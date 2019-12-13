День Святого Андрея Первозванного 2019: лучшие поздравления на украинском языке

1 День Андрея Первозванного является одним из самых таинственных, интересных, в этот день происходят гадания и предсказания будущего. Свят у світі є багато. Іменини — також свято — Наймиліше від усіх: Подарунки і пиріг — Все Андрій, усе — для тебе. Зазирає янгол з неба На твоє веселе свято Й ніби хоче нагадати, Що святий у тебе є На ім’я, як і твоє. Він тебе оберігає, Любить і застерігає: Любим будь і людям, й Богу, Не цурайсь свого святого — Й кожен свій день іменин Відсвяткуй разом із ним.

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3 Будь мужнім, радуй своїх ближніх, Того хто поруч, розумій. І ангел в шатах білосніжних Хай береже тебе, Андрій!

4 Нехай у день твого святого, Ангел сил додасть до всього, Щоб життя не було сірим, Хай додасть наснаги й віри, Перемог на кожнім кроці, Досягати без вагання, З Днем ангела Андрія, Прийми привітання!

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6 У чудове свято – день Андрія Первозванного поспішаємо побажати всім миру і благополуччя. Нехай добрий ангел охороняє ваш будинок від усього лихого. Любіть один одного і цінуєте кожну мить, прожитій на нашій чудовій землі

7 Хай ангел подарує віру та надію, Вогонь любові серце хай зігріє, Нехай душа твоя співає та радіє, Вітаю щиро із Днем Ангела Андрія!

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9 Прийміть привітання з днем Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми до сих пір згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такий же цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні і вірні люди.

10 Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.

11 Андрію! Вітаю з Днем ангела. Бажаю завжди і в усьому бути першим, адже тобі є на кого рівнятися – на свого ангела-охоронця. Бажаю удачі на життєвому шляху. І навіть там, де ти будеш першопрохідцем, щоб не потрапляв у тупики, а завжди знаходив вихід із будь-якої складної ситуації. Нехай ясним і сонячним буде не лише це свято, але і всі дні в році, нехай тебе оточує добро і любов!

12 У день святий Андрія Первозванного Побажати від усієї душі тобі хочу: Щоб здійснилося все бажане, Щоб жив і вірив ти в мрію. Щоб злість-образа серце не рвала, Радість щоб наповнювала душу. Нехай любов'ю життя буде повне, І кохані не будуть байдужі.

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