выбора профессии, так и своей цели в жизни. Чтоб не сделать ошибку, они ищут себя и пробуют в различных, иногда противоположных сферах, открывают в себе новые качества и задатки, пока не найдут комфортное для себя место. На пути самопоиска, они будут раздражительны и напряжены, но определившись с выбором, они очень редко меняют, даже если со временем он оказывается не совсем удачным. Это можно объяснить тем, что материальные ценности не стоят у них на первом месте.

Люди, рожденные 7 декабря знак зодиака Стрелец, излишне самокритичны и требовательны к себе, они ставят для себя высокие планки, а при неудачах склонны к длительному самобичеванию. Такие люди нуждаются в человеке, способном помочь развить свой природный потенциал, без давления и грандиозных надежд, во избежание очередного разочарования. Когда человек, рожденный в этот день, открывает в себе талант, то свойственная ему замкнутость исчезает, и он готов дарит себя обществу. Рожденным 7 декабря знак зодиака Стрелец, необходимо активно участвовать в жизни семьи, проводить время с друзьями, посещать рабочие корпоративы, потому что при недостатке общения они могут отгородиться от окружающего мира и полностью уйти в мир иллюзий и фантазий. В личной жизни любят экспериментировать и удивлять, чем постоянно привлекают внимание, и поддерживают интерес своего партнера.

Стрельцы, рожденные 7 декабря, ярые идеалисты и узаконить могут только действительно значащие для себя отношения. Из-за особенностей характера и своей неоднозначности, вспышки спонтанной страсти могут сменяться холодным безразличием и необходимостью уединиться со своими мыслями. Когда волна уныния отходит, то они вновь готовы искренне и открыто демонстрировать свои эмоции и чувства, не понимая, что такие колебания могут охладить отношения с друзьями и любимыми. Люди, чей день рождения выпал на эту дату, готовы разделить свою радость на всех, но негативные переживания они должны вынести сами, без сторонней помощи. Они считают, что это лично их промах и недоработка и не готовы, чтоб другие видели их в минуты слабости. Такая уж особенность их натуры.

Поздравления:

День рождения - лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви. 

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня - в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания - удачной,

Зарплата - семизначной,

Энергия - безмерной,

Любовь - большой и верной,

Фигура - атлетичной,

Погода - преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Желаем удачи во всем и всегда,

Здоровья на долгие годы,

Чтоб горя и бед и не знать никогда,

И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, доброта

Вас в жизни всегда окружают.

Мечты пусть сбываются ваши всегда,

А счастье вас не забывает!

Печаль и тоску прогоните вы прочь,

Без всякого даже сомненья.

Пусть будет веселым и ярким сей день -

Прекраснейший ваш день рожденья!

Пусть все желанья сбудутся,

Пусть все мечты исполнятся,

Плохое пусть забудется,

Хорошее пусть вспомнится.

А жизнь пусть будет длинною,

Счастливою, беспечною.

Пусть воля будет сильною,

Любовь пусть будет вечною.

По жизни - лишь с улыбкою,

Делясь со всеми радостью.

А жизнь, хоть и «с перчинкою»,

Пусть будет лучшей сладостью.

Не важно, сколько тебе лет,

Пусть этот день будет рассвет,

Рассвет для жизни дорогой,

С любовью, с радостью большой!

Парой пусть сказка прибывает,

Твои желанья исполняет,

И День Рождения отмечая,

Тебя от сердца поздравляю!

Тебе в День рожденья,  желаю

Взаимной любви и счастья без края,

Улыбок фортуны и верных друзей.

Радуй весь мир улыбкой своей!

 Чудеса в этой жизни случаются,

Я прошу тебя, только верь.

Все желанья твои пусть сбываются

В этот праздничный светлый день.

С праздником, пусть беды все

Обойдут тебя стороной.

Пожелаю любви, терпения.

Знай, я буду всегда с тобой.

Пусть жизнь как луг в весенний день,

Цветами яркими всегда переливается,

Тут василек, там мак, а здесь сирень,

А роза — ты, пусть все мечты сбываются!

 Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

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