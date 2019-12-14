Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения на 14 декабря

1 Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить родного и близкого человека с днем рождения? Конечно же, отправить ему самые радостные, теплые, нежные и позитивные поздравления в день рождения! Поздравленья с днем рожденья От меня скорей прими: Счастья, радости, везенья, Теплоты и доброты! Кошелек желаю полный И здоровья через край. Жизни путь желаю ровный, И в семье пусть будет рай!

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3 Желаю чаще улыбаться И позитив в наш мир нести, Легко всех целей добиваться На своем жизненном пути! Пусть будет в жизни много света, Добра и только ярких дней! Пускай лишь солнечное лето Всегда живет в душе твоей!

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5 С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

6 С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

7 Желаю счастья в день рождения, Уюта в доме, процветания И искромётного везения, Чтобы сбывались все желания. Любой мечты осуществления, Улыбок в праздники и в будни, Чтобы везло в любом стремлении Все дни и каждую минуту!

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9 Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

10 Желаю сумасшедших впечатлений, Больших побед, доходов до небес, И самых фантастических свершений, И самых феерических чудес! Пускай легко всё в жизни удаётся И позитив звездой в глазах горит, Удача искромётно улыбнётся И все твои мечты осуществит!

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12 Смеха, радости и счастья, Море солнца и тепла! Чтоб без бед и без ненастья Жизнь твоя всегда была. Чтоб удача и везенье Охраняли твой порог, Заполняло чтоб веселье В доме каждый уголок!

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14 Мгновений — восхитительных, Эмоций — положительных, Настроения — чудесного, Жизни — не скучной, интересной! Вдохновения — постоянного, Везения — невероятного, Счастья тебе, с днем рожденья, Желаю желаний исполненья!

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16 Пусть море радости и счастья Тебя повсюду окружит, Обходят стороной ненастья, Дорогу радость озарит! Пускай удаче непременно С тобою будет по пути, Пускай сбываются мгновенно Желанья и мечты твои!

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18 Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов!

19 Душа чтоб пела и смеялась, А сердце верило в мечту. Чтоб счастье вовсе не кончалось, А взор твой видел красоту. Чтоб исполнялись все желанья — Всё, что задумано тобой. Успехов в каждом начинании, Веселья в день рожденья твой!

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21 Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!