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Четверг, 12.12.2019
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Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины на украинском языке

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Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины на украинском языке
12:04 Сегодня Телеграф Фото: МОУ

Красивые поздравления с Днем Сухопутных войск Украины на украинском языке в стиха, прозе и открытках.

  • 1

    Вітаю з Днем Сухопутних військ України і щиро бажаю щасливих мандрів по суші доброго і барвистого світу. Нехай противник завжди потрапляє в пастку, нехай для тебе ніколи не буде перешкод на шляху до успіху. Бажаю завжди бути здоровим, тверезо дивитися на будь-яку ситуацію життя і ніколи не втрачати свою впевненість і пильність.

  • 2

    Щиро вітаю вас з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя та успіхів у забезпеченні боєздатності і могутності Сухопутних військ України.

  • 3

    Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,

    Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу

    Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,

    Але готові відсіч дати ви будь-якому ворогові.

    Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,

    Розламаєте кліщі, розтиснете лещата

    Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,

    Але ворогу залишається тільки вити від туги

  • 4

    У День сухопутних військ України я поспішаю привітати тебе, мого доброго знайомого вояку і побажати всіляких гараздів! Нехай буде підвищення, і може, дзвін нагород! Хай роки служби запам'ятовуються тільки хороші! Нехай у житті буде справжня любов, прості радощі і міцне щастя!

  • 5

    Ми не втомимося вітати героїв,

    Яким не дають спокою

    Загрози для найулюбленішою країни,

    пишайся Україна

    Своїми сухопутними військами,

    І сміливими і зухвалими синами!

    Ваших перемог всіх нам не злічити,

    Хвала за це Вам і честь!

  • 6

    Сьогодні день сухопутних військ України. Ми вітаємо наших бравих військових з цим чудовим святом та бажаємо їм згуртованості, високого бойового духу, грамотних дій під час навчань, мирного неба над головою, сімейного та особистого щастя!

  • 7

    Ми вас вітаємо герої,

    Що мир тримаєте в покої.

    Найкращі в світі ви війська,

    І дуже сильна в вас рука!

    На захист перших вас завжди всі кличуть

    Загрозу від країни відвернуть,

    І щоб у злагоді жили жінки і діти,

    Повинні ви іти в далеку путь.

    І ми пишаємося Вами,

    Своїми сухопутними військами.

    Бажаєм вам сто років жить,

    В житті ніколи не тужить!

  • 8

    Вітаю з Днем Сухопутних військ України і бажаю сталевого здоров'я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошою загартування характеру і ентузіазму. Бажаю бути долею збереженим, відважним, спритним і улюбленим.

  • 9

    Сухопутні війська -

    Слава армії і сила!

    Ваша служба нелегка,

    Нелегко і вашим милим.

    Пост ваш - на передовій,

    І стихія ваша - суша,

    Нехай вас чекають завжди додому,

    Нехай удача з вами дружить!

    Нехай вам стопочку наллють -

    Зі святом привітають,

    Адже за вас сьогодні п'ють

    Заперечення - відставити!

    Зі святом!

  • 10

    Бойові друзі! Шановні ветерани! Щиросердечно вітаю офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів, працівників Збройних Сил, ветеранів з Днем сухопутних військ України. Попри всі негаразди воїни механізованих і танкових підрозділів, протиповітряної оборони, спеціалісти частин забезпечення, ракетники і артилеристи у повсякденній службі демонструють зразки вірності військовій присязі, гідно продовжують славні традиції мужніх захисників і визволителів Української землі. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, оптимізму, миру і благополуччя, нових успіхів у ратній праці в ім’я процвітання України.

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