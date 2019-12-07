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Поздравления с Днем гражданской авиации: проза, стихи и открытки

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Поздравления с Днем гражданской авиации: проза, стихи и открытки
14:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Международный день гражданской авиации отмечается каждый год 7 декабря, начиная с 1994 года.

  • 1

    Авиаторов страны

    Поздравляем гордо мы!

    Счастья пожелаем, голубых небес,

    А еще здоровья и в жизни чудес!

  • 2

    В День гражданской авиации

    Желаю сил, терпения,

    Пусть бережет вас небо

    И дарит вдохновение.

    Летите к целям значимым,

    Парите над мечтой,

    Желаю вам удачи

    В работе непростой.

  • 3

    Поздравляю с Международным днём гражданской авиации. Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, лётная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлёты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.

  • 4

    Нет ничего лучше, чем лететь на самолете. Вы только представьте: то, что казалось немыслимым пару веков назад, для нас – самое обычное дело. Сегодня каждый человек может купить билеты в любой уголок земного шара. И за эту возможность нам стоит благодарить смелых пилотов, прекрасных стюардесс, гениальных конструкторов и внимательных авиадиспетчеров!

  • 5

    Летчиков поздравим мы сегодня,

    И всех тех, кто судьбу с небом повязал.

    День гражданской авиации настал,

    И я пожеланий строчки написал.

    Я желаю им всего, побольше,

    Чтобы небо было ласковым всегда.

    Чтобы беда не трогала вас больше,

    В пути горела добрая звезда.

    Пусть будет миг сегодняшний волшебным,

    Чтоб праздник ваш запомнился навек.

    Чтоб небо было только бесконечным,

    И радость рядом, какой жаждет каждый человек.

  • 6

    Авиация – это не просто самолеты в небо отправлять. Это огромный комплекс, в котором важен каждый работник: от проектировщика, в голове которого рождается проект нового самолета, до работника аэропорта, который обслуживает большие железные птицы. Сегодня День Гражданской Авиации, и мы с удовольствие поздравляем всех работников воздушных путей с праздником. Счастья вам и синего неба над головой!

  • 7

    Ты обожаешь небесные просторы,

    Ты капитан машины в небесах!

    Тебе сегодня пожелаем мы здоровья,

    Пусть солнце улыбается всегда!

  • 8

    Пилоты – самые смелые мужчины на свете! А стюардессы – самые красивые девушки и на земле, и на небе! Сегодня День Гражданской Авиации и мы рады поздравить их и всех остальных работников воздушных сообщений! Мы желаем вам синего чистого неба и огромных успехов в работе и личной жизни. Пусть воздушные ямы никогда не встретятся у вас на пути, а солнце всегда озаряют вашу судьбу!

  • 9

    Первым делом, первым делом, вы, пилоты,

    Ну, а всякое неважное потом.

    Разогнались в небе синем самолёты.

    Авиация! Вас с праздничным деньком!

    Пусть ревут моторы непрерывно,

    Главное, на взлётной полосе

    Самолёты пусть взлетают мирно,

    Возвращаются все также, без проблем.

    Мы желаем только жизни светлой,

    И удачу на своё крыло,

    Всем, кто любит небо беззаветно,

    Чтобы фантастически везло.

  • 10

    Авиации гражданской

    День Международный.

    Будет путь пускай воздушный

    Светлым и свободным.

    Всем, кто занят в этой сфере

    Счастья я желаю.

    С вашим днем, владыки неба,

    Всех вас поздравляю.

  • 11

    С Днем гражданской авиации сердечно

    Поздравляю в этот час тебя!

    Пусть полеты будут безупречны,

    И чисты, прозрачны небеса.

    Пусть у вас сбываются желанья,

    Окружают пусть любовь и теплота.

    Прибавляются пусть опыт, знанья

    И сердечко согревает доброта.

  • 12

    Самолеты – это всегда красиво. Помнишь, как в детстве ты, заслышав гул железной птицы, задирал голову к небу и кричал: «Самолет-самолет! Покатай меня на своем крыле!» Время идет, а мы все так же восхищаемся их грацией и необычайной легкостью. Хоть многие из нас и не понимают, как такие громадины могут летать. Все равно мы любим путешествовать воздушным транспортом и благодарны всем работникам авиации!

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