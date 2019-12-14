Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения на 14 декабря

Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить родного и близкого человека с днем рождения? Конечно же, отправить ему самые радостные, теплые, нежные и позитивные поздравления в день рождения!
Поздравленья с днем рожденья
От меня скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет рай!
Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!
С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!
С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!
Желаю сумасшедших впечатлений,
Больших побед, доходов до небес,
И самых фантастических свершений,
И самых феерических чудес!
Пускай легко всё в жизни удаётся
И позитив звездой в глазах горит,
Удача искромётно улыбнётся
И все твои мечты осуществит!
Смеха, радости и счастья,
Море солнца и тепла!
Чтоб без бед и без ненастья
Жизнь твоя всегда была.
Чтоб удача и везенье
Охраняли твой порог,
Заполняло чтоб веселье
В доме каждый уголок!
Мгновений — восхитительных,
Эмоций — положительных,
Настроения — чудесного,
Жизни — не скучной, интересной!
Вдохновения — постоянного,
Везения — невероятного,
Счастья тебе, с днем рожденья,
Желаю желаний исполненья!
Пусть море радости и счастья
Тебя повсюду окружит,
Обходят стороной ненастья,
Дорогу радость озарит!
Пускай удаче непременно
С тобою будет по пути,
Пускай сбываются мгновенно
Желанья и мечты твои!
Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!