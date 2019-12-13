Необыкновенно красивые поздравления с Днем рождения на 13 декабря

1 Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов! В этом материале собраны самые красивые поздравления для виновника торжества. Счастья, радости, здоровья, Мира, нежности с любовью, Процветать и долго жить Я желаю от души! Всех чудес, что есть на свете, Доброты, тепла и света, Волшебства и вдохновения! Поздравляю с днём рождения!

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3 Принимай поздравления с днем рождения! Огромной радости желаю, вдохновенья. Забудь про все обиды и ненастья, Достатка я желаю, много счастья. Радость и смех чтоб чаще в дом стучали, А в сердце чтобы не было печали. Встреч неожиданных и самых ярких, От близких чаще получать подарки. Крутейших планов, суперских идей, Реальных целей и удачных дней, Успехов в жизни, преданных друзей.

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5 Дней счастливых и достатка, Пусть здоровье бьет ключом. А тревоги и печали Навсегда покинут дом. Пусть удача, словно ангел, Летит всюду за тобой. Чтобы сердце не тужило, Пусть любовь сверкает в нем. Пусть труды все станут легче, Не иссякнет красота. С днем рождения поздравляю. Счастья, радости, добра!

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7 Хочу поздравить с днем рождения И пожелать спешу скорей: Мешок здоровья, чан варенья И самых чумовых идей. Пусть в жизни будет все отлично, Пусть будут верными друзья, А настроение — феерично, Ведь лучше и желать нельзя. И красочных воспоминаний, И счастья целый кузовок, И исполнения желаний, И радости большой кусок!

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9 С днем рожденья поздравляю! Здоровья крепкого желаю. Друзей, достатка и успехов. Веселья, радости и смеха! Людей хороших и побольше, А позитива, чтоб подольше. На Мальте отпуск проводить, Себя всегда, во всем любить!

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11 Тебе желаю от души Улыбок моря, красоты, Здоровья целый океан, Эмоций целый ураган! Желаю глаз счастливых, смеха И, только лишь, во всем успеха. Друзей надежных и любви, Чтоб в сердце пели соловьи. Желаю я тепла, добра В душе твоей всегда-всегда. Мечты пускай осуществятся, Желанья все пусть воплотятся!

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13 С днем рожденья поздравляю И от всей души желаю: Пусть мечты сбываются, Достаток умножается. А все горести, ненастья Пусть скорей заменит счастье. Пусть душа лишь молодеет, Тело крепнет, не стареет. Все невзгоды пролетают, Пусть все ценят, уважают. Жизнь твоя пускай всегда Будет радостей полна!

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15 Мы поздравляем с днем рожденья И от души спешим желать Лишь счастья, радости, везенья, Идти вперед, не унывать! Здоровья, смеха и успеха, Чудес, подарков, красоты, Не спотыкаться о помехи, И пусть все сбудутся мечты! Чтобы всегда водился в доме С деньгами толстый кошелек. Дела всегда чтоб — на подъеме, А от работы — только прок!

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17 Пусть все желанья сбудутся, Пусть все мечты исполнятся, Плохое пусть забудется, Хорошее пусть вспомнится. А жизнь пусть будет длинною, Счастливою, беспечною. Пусть воля будет сильною, Любовь пусть будет вечною. По жизни — лишь с улыбкою, Делясь со всеми радостью. А жизнь, хоть и «с перчинкою», Пусть будет лучшей сладостью.

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19 Сердце пусть согреет радость, Процветание в жизнь ворвётся, Все дела придут в порядок И везение подкрадётся! Пусть в глазах сияет счастье, Мир подарит вдохновение И всё сложится прекрасно — Поздравляю с днем рождения!

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21 Желаю тебе счастья и удачи, Не только в день рожденья, а всегда. Здоровья крепкого, дорог по жизни гладких, Любви большой на долгие года. Пускай с карьерой будет все в порядке, Исполнится заветная мечта. Достатка тебе, дружбы настоящей. И стороной обходит пусть беда.

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23 Здоровья лет на сто вперед, Удачи и больших высот, Новых свершений и побед, Живи, не зная зла и бед! Пусть счастье накрывает с головой, Пусть ангел твой всегда будет с тобой! Заветные пусть сбудутся мечты, И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

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