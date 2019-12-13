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День Святого Андрея Первозванного 2019: лучшие поздравления на украинском языке

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День Святого Андрея Первозванного 2019: лучшие поздравления на украинском языке
09:50 Сегодня Телеграф

В середине декабря во всем христианском мире празднуется день Андрея Первозванного 2019.

  • 1

    День Андрея Первозванного является одним из самых таинственных, интересных, в этот день происходят гадания и предсказания будущего.

     

    Свят у світі є багато.

    Іменини — також свято —

    Наймиліше від усіх:

    Подарунки і пиріг —

    Все Андрій, усе — для тебе.

    Зазирає янгол з неба

    На твоє веселе свято

    Й ніби хоче нагадати,

    Що святий у тебе є

    На ім’я, як і твоє.

    Він тебе оберігає,

    Любить і застерігає:

    Любим будь і людям, й Богу,

    Не цурайсь свого святого —

    Й кожен свій день іменин

    Відсвяткуй разом із ним.

  • 2

  • 3

    Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

    Того хто поруч, розумій.

    І ангел в шатах білосніжних

    Хай береже тебе, Андрій!

  • 4

    Нехай у день твого святого,

    Ангел сил додасть до всього,

    Щоб життя не було сірим,

    Хай додасть наснаги й віри,

    Перемог на кожнім кроці,

    Досягати без вагання,

    З Днем ангела Андрія,

    Прийми привітання!

  • 5

  • 6

    У чудове свято – день Андрія Первозванного поспішаємо побажати всім миру і благополуччя. Нехай добрий ангел охороняє ваш будинок від усього лихого. Любіть один одного і цінуєте кожну мить, прожитій на нашій чудовій землі

  • 7

    Хай ангел подарує віру та надію,

    Вогонь любові серце хай зігріє,

    Нехай душа твоя співає та радіє,

    Вітаю щиро із Днем Ангела Андрія!

  • 8

  • 9

    Прийміть привітання з днем Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми до сих пір згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такий же цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні і вірні люди.

  • 10

    Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.

  • 11

    Андрію! Вітаю з Днем ангела. Бажаю завжди і в усьому бути першим, адже тобі є на кого рівнятися – на свого ангела-охоронця. Бажаю удачі на життєвому шляху. І навіть там, де ти будеш першопрохідцем, щоб не потрапляв у тупики, а завжди знаходив вихід із будь-якої складної ситуації. Нехай ясним і сонячним буде не лише це свято, але і всі дні в році, нехай тебе оточує добро і любов!

  • 12

    У день святий Андрія Первозванного

    Побажати від усієї душі тобі хочу:

    Щоб здійснилося все бажане,

    Щоб жив і вірив ти в мрію.

    Щоб злість-образа серце не рвала,

    Радість щоб наповнювала душу.

    Нехай любов'ю життя буде повне,

    І кохані не будуть байдужі.

  • 13

  • 14

    Ти вір в життя і будь собою.

    Хай час летить собі, а ти,

    Як сонце ранньою весною,

    Цвіти проміння золотим.

    І хай в очах твоїх відкритих

    Нестримна молодість буя,

    І хай несе тебе по світу

    Життя бурхлива течія.

    І завжди ангел-хоронитель

    Тебе боронить від біди,

    Ти просто вмій життю радіти

    Й по ньому з усмішкою йди!

День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

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