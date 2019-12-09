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Самые нежные поздравления с днем рождения на 9 декабря

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Самые нежные поздравления с днем рождения на 9 декабря
10:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

    День рождения – добрый, светлый и радостный праздник. Для детей – долгожданный, для взрослых – бывает и не очень, но все равно позитивный и счастливый.

    Если у кого-то из ваших родных, друзей или знакомых надвигается очередная дата, не забудьте поздравить их с днем рождения и пожелать самого наилучшего.

     

    С днем рождения тебя!

    Счастья, мира и добра.

    Чтоб сопутствовал успех,

    В доме был веселый смех.

     

    Чтоб друзья опорой были,

    А родные чтоб любили.

    Всё чтоб просто, без труда

    Получалось у тебя.

     

    Чтобы было настроение,

    Чтоб исчезли все смятения,

    Чтоб была всегда мечта.

    Поздравляем мы тебя!

  • 2

  • 3

    Желаю в день рождения

    Улыбок, солнца и удачи.

    Пускай приходит вдохновение,

    Легко решаются задачи.

     

    Здоровья, радости и счастья,

    А также преданных друзей.

    Пусть обойдут тебя ненастья,

    Мечты сбываются скорей.

     

    На высшем уровне всегда

    Проходят пусть твои года.

    Успеха в жизни, ярких дней

    И сногсшибательных идей!

  • 4

  • 5

    Пусть будет в день рождения

    Побольше наслаждения,

    Компания — удачной,

    Зарплата — семизначной,

    Энергия — безмерной,

    Любовь — большой и верной,

    Фигура — атлетичной,

    Погода — преотличной!

    Душа всегда смеется,

    И счастье речкой льется.

    И от судьбы подарок

    Пусть будет очень ярок!

  • 6

  • 7

    Желаю радости, успеха,

    Здоровья крепкого вагон,

    Центнер любви, три тонны смеха,

    Моментов счастья — миллион,

     

    Событий ярких, интересных,

    Друзей, проверенных в делах,

    Эмоций светлых и чудесных.

    И волшебства не только в снах!

  • 8

  • 9

    Что пожелать — здоровья, счастья?

    Ведь каждый хочет своего.

    Поменьше ссор, побольше страсти

    И чтоб всегда во всём везло.

     

    Квартиру или дом уютный,

    Чтоб был в семье всегда покой,

    Ждал на диване плед лоскутный,

    Чтоб с радостью идти домой.

     

    Приятных встреч, друзей надежных,

    По выходным — на шашлычок,

    Заданий и работ несложных,

    Чтоб наполнялся кошелек.

     

    Чтоб времени на всё хватало —

    И отдохнуть, и погулять.

    Походкой твердой без препятствий

    По жизни весело шагать!

  • 10

  • 11

    Желаю море позитива

    И самых преданных друзей.

    Чтоб жизнь — как яркая картина,

    А ты кайфуй, любуйся ей.

     

    Чтоб радость, счастье и удача

    К тебе толпою в гости шли,

    Чтоб никакая неудача

    Не встала на твоем пути!

  • 12

  • 13

    Пусть исполнятся все желания,

    Пускай сбудутся все мечты.

    От родных — теплоты, понимания

    И заботы, внимания, любви.

     

    А в душе и в доме — уюта.

    И достатка, великих красот.

    И поддержки друзей, и совета,

    И еще покорения высот!

  • 14

  • 15

    С днем рожденья поздравляем.

    И в прекрасный этот день

    Подарить тебе желаем

    Море солнечных идей.

     

    Пусть здоровье будет крепким.

    Пусть удача настает.

    И желанием заветным

    Завершится этот год.

     

    Мы тебе желаем счастья,

    И улыбок, и добра.

    И любое пусть ненастье

    Не наступит никогда.

  • 16

  • 17

    Тебе желаю в праздник светлый

    Огромной радости, любви,

    Друзей хороших, беззаветных,

    И никогда не знать тоски!

     

    В душе пусть только счастье будет,

    Беда обходит стороной,

    Дорогу в дом пусть не забудут

    Здоровье и успех большой!

     

    Пускай фортуна улыбнётся,

    И льётся нежных слов поток,

    И в жизни пусть всегда найдётся

    Комфортный райский уголок!

  • 18

  • 19

    С днем рождения поздравляем,

    Счастья, радости желаем,

    Много сил, эмоций, смеха

    И во всех делах — успеха!

     

    Наилучших впечатлений

    Вам всегда от Дней Рождений,

    Лучших, преданных друзей,

    Чтоб жилось Вам веселей!

     

    Очи Ваши, чтоб сияли,

    Свет лазурный излучали,

    Жизнь, чтоб долгою была,

    А в душе — «весна» была!

  • 20

  • 21

    С днем рожденья поздравляю!

    Счастья, радости желаю.

    Чтобы сбывались все мечты,

    И всех радовала ты!

     

    Красоты тебе и ласки,

    И жилось чтобы, как в сказке,

    В доме пусть будет достаток,

    А в делах всегда порядок!

     

Шикарные поздравления с Днем рождения в стихах

Красивые поздравления с днем рождения

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