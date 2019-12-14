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Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения на 14 декабря

Смотрите фото (15)
Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения на 14 декабря
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Если поздравить человека красиво и со вкусом, он запомнит это надолго, что может определить его последующее отношение к вам.

  • 1

    Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить родного и близкого человека с днем рождения? Конечно же, отправить ему самые радостные, теплые, нежные и позитивные поздравления в день рождения!

     

    Поздравленья с днем рожденья

    От меня скорей прими:

    Счастья, радости, везенья,

    Теплоты и доброты!

     

    Кошелек желаю полный

    И здоровья через край.

    Жизни путь желаю ровный,

    И в семье пусть будет рай!

  • 2

  • 3

    Желаю чаще улыбаться

    И позитив в наш мир нести,

    Легко всех целей добиваться

    На своем жизненном пути!

     

    Пусть будет в жизни много света,

    Добра и только ярких дней!

    Пускай лишь солнечное лето

    Всегда живет в душе твоей!

  • 4

  • 5

    С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

  • 6

    С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

  • 7

    Желаю счастья в день рождения,

    Уюта в доме, процветания

    И искромётного везения,

    Чтобы сбывались все желания.

     

    Любой мечты осуществления,

    Улыбок в праздники и в будни,

    Чтобы везло в любом стремлении

    Все дни и каждую минуту!

  • 8

  • 9

    Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

  • 10

    Желаю сумасшедших впечатлений,

    Больших побед, доходов до небес,

    И самых фантастических свершений,

    И самых феерических чудес!

     

    Пускай легко всё в жизни удаётся

    И позитив звездой в глазах горит,

    Удача искромётно улыбнётся

    И все твои мечты осуществит!

  • 11

  • 12

    Смеха, радости и счастья,

    Море солнца и тепла!

    Чтоб без бед и без ненастья

    Жизнь твоя всегда была.

     

    Чтоб удача и везенье

    Охраняли твой порог,

    Заполняло чтоб веселье

    В доме каждый уголок!

  • 13

  • 14

    Мгновений — восхитительных,

    Эмоций — положительных,

    Настроения — чудесного,

    Жизни — не скучной, интересной!

     

    Вдохновения — постоянного,

    Везения — невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

  • 15

  • 16

    Пусть море радости и счастья

    Тебя повсюду окружит,

    Обходят стороной ненастья,

    Дорогу радость озарит!

     

    Пускай удаче непременно

    С тобою будет по пути,

    Пускай сбываются мгновенно

    Желанья и мечты твои!

  • 17

  • 18

    Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов!

  • 19

    Душа чтоб пела и смеялась,

    А сердце верило в мечту.

    Чтоб счастье вовсе не кончалось,

    А взор твой видел красоту.

     

    Чтоб исполнялись все желанья —

    Всё, что задумано тобой.

    Успехов в каждом начинании,

    Веселья в день рожденья твой!

  • 20

  • 21

    Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

  • 22

    Сердце пусть согреет радость,

    Процветание в жизнь ворвётся,

    Все дела придут в порядок

    И везение подкрадётся!

     

    Пусть в глазах сияет счастье,

    Мир подарит вдохновение

    И всё сложится прекрасно —

    Поздравляю с днем рождения!

Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе

Необыкновенно красивые поздравления с Днем рождения

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