Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины: стихи, проза, открытки

Нет войне, а миру — ДА,
Говорим это всегда,
Не хотим мы воевать,
Жизнь чужую забирать.
Сухопутные войска,
Как широкая река,
Могут быстро продвигаться,
Очень точно отстреляться.
В маскировке асы мы,
И ученья нам нужны,
Чтобы многому учиться,
И в отличники стремиться!
Пусть же будет нам, друзья,
Вся солдатская семья,
Как родимый отчий дом,
Чтобы мирно жили в нем!
Прими мои поздравления с днём сухопутных войск! Я желаю тебе, в первую очередь, здоровья и всяческого благополучия, а к этому пускай приложатся счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты исполнятся, а неприятности исчезнут. Поздравляю!
Вы самый важный для армии вид
Военных профессий и действий.
И, может быть, это вас удивит —
На суше служить интересней.
Здесь есть пехота, танки, снаряды,
Здесь артиллерия залпы дает,
Разведчиков смелых большие отряды,
И на саперов работа ждет.
На Вас мы надеемся в нашей защите,
И Богу мы молимся тоже за Вас.
Вы будьте здоровы и верно служите,
И мир нам дарите всегда и сейчас.
С днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные вам даты.
Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск! От всей души желаю прекрасного самочувствия, благополучия на службе и дома и воплощения в жизнь самых масштабных планов. Всего вам самого лучшего, с праздником!
Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – это значит, в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!
Поздравляем вас защитники: ракетчики, танкисты,
Мотострелковые войска, ПВО, артиллерия, связисты,
Смелых, храбрых и сильных ребят большие отряды,
Встретить праздник с вами вместе очень рады!
Вы большая опора и наша доблесть и защита,
От врагов из "вне" наша страна надежна закрыта,
Пусть же будет мирной и легкой ваша служба,
Пусть всегда меж вами будет мир и дружба!
Сухопутных войск бойцов
Поздравляю я сейчас.
В душах будет пусть
Лишь радость и гармония у вас.
Чтобы все здоровы были,
Службу бравую несли.
В доме был достаток, счастье,
Детки славными росли.
День сухопутных войск.
Всех с праздником, ребята.
Желаю легкой службы вам,
Пусть будет жизнь богатой.
Пусть ждет всегда семья,
Пусть родина оценит,
Пусть взглядов ваших правильных
Ничто не переменит.
Желаю силы в сердце вам,
Единства только братству,
Опорой всей страны большой
Желаю оставаться!
За каждый клочок родной земли вы стоите как один, все наши военные, разных полков и с разным вооружением, вместе вы создаете нерушимый щит! С Днем сухопутных войск Украины! Пусть гордо реют ваши знамена, пусть счастливо бьются ваши горячие сердца!
Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – это значит, в любое время неутомимо охранять покой своей отчизны. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!