Поздравления с Днем гражданской авиации: проза, стихи и открытки

1 Авиаторов страны Поздравляем гордо мы! Счастья пожелаем, голубых небес, А еще здоровья и в жизни чудес!

2 В День гражданской авиации Желаю сил, терпения, Пусть бережет вас небо И дарит вдохновение. Летите к целям значимым, Парите над мечтой, Желаю вам удачи В работе непростой.

3 Поздравляю с Международным днём гражданской авиации. Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, лётная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлёты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.

4 Нет ничего лучше, чем лететь на самолете. Вы только представьте: то, что казалось немыслимым пару веков назад, для нас – самое обычное дело. Сегодня каждый человек может купить билеты в любой уголок земного шара. И за эту возможность нам стоит благодарить смелых пилотов, прекрасных стюардесс, гениальных конструкторов и внимательных авиадиспетчеров!

5 Летчиков поздравим мы сегодня, И всех тех, кто судьбу с небом повязал. День гражданской авиации настал, И я пожеланий строчки написал. Я желаю им всего, побольше, Чтобы небо было ласковым всегда. Чтобы беда не трогала вас больше, В пути горела добрая звезда. Пусть будет миг сегодняшний волшебным, Чтоб праздник ваш запомнился навек. Чтоб небо было только бесконечным, И радость рядом, какой жаждет каждый человек.

6 Авиация – это не просто самолеты в небо отправлять. Это огромный комплекс, в котором важен каждый работник: от проектировщика, в голове которого рождается проект нового самолета, до работника аэропорта, который обслуживает большие железные птицы. Сегодня День Гражданской Авиации, и мы с удовольствие поздравляем всех работников воздушных путей с праздником. Счастья вам и синего неба над головой!

7 Ты обожаешь небесные просторы, Ты капитан машины в небесах! Тебе сегодня пожелаем мы здоровья, Пусть солнце улыбается всегда!

8 Пилоты – самые смелые мужчины на свете! А стюардессы – самые красивые девушки и на земле, и на небе! Сегодня День Гражданской Авиации и мы рады поздравить их и всех остальных работников воздушных сообщений! Мы желаем вам синего чистого неба и огромных успехов в работе и личной жизни. Пусть воздушные ямы никогда не встретятся у вас на пути, а солнце всегда озаряют вашу судьбу!

9 Первым делом, первым делом, вы, пилоты, Ну, а всякое неважное потом. Разогнались в небе синем самолёты. Авиация! Вас с праздничным деньком! Пусть ревут моторы непрерывно, Главное, на взлётной полосе Самолёты пусть взлетают мирно, Возвращаются все также, без проблем. Мы желаем только жизни светлой, И удачу на своё крыло, Всем, кто любит небо беззаветно, Чтобы фантастически везло.

10 Авиации гражданской День Международный. Будет путь пускай воздушный Светлым и свободным. Всем, кто занят в этой сфере Счастья я желаю. С вашим днем, владыки неба, Всех вас поздравляю.

11 С Днем гражданской авиации сердечно Поздравляю в этот час тебя! Пусть полеты будут безупречны, И чисты, прозрачны небеса. Пусть у вас сбываются желанья, Окружают пусть любовь и теплота. Прибавляются пусть опыт, знанья И сердечко согревает доброта.