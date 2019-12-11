Самые лучшие СМС поздравления с Днем рождения на 11 декабря

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Любому человеку очень приятно, если о нём не забывают в день его рождения. Лучше всего заранее выбрать подходящие пожелания для конкретного человека. Поздравлять друзей, начальника или сотрудников следует сдержанно и официально, но одновременно тепло и искренне.

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!