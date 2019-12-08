Красивые поздравления с днем рождения на 8 декабря: проза, стихи, открытки

У вас грандиозные мечты и большая любовь к жизни. Однако ваша природа двойственна. Энтузиаст и философ, вы наделены амбициозностью и целеустремленностью, и хотя ваша открытая, импульсивная часть стремится к путешествиям и общению, рабочая пчелка внутри помышляет только об успехе.
Рожденным 8 декабря следует избегать любых форм физических и психологических пристрастий, которые могут обернуться ущербом для их здоровья. Возможно, в силу высвобождения эндоморфинов в мозге многие из нас достаточно быстро привыкают к неприятным вещам, явлениям и даже людям. Для рожденных 8 декабря эта опасность особенно велика. Поэтому они должны развивать в себе вдумчивость, умеренность, осторожность и способность бесстрастного осмысления своего опыта.
Рожденные 8 декабря с головой окунаются в собственные начинания. Это касается не только их профессиональной деятельности, но и личной жизни. Дружбе и любви они отдаются целиком, без остатка. Однажды сделав свой выбор, они уже навсегда становятся его пленниками. Проблемы могут возникнуть в отношении глубины их обязательств и ответственности. Если обстоятельства складываются так, что рожденные 8 декабря вынуждены оставить семью или коллектив, они долго и мучительно переживают чувство вины, даже если твердо знают, что ситуация им не подконтрольна. Однако опыт разочарований, который приходит с годами, учит этих людей оставлять кое-что в резерве (при этом не ущемляя свое великодушие). Рожденные 8 декабря заряжены огромной энергией, однако не всегда им удается направлять ее в нужное русло. Очень часто они посвящают себя заведомо проигрышным проектам.
Поздравления:
Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.
Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.
В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!
В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!
Посмотри, как жизнь прекрасна,
Не тревожься понапрасну.
Столько счастья впереди,
Ты скорей к нему иди.
С днем рождения! Светлых дней!
Быть всегда в кругу друзей,
Исполнения желаний
И поменьше испытаний.
С днем рождения, с праздником светлым!
Ярких дней тебе, море любви,
Лучик света и море везения,
Много счастья, тепла, доброты.
Океан впечатлений, эмоций,
Только верных, хороших друзей,
Каплю смеха, и каплю надежды,
И, конечно же, новых идей.
Поздравляю с днем рождения!
Добра желаю и любви,
В душе весеннего цветения
И чтоб сбылись мечты твои!
Да счастья столько, чтоб с излишком.
Побольше всяческих побед!
И точно знать, не понаслышке,
Что значит с шиком жить, без бед!
В твой день рождения желаю
Успехов множество во всем,
Пускай друзья не забывают,
Всегда уютным будет дом.
Чтоб каждый день был самым лучшим!
Деньжат - под самый потолок.
И просто так, на всякий случай,
Свой на Мальдивах островок.
Поздравляю с днем рождения
И желаю долгих лет,
Денег, счастья и везения,
Чтобы жизнь была без бед!
Наслаждайся каждым мигом.
Пусть хранят друзья и Бог.
Радуй всех одним лишь ликом.
А здоровья было впрок!
Желаю жизни долговечной,
Любви взаимной и сердечной,
Друзей надежных и веселых,
Детей красивых и здоровых.
Событий ярких и приятных,
В делах побед неоднократных,
В судьбе всегда везения.
еще раз с днем рождения!
Позволь поздравить с днем рождения,
Сиять от счастья, пожелать
Всех исполнения желаний
И никогда не унывать,
Успехов, крепкого здоровья,
Любви, удачи, быть сильней.
В делах, работе, личной жизни -
Чтоб было только все окей!
Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.
Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.
Красивой жизни, словно в сказке,
Любви, доверия и ласки,
Друзей - чтоб искренне дружили,
Родители чтоб вечно жили.
Партнеров - верных и любимых,
И много дней неповторимых.
Во всем удачи и терпенья,
Улыбок, счастья! С днем рожденья!
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости желаю!
Пусть в этот день прекрасный,
Исполнятся все твои
Заветные мечты!
От всей души желаю не болеть!
В жизни чаще улыбаться!
Пусть все будет на отлично,
И в личной жизни, и в обычной!