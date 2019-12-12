Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины на украинском языке

Вітаю з Днем Сухопутних військ України і щиро бажаю щасливих мандрів по суші доброго і барвистого світу. Нехай противник завжди потрапляє в пастку, нехай для тебе ніколи не буде перешкод на шляху до успіху. Бажаю завжди бути здоровим, тверезо дивитися на будь-яку ситуацію життя і ніколи не втрачати свою впевненість і пильність.
Щиро вітаю вас з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя та успіхів у забезпеченні боєздатності і могутності Сухопутних військ України.
Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,
Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу
Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,
Але готові відсіч дати ви будь-якому ворогові.
Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,
Розламаєте кліщі, розтиснете лещата
Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,
Але ворогу залишається тільки вити від туги
У День сухопутних військ України я поспішаю привітати тебе, мого доброго знайомого вояку і побажати всіляких гараздів! Нехай буде підвищення, і може, дзвін нагород! Хай роки служби запам'ятовуються тільки хороші! Нехай у житті буде справжня любов, прості радощі і міцне щастя!
Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішою країни,
пишайся Україна
Своїми сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це Вам і честь!
Сьогодні день сухопутних військ України. Ми вітаємо наших бравих військових з цим чудовим святом та бажаємо їм згуртованості, високого бойового духу, грамотних дій під час навчань, мирного неба над головою, сімейного та особистого щастя!
Ми вас вітаємо герої,
Що мир тримаєте в покої.
Найкращі в світі ви війська,
І дуже сильна в вас рука!
На захист перших вас завжди всі кличуть
Загрозу від країни відвернуть,
І щоб у злагоді жили жінки і діти,
Повинні ви іти в далеку путь.
І ми пишаємося Вами,
Своїми сухопутними військами.
Бажаєм вам сто років жить,
В житті ніколи не тужить!
Вітаю з Днем Сухопутних військ України і бажаю сталевого здоров'я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошою загартування характеру і ентузіазму. Бажаю бути долею збереженим, відважним, спритним і улюбленим.
Сухопутні війська -
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим.
Пост ваш - на передовій,
І стихія ваша - суша,
Нехай вас чекають завжди додому,
Нехай удача з вами дружить!
Нехай вам стопочку наллють -
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п'ють
Заперечення - відставити!
Зі святом!
Бойові друзі! Шановні ветерани! Щиросердечно вітаю офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів, працівників Збройних Сил, ветеранів з Днем сухопутних військ України. Попри всі негаразди воїни механізованих і танкових підрозділів, протиповітряної оборони, спеціалісти частин забезпечення, ракетники і артилеристи у повсякденній службі демонструють зразки вірності військовій присязі, гідно продовжують славні традиції мужніх захисників і визволителів Української землі. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, оптимізму, миру і благополуччя, нових успіхів у ратній праці в ім’я процвітання України.