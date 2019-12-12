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Четверг, 12.12.2019
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Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины: стихи, проза, открытки

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Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины: стихи, проза, открытки
07:49 Сегодня Телеграф Фото: МОУ

Лучшие открытки, стихи и поздравления тем, кто посвятил себя благородному делу защиты страны.

Нет войне, а миру — ДА,

Говорим это всегда,

Не хотим мы воевать,

Жизнь чужую забирать.

Сухопутные войска,

Как широкая река,

Могут быстро продвигаться,

Очень точно отстреляться.

В маскировке асы мы,

И ученья нам нужны,

Чтобы многому учиться,

И в отличники стремиться!

Пусть же будет нам, друзья,

Вся солдатская семья,

Как родимый отчий дом,

Чтобы мирно жили в нем!

Прими мои поздравления с днём сухопутных войск! Я желаю тебе, в первую очередь, здоровья и всяческого благополучия, а к этому пускай приложатся счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты исполнятся, а неприятности исчезнут. Поздравляю!

Вы самый важный для армии вид

Военных профессий и действий.

И, может быть, это вас удивит —

На суше служить интересней.

Здесь есть пехота, танки, снаряды,

Здесь артиллерия залпы дает,

Разведчиков смелых большие отряды,

И на саперов работа ждет.

На Вас мы надеемся в нашей защите,

И Богу мы молимся тоже за Вас.

Вы будьте здоровы и верно служите,

И мир нам дарите всегда и сейчас.

С днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск! От всей души желаю прекрасного самочувствия, благополучия на службе и дома и воплощения в жизнь самых масштабных планов. Всего вам самого лучшего, с праздником!

Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – это значит, в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!

Поздравляем вас защитники: ракетчики, танкисты,

Мотострелковые войска, ПВО, артиллерия, связисты,

Смелых, храбрых и сильных ребят большие отряды,

Встретить праздник с вами вместе очень рады!

Вы большая опора и наша доблесть и защита,

От врагов из "вне" наша страна надежна закрыта,

Пусть же будет мирной и легкой ваша служба,

Пусть всегда меж вами будет мир и дружба!

Сухопутных войск бойцов

Поздравляю я сейчас.

В душах будет пусть

Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,

Службу бравую несли.

В доме был достаток, счастье,

Детки славными росли.

День сухопутных войск.

Всех с праздником, ребята.

Желаю легкой службы вам,

Пусть будет жизнь богатой.

Пусть ждет всегда семья,

Пусть родина оценит,

Пусть взглядов ваших правильных

Ничто не переменит.

Желаю силы в сердце вам,

Единства только братству,

Опорой всей страны большой

Желаю оставаться!

За каждый клочок родной земли вы стоите как один, все наши военные, разных полков и с разным вооружением, вместе вы создаете нерушимый щит! С Днем сухопутных войск Украины! Пусть гордо реют ваши знамена, пусть счастливо бьются ваши горячие сердца!

Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – это значит, в любое время неутомимо охранять покой своей отчизны. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!

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