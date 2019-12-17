Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 17 декабря

1 Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления. Желаю чудесам случаться, Мечтам по-крупному сбываться, Здоровью быть всегда здоровым, В достатке жить под мирным кровом. Желаю жизни улыбаться, В любви и радости купаться, Жить, ощущая вдохновенье! Большого счастья! С днем рожденья!

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3 С днем рождения тебя поздравляю! Тепла, добра и радости желаю, Гармонии, веры и вдохновения, Любви и радужного настроения! Заботы, сюрпризов, звонкого смеха, Подарков изысканных, чуда, успеха, Приятных хлопот, друзей окружение, В работе — идей и крутых достижений! Пусть быстро проблемы решаются, Надежные люди почаще встречаются, Жизнелюбия, славы тебе и удачи, Огромных доходов и денег в придачу!

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5 Поздравляем с днем рожденья! И желаем мы добра, И успеха, и везенья, И чудес и волшебства. Чтоб глаза искрились счастьем, И не только в этот день, Чтоб невзгоды и ненастья Не набрасывали тень. Пусть сбываются желания, Исполнятся мечты, И твоё очарование Не теряет широты. Мира, радости, здоровья, Веры, ласки и любви! Чтоб судьба оберегала Долго-долго ты живи!

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7 Поздравляю Вас с днем рожденья И желаю Вам новых открытий, Воплотить все мечты и идеи, Вдохновения, ярких событий, Пусть удача всегда будет рядом, А вокруг — лишь хорошие люди, В жизни суетном распорядке Пусть всегда будет место для чуда. Двигаться лишь вперед, не сдаваться, В жизни — счастья, в карьере — успехов. И таким же всегда оставаться Замечательным человеком!

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9 Поздравляю тебя с днем рождения! И желаю вселенского счастья, Жить в любви, доброте, наслаждении И с бедой никогда не встречаться. В океане из смеха и радости Каждый день, непременно, купаться, Чтобы жизнь была яркой и сладостной, И успех не надумал кончаться. Чтобы все исполнялись желания, И удача бы рядом бежала, Был достаток, тепло, понимание, И всего в этой жизни хватало!

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11 Желаю в жизни достигать Всего того, что сердцу мило. И не грустить, не унывать, Жить с оптимизмом и подрывом! Чтоб в день рождения всегда С успехом подводить итоги. Во всех решениях выбирать Себе счастливые дороги!

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13 Пускай мечты стремятся ввысь И к лучшему изменят жизнь, Пускай сегодня — в день рожденья Они получат воплощенье. Пусть ждут сюрпризы и подарки, Пусть от объятий станет жарко, Пусть радость, смех не иссякают, Друзья улыбками встречают!

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15 Душа чтоб пела и смеялась, А сердце верило в мечту. Чтоб счастье вовсе не кончалось, А взор твой видел красоту. Чтоб исполнялись все желанья — Всё, что задумано тобой. Успехов в каждом начинании, Веселья в день рожденья твой!

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17 Пусть жизнь течёт весёлым ручейком И состоит из мелких капель счастья, Тепло и свет пусть твой наполнят дом, И добрые друзья в него стучатся. Пусть будет всё — везенье, деньги, смех, Всё то, что помогает жить достойно, И в личной жизни будет ждать успех, Любовь тебя накроет с головою! Пусть каждый день, как только расцвело, Тебя с улыбкой радостной встречает, Желаю, чтоб во всём тебе везло, И звёзды пусть желанья исполняют!

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19 Пусть будет в день рождения Побольше наслаждения, Компания — удачной, Зарплата — семизначной, Энергия — безмерной, Любовь — большой и верной, Фигура — атлетичной, Погода — преотличной! Душа всегда смеется, И счастье речкой льется. И от судьбы подарок Пусть будет очень ярок!

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21 Желаю в твой день рождения Верить в себя и идти за мечтой, Не поддаваться сомнениям И сохранять позитивный настрой. Желаю сил, удачи и свершений, Желаю ярких, интересных дней, Желаю трудностям в успехи превращений. И про мечту не забывай — иди за ней!

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23 С днем рожденья поздравляю И при этом я желаю Всё что можно пожелать И что можно написать. Счастья, радости, успеха, Дом пусть будет полон смеха, Солнечных весёлых дней И тепла твоих друзей. Много счастья, жизни яркой, И сюрпризов, и подарков. Пусть доход будет высок И пусть будет всё на ок!

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