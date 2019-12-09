Самые нежные поздравления с днем рождения на 9 декабря

День рождения – добрый, светлый и радостный праздник. Для детей – долгожданный, для взрослых – бывает и не очень, но все равно позитивный и счастливый.
Если у кого-то из ваших родных, друзей или знакомых надвигается очередная дата, не забудьте поздравить их с днем рождения и пожелать самого наилучшего.
С днем рождения тебя!
Счастья, мира и добра.
Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтоб друзья опорой были,
А родные чтоб любили.
Всё чтоб просто, без труда
Получалось у тебя.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
Желаю в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Мечты сбываются скорей.
На высшем уровне всегда
Проходят пусть твои года.
Успеха в жизни, ярких дней
И сногсшибательных идей!
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!
Что пожелать — здоровья, счастья?
Ведь каждый хочет своего.
Поменьше ссор, побольше страсти
И чтоб всегда во всём везло.
Квартиру или дом уютный,
Чтоб был в семье всегда покой,
Ждал на диване плед лоскутный,
Чтоб с радостью идти домой.
Приятных встреч, друзей надежных,
По выходным — на шашлычок,
Заданий и работ несложных,
Чтоб наполнялся кошелек.
Чтоб времени на всё хватало —
И отдохнуть, и погулять.
Походкой твердой без препятствий
По жизни весело шагать!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь — как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоем пути!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!
С днем рожденья поздравляем.
И в прекрасный этот день
Подарить тебе желаем
Море солнечных идей.
Пусть здоровье будет крепким.
Пусть удача настает.
И желанием заветным
Завершится этот год.
Мы тебе желаем счастья,
И улыбок, и добра.
И любое пусть ненастье
Не наступит никогда.
Тебе желаю в праздник светлый
Огромной радости, любви,
Друзей хороших, беззаветных,
И никогда не знать тоски!
В душе пусть только счастье будет,
Беда обходит стороной,
Дорогу в дом пусть не забудут
Здоровье и успех большой!
Пускай фортуна улыбнётся,
И льётся нежных слов поток,
И в жизни пусть всегда найдётся
Комфортный райский уголок!
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Много сил, эмоций, смеха
И во всех делах — успеха!
Наилучших впечатлений
Вам всегда от Дней Рождений,
Лучших, преданных друзей,
Чтоб жилось Вам веселей!
Очи Ваши, чтоб сияли,
Свет лазурный излучали,
Жизнь, чтоб долгою была,
А в душе — «весна» была!
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтобы сбывались все мечты,
И всех радовала ты!
Красоты тебе и ласки,
И жилось чтобы, как в сказке,
В доме пусть будет достаток,
А в делах всегда порядок!