Красивые поздравления с днем рождения на 8 декабря: проза, стихи, открытки

Родившиеся 8 декабря чрезвычайно активны благодаря большим запасам внутренней энергии.

У вас грандиозные мечты и большая любовь к жизни. Однако ваша природа двойственна. Энтузиаст и философ, вы наделены амбициозностью и целеустремленностью, и хотя ваша открытая, импульсивная часть стремится к путешествиям и общению, рабочая пчелка внутри помышляет только об успехе.

Рожденным 8 декабря следует избегать любых форм физических и психологических пристрастий, которые могут обернуться ущербом для их здоровья. Возможно, в силу высвобождения эндоморфинов в мозге многие из нас достаточно быстро привыкают к неприятным вещам, явлениям и даже людям. Для рожденных 8 декабря эта опасность особенно велика. Поэтому они должны развивать в себе вдумчивость, умеренность, осторожность и способность бесстрастного осмысления своего опыта.

Рожденные 8 декабря с головой окунаются в собственные начинания. Это касается не только их профессиональной деятельности, но и личной жизни. Дружбе и любви они отдаются целиком, без остатка. Однажды сделав свой выбор, они уже навсегда становятся его пленниками. Проблемы могут возникнуть в отношении глубины их обязательств и ответственности. Если обстоятельства складываются так, что рожденные 8 декабря вынуждены оставить семью или коллектив, они долго и мучительно переживают чувство вины, даже если твердо знают, что ситуация им не подконтрольна. Однако опыт разочарований, который приходит с годами, учит этих людей оставлять кое-что в резерве (при этом не ущемляя свое великодушие). Рожденные 8 декабря заряжены огромной энергией, однако не всегда им удается направлять ее в нужное русло. Очень часто они посвящают себя заведомо проигрышным проектам.

Поздравления:

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.

В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!

В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

Посмотри, как жизнь прекрасна,

Не тревожься понапрасну.

Столько счастья впереди,

Ты скорей к нему иди.

С днем рождения! Светлых дней!

Быть всегда в кругу друзей,

Исполнения желаний

И поменьше испытаний.

С днем рождения, с праздником светлым!

Ярких дней тебе, море любви,

Лучик света и море везения,

Много счастья, тепла, доброты.

Океан впечатлений, эмоций,

Только верных, хороших друзей,

Каплю смеха, и каплю надежды,

И, конечно же, новых идей.

Поздравляю с днем рождения!

Добра желаю и любви,

В душе весеннего цветения

И чтоб сбылись мечты твои!

Да счастья столько, чтоб с излишком.

Побольше всяческих побед!

И точно знать, не понаслышке,

Что значит с шиком жить, без бед!

В твой день рождения желаю

Успехов множество во всем,

Пускай друзья не забывают,

Всегда уютным будет дом.

Чтоб каждый день был самым лучшим!

Деньжат - под самый потолок.

И просто так, на всякий случай,

Свой на Мальдивах островок.

Поздравляю с днем рождения

И желаю долгих лет,

Денег, счастья и везения,

Чтобы жизнь была без бед!

Наслаждайся каждым мигом.

Пусть хранят друзья и Бог.

Радуй всех одним лишь ликом.

А здоровья было впрок!

Желаю жизни долговечной,

Любви взаимной и сердечной,

Друзей надежных и веселых,

Детей красивых и здоровых.

Событий ярких и приятных,

В делах побед неоднократных,

В судьбе всегда везения.

еще раз с днем рождения!

Позволь поздравить с днем рождения,

Сиять от счастья, пожелать

Всех исполнения желаний

И никогда не унывать,

Успехов, крепкого здоровья,

Любви, удачи, быть сильней.

В делах, работе, личной жизни -

Чтоб было только все окей!

Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.

Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

Красивой жизни, словно в сказке,

Любви, доверия и ласки,

Друзей - чтоб искренне дружили,

Родители чтоб вечно жили.

Партнеров - верных и любимых,

И много дней неповторимых.

Во всем удачи и терпенья,

Улыбок, счастья! С днем рожденья!

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю!

Пусть в этот день прекрасный,

Исполнятся все твои

Заветные мечты!

От всей души желаю не болеть!

В жизни чаще улыбаться!

Пусть все будет на отлично,

И в личной жизни, и в обычной!