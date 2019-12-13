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Необыкновенно красивые поздравления с Днем рождения на 13 декабря

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Необыкновенно красивые поздравления с Днем рождения на 13 декабря
09:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Существует множество самых разных вариантов, в которые можно оформить красивые поздравления с днем рождения.

  • 1

    Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов! В этом материале собраны самые красивые поздравления для виновника торжества.

     

    Счастья, радости, здоровья,

    Мира, нежности с любовью,

    Процветать и долго жить

    Я желаю от души!

     

    Всех чудес, что есть на свете,

    Доброты, тепла и света,

    Волшебства и вдохновения!

    Поздравляю с днём рождения!

  • 2

  • 3

    Принимай поздравления с днем рождения!

    Огромной радости желаю, вдохновенья.

    Забудь про все обиды и ненастья,

    Достатка я желаю, много счастья.

    Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

    А в сердце чтобы не было печали.

    Встреч неожиданных и самых ярких,

    От близких чаще получать подарки.

    Крутейших планов, суперских идей,

    Реальных целей и удачных дней,

    Успехов в жизни, преданных друзей.

  • 4

  • 5

    Дней счастливых и достатка,

    Пусть здоровье бьет ключом.

    А тревоги и печали

    Навсегда покинут дом.

     

    Пусть удача, словно ангел,

    Летит всюду за тобой.

    Чтобы сердце не тужило,

    Пусть любовь сверкает в нем.

     

    Пусть труды все станут легче,

    Не иссякнет красота.

    С днем рождения поздравляю.

    Счастья, радости, добра!

  • 6

  • 7

    Хочу поздравить с днем рождения

    И пожелать спешу скорей:

    Мешок здоровья, чан варенья

    И самых чумовых идей.

     

    Пусть в жизни будет все отлично,

    Пусть будут верными друзья,

    А настроение — феерично,

    Ведь лучше и желать нельзя.

     

    И красочных воспоминаний,

    И счастья целый кузовок,

    И исполнения желаний,

    И радости большой кусок!

  • 8

  • 9

    С днем рожденья поздравляю!

    Здоровья крепкого желаю.

    Друзей, достатка и успехов.

    Веселья, радости и смеха!

     

    Людей хороших и побольше,

    А позитива, чтоб подольше.

    На Мальте отпуск проводить,

    Себя всегда, во всем любить!

  • 10

  • 11

    Тебе желаю от души

    Улыбок моря, красоты,

    Здоровья целый океан,

    Эмоций целый ураган!

     

    Желаю глаз счастливых, смеха

    И, только лишь, во всем успеха.

    Друзей надежных и любви,

    Чтоб в сердце пели соловьи.

     

    Желаю я тепла, добра

    В душе твоей всегда-всегда.

    Мечты пускай осуществятся,

    Желанья все пусть воплотятся!

  • 12

  • 13

    С днем рожденья поздравляю

    И от всей души желаю:

    Пусть мечты сбываются,

    Достаток умножается.

     

    А все горести, ненастья

    Пусть скорей заменит счастье.

    Пусть душа лишь молодеет,

    Тело крепнет, не стареет.

     

    Все невзгоды пролетают,

    Пусть все ценят, уважают.

    Жизнь твоя пускай всегда

    Будет радостей полна!

  • 14

  • 15

    Мы поздравляем с днем рожденья

    И от души спешим желать

    Лишь счастья, радости, везенья,

    Идти вперед, не унывать!

     

    Здоровья, смеха и успеха,

    Чудес, подарков, красоты,

    Не спотыкаться о помехи,

    И пусть все сбудутся мечты!

     

    Чтобы всегда водился в доме

    С деньгами толстый кошелек.

    Дела всегда чтоб — на подъеме,

    А от работы — только прок!

  • 16

  • 17

    Пусть все желанья сбудутся,

    Пусть все мечты исполнятся,

    Плохое пусть забудется,

    Хорошее пусть вспомнится.

     

    А жизнь пусть будет длинною,

    Счастливою, беспечною.

    Пусть воля будет сильною,

    Любовь пусть будет вечною.

     

    По жизни — лишь с улыбкою,

    Делясь со всеми радостью.

    А жизнь, хоть и «с перчинкою»,

    Пусть будет лучшей сладостью.

  • 18

  • 19

    Сердце пусть согреет радость,

    Процветание в жизнь ворвётся,

    Все дела придут в порядок

    И везение подкрадётся!

     

    Пусть в глазах сияет счастье,

    Мир подарит вдохновение

    И всё сложится прекрасно —

    Поздравляю с днем рождения!

  • 20

  • 21

    Желаю тебе счастья и удачи,

    Не только в день рожденья, а всегда.

    Здоровья крепкого, дорог по жизни гладких,

    Любви большой на долгие года.

     

    Пускай с карьерой будет все в порядке,

    Исполнится заветная мечта.

    Достатка тебе, дружбы настоящей.

    И стороной обходит пусть беда.

  • 22

  • 23

    Здоровья лет на сто вперед,

    Удачи и больших высот,

    Новых свершений и побед,

    Живи, не зная зла и бед!

     

    Пусть счастье накрывает с головой,

    Пусть ангел твой всегда будет с тобой!

    Заветные пусть сбудутся мечты,

    И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

  • 24

  • 25

    Хочу в этот день рожденья

    Пожелать вагон везения,

    Море радости, без слез,

    Исполнения всех грез.

    И любви, и вдохновения,

    И крутого настроения!

    Чтоб всё лучшее случалось,

    Раем жизнь тебе казалась.

    И здоровья, и удачи,

    И безоблачного счастья!

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