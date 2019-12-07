Поздравления с Днем гражданской авиации: проза, стихи и открытки

Авиаторов страны
Поздравляем гордо мы!
Счастья пожелаем, голубых небес,
А еще здоровья и в жизни чудес!
В День гражданской авиации
Желаю сил, терпения,
Пусть бережет вас небо
И дарит вдохновение.
Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой.
Поздравляю с Международным днём гражданской авиации. Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, лётная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлёты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.
Нет ничего лучше, чем лететь на самолете. Вы только представьте: то, что казалось немыслимым пару веков назад, для нас – самое обычное дело. Сегодня каждый человек может купить билеты в любой уголок земного шара. И за эту возможность нам стоит благодарить смелых пилотов, прекрасных стюардесс, гениальных конструкторов и внимательных авиадиспетчеров!
Летчиков поздравим мы сегодня,
И всех тех, кто судьбу с небом повязал.
День гражданской авиации настал,
И я пожеланий строчки написал.
Я желаю им всего, побольше,
Чтобы небо было ласковым всегда.
Чтобы беда не трогала вас больше,
В пути горела добрая звезда.
Пусть будет миг сегодняшний волшебным,
Чтоб праздник ваш запомнился навек.
Чтоб небо было только бесконечным,
И радость рядом, какой жаждет каждый человек.
Авиация – это не просто самолеты в небо отправлять. Это огромный комплекс, в котором важен каждый работник: от проектировщика, в голове которого рождается проект нового самолета, до работника аэропорта, который обслуживает большие железные птицы. Сегодня День Гражданской Авиации, и мы с удовольствие поздравляем всех работников воздушных путей с праздником. Счастья вам и синего неба над головой!
Ты обожаешь небесные просторы,
Ты капитан машины в небесах!
Тебе сегодня пожелаем мы здоровья,
Пусть солнце улыбается всегда!
Пилоты – самые смелые мужчины на свете! А стюардессы – самые красивые девушки и на земле, и на небе! Сегодня День Гражданской Авиации и мы рады поздравить их и всех остальных работников воздушных сообщений! Мы желаем вам синего чистого неба и огромных успехов в работе и личной жизни. Пусть воздушные ямы никогда не встретятся у вас на пути, а солнце всегда озаряют вашу судьбу!
Первым делом, первым делом, вы, пилоты,
Ну, а всякое неважное потом.
Разогнались в небе синем самолёты.
Авиация! Вас с праздничным деньком!
Пусть ревут моторы непрерывно,
Главное, на взлётной полосе
Самолёты пусть взлетают мирно,
Возвращаются все также, без проблем.
Мы желаем только жизни светлой,
И удачу на своё крыло,
Всем, кто любит небо беззаветно,
Чтобы фантастически везло.
Авиации гражданской
День Международный.
Будет путь пускай воздушный
Светлым и свободным.
Всем, кто занят в этой сфере
Счастья я желаю.
С вашим днем, владыки неба,
Всех вас поздравляю.
С Днем гражданской авиации сердечно
Поздравляю в этот час тебя!
Пусть полеты будут безупречны,
И чисты, прозрачны небеса.
Пусть у вас сбываются желанья,
Окружают пусть любовь и теплота.
Прибавляются пусть опыт, знанья
И сердечко согревает доброта.
Самолеты – это всегда красиво. Помнишь, как в детстве ты, заслышав гул железной птицы, задирал голову к небу и кричал: «Самолет-самолет! Покатай меня на своем крыле!» Время идет, а мы все так же восхищаемся их грацией и необычайной легкостью. Хоть многие из нас и не понимают, как такие громадины могут летать. Все равно мы любим путешествовать воздушным транспортом и благодарны всем работникам авиации!