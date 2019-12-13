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Пятница, 13.12.2019
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День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

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День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
07:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

13 декабря православная церковь чтит память святого Андрея Первозванного.

  • 1

    Святой Андрей – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был первым, кто последовал за Спасителем. Мы предлагаем лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах.

     

    Хочу поздравить с Днем Андрея!

    И пожелать спешу скорей

    Здоровья крепкого, идею,

    Чтоб никогда Ты не старел.

     

    Чтоб мир и счастье полон дом,

    Улыбок, денег миллион.

    И чашу полную любви,

    Тепла, добра и красоты.

  • 2

  • 3

    В именинный день, Андрюша,

    Поздравления прими.

    Пусть небесный покровитель

    Сил дает тебе, любви.

     

    Пусть всегда с тобою рядом

    Неустанно он идет,

    От ошибок и промашек

    Первозванный сбережет.

     

    Попроси сегодня счастья

    Нынче у Святого,

    Он подарит мир и кротость,

    Не шепнет лихого.

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  • 5

    Пусть принесет Андрей Святой

    Здоровья много, сил, удачи,

    Наполнит мир твой добротой,

    Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

     

    Пускай исполнятся мечты

    И все, чего душа желает!

    Пусть будут помыслы чисты,

    Любовь пусть сердце наполняет!

  • 6

  • 7

    Я вам желаю в день Андрея Первозванного,

    Чтобы добро всегда сопровождало вас,

    И исполнения всего самого желанного,

    Чтобы мечты осуществлялись каждый час!

     

    Пусть на душе будет уютно и спокойно,

    Святой Андрей пусть вас всегда хранит,

    Поможет этот путь пройти достойно,

    И к вам притянет счастье, как магнит!

  • 8

  • 9

    Пусть принесет Святой Андрей

    Удачу, мир, добро, достаток,

    Пускай всегда в жизни твоей

    Царят гармония, порядок!

     

    Желаю искренней любви,

    Здоровья крепкого, стального!

    Мечты сбываются твои

    Пускай легко снова и снова!

  • 10

  • 11

    Поздравляю тебя с Днем Андрея,

    Пусть Святой лишь добро принесет,

    На душе сразу станет светлее,

    Пусть от счастья она запоет!

     

    Я желаю карьерного роста,

    Чтоб всегда возрастал твой доход!

    Все мечты пусть сбываются просто,

    Пусть огромный успех тебя ждет!

  • 12

  • 13

    С днем Ангела, тебя Андрей!

    Пусть станет на душе светлей,

    В этот праздник именин,

    С тобой друзья, ты не один.

    И мы хотим, все, пожелать:

    Любви, здоровья, много денег,

    По пустякам не переживать,

    Поехать на лазурный берег,

    И отдыхать там целый год,

    Забыв про множество хлопот.

    Ну а еще, будь счастлив, друг!

    И будут лишь друзья вокруг!

  • 14

  • 15

    С Днем Андрея Первозванного!

    Будьте радостны всегда,

    Счастья Вам — порой нежданного,

    Не случится пусть беда,

     

    Дни безрадостно ненастные

    Пусть обходят стороной,

    Греет Вас пусть солнце ясное

    Даже лютою зимой!

  • 16

  • 17

    Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный

    Однажды всем свет подарил долгожданный.

    За все его скорби, за веру святую

    Дал в руки Господь ему силу большую.

    Разумно недуг мог легко исцелять,

    А к душам с любовью, смиреньем взывать.

    Впустите и вы в свое сердце любовь,

    Она вам откроет все тайны и вновь

    К сердцам путь проложит лучом доброты.

    ... пусть будут все помыслы ваши чисты.

    Развейте сомнения и помолитесь,

    Уверуйте искренне и возродитесь.

  • 18

  • 19

    В день Андрея Первозванного

    Вам успеха долгожданного,

    Чтоб сбывалось всё желанное,

    И достатка постоянного!

     

    Пусть апостол дарит радость,

    Жизнь семейную хранит,

    Гонит прочь печаль и гадость,

    Все недуги исцелит!

  • 20

  • 21

    Пусть в день этого святого

    С небес придет вам благодать.

    Среди родных и близких

    Желаю ее поровну раздать.

     

    Пусть в доме будет мирно

    И вера пусть живет,

    Пусть помощи просящий

    У вас ее всегда найдет.

     

    И апостол Андрей Первозванный

    Пусть чудеса святые творит.

    Пусть добрая надежда

    Двери к нему отворит.

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  • 23

    А праздник Андрея — апостола Божьего,

    Хочется счастья тебе пожелать,

    Чтобы удача была в судьбу вложена,

    В доме твоём чтоб была благодать.

     

    С верою в сердце пусть дни протекают.

    Пусть небеса охраняют тебя.

    Пусть все невзгоды, печали растают,

    И не вернутся уже никогда.

     

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