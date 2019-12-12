Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины на украинском языке

1 Вітаю з Днем Сухопутних військ України і щиро бажаю щасливих мандрів по суші доброго і барвистого світу. Нехай противник завжди потрапляє в пастку, нехай для тебе ніколи не буде перешкод на шляху до успіху. Бажаю завжди бути здоровим, тверезо дивитися на будь-яку ситуацію життя і ніколи не втрачати свою впевненість і пильність.

2 Щиро вітаю вас з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя та успіхів у забезпеченні боєздатності і могутності Сухопутних військ України.

3 Ви не вовки морські, але небезпечні тигри, Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу, Але готові відсіч дати ви будь-якому ворогові. Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі, Розламаєте кліщі, розтиснете лещата Ви бажаєте світу і не жадаєте крові, Але ворогу залишається тільки вити від туги

4 У День сухопутних військ України я поспішаю привітати тебе, мого доброго знайомого вояку і побажати всіляких гараздів! Нехай буде підвищення, і може, дзвін нагород! Хай роки служби запам'ятовуються тільки хороші! Нехай у житті буде справжня любов, прості радощі і міцне щастя!

5 Ми не втомимося вітати героїв, Яким не дають спокою Загрози для найулюбленішою країни, пишайся Україна Своїми сухопутними військами, І сміливими і зухвалими синами! Ваших перемог всіх нам не злічити, Хвала за це Вам і честь!

6 Сьогодні день сухопутних військ України. Ми вітаємо наших бравих військових з цим чудовим святом та бажаємо їм згуртованості, високого бойового духу, грамотних дій під час навчань, мирного неба над головою, сімейного та особистого щастя!

7 Ми вас вітаємо герої, Що мир тримаєте в покої. Найкращі в світі ви війська, І дуже сильна в вас рука! На захист перших вас завжди всі кличуть Загрозу від країни відвернуть, І щоб у злагоді жили жінки і діти, Повинні ви іти в далеку путь. І ми пишаємося Вами, Своїми сухопутними військами. Бажаєм вам сто років жить, В житті ніколи не тужить!

8 Вітаю з Днем Сухопутних військ України і бажаю сталевого здоров'я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошою загартування характеру і ентузіазму. Бажаю бути долею збереженим, відважним, спритним і улюбленим.

9 Сухопутні війська - Слава армії і сила! Ваша служба нелегка, Нелегко і вашим милим. Пост ваш - на передовій, І стихія ваша - суша, Нехай вас чекають завжди додому, Нехай удача з вами дружить! Нехай вам стопочку наллють - Зі святом привітають, Адже за вас сьогодні п'ють Заперечення - відставити! Зі святом!