День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

1 Святой Андрей – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был первым, кто последовал за Спасителем. Мы предлагаем лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах. Хочу поздравить с Днем Андрея! И пожелать спешу скорей Здоровья крепкого, идею, Чтоб никогда Ты не старел. Чтоб мир и счастье полон дом, Улыбок, денег миллион. И чашу полную любви, Тепла, добра и красоты.

2

3 В именинный день, Андрюша, Поздравления прими. Пусть небесный покровитель Сил дает тебе, любви. Пусть всегда с тобою рядом Неустанно он идет, От ошибок и промашек Первозванный сбережет. Попроси сегодня счастья Нынче у Святого, Он подарит мир и кротость, Не шепнет лихого.

4

5 Пусть принесет Андрей Святой Здоровья много, сил, удачи, Наполнит мир твой добротой, Чтоб стала жизнь светлей и ярче! Пускай исполнятся мечты И все, чего душа желает! Пусть будут помыслы чисты, Любовь пусть сердце наполняет!

6

7 Я вам желаю в день Андрея Первозванного, Чтобы добро всегда сопровождало вас, И исполнения всего самого желанного, Чтобы мечты осуществлялись каждый час! Пусть на душе будет уютно и спокойно, Святой Андрей пусть вас всегда хранит, Поможет этот путь пройти достойно, И к вам притянет счастье, как магнит!

8

9 Пусть принесет Святой Андрей Удачу, мир, добро, достаток, Пускай всегда в жизни твоей Царят гармония, порядок! Желаю искренней любви, Здоровья крепкого, стального! Мечты сбываются твои Пускай легко снова и снова!

10

11 Поздравляю тебя с Днем Андрея, Пусть Святой лишь добро принесет, На душе сразу станет светлее, Пусть от счастья она запоет! Я желаю карьерного роста, Чтоб всегда возрастал твой доход! Все мечты пусть сбываются просто, Пусть огромный успех тебя ждет!

12

13 С днем Ангела, тебя Андрей! Пусть станет на душе светлей, В этот праздник именин, С тобой друзья, ты не один. И мы хотим, все, пожелать: Любви, здоровья, много денег, По пустякам не переживать, Поехать на лазурный берег, И отдыхать там целый год, Забыв про множество хлопот. Ну а еще, будь счастлив, друг! И будут лишь друзья вокруг!

14

15 С Днем Андрея Первозванного! Будьте радостны всегда, Счастья Вам — порой нежданного, Не случится пусть беда, Дни безрадостно ненастные Пусть обходят стороной, Греет Вас пусть солнце ясное Даже лютою зимой!

16

17 Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный Однажды всем свет подарил долгожданный. За все его скорби, за веру святую Дал в руки Господь ему силу большую. Разумно недуг мог легко исцелять, А к душам с любовью, смиреньем взывать. Впустите и вы в свое сердце любовь, Она вам откроет все тайны и вновь К сердцам путь проложит лучом доброты. ... пусть будут все помыслы ваши чисты. Развейте сомнения и помолитесь, Уверуйте искренне и возродитесь.

18

19 В день Андрея Первозванного Вам успеха долгожданного, Чтоб сбывалось всё желанное, И достатка постоянного! Пусть апостол дарит радость, Жизнь семейную хранит, Гонит прочь печаль и гадость, Все недуги исцелит!

20

21 Пусть в день этого святого С небес придет вам благодать. Среди родных и близких Желаю ее поровну раздать. Пусть в доме будет мирно И вера пусть живет, Пусть помощи просящий У вас ее всегда найдет. И апостол Андрей Первозванный Пусть чудеса святые творит. Пусть добрая надежда Двери к нему отворит.

22