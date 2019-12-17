Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 17 декабря

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.
Желаю чудесам случаться,
Мечтам по-крупному сбываться,
Здоровью быть всегда здоровым,
В достатке жить под мирным кровом.
Желаю жизни улыбаться,
В любви и радости купаться,
Жить, ощущая вдохновенье!
Большого счастья! С днем рожденья!
С днем рождения тебя поздравляю!
Тепла, добра и радости желаю,
Гармонии, веры и вдохновения,
Любви и радужного настроения!
Заботы, сюрпризов, звонкого смеха,
Подарков изысканных, чуда, успеха,
Приятных хлопот, друзей окружение,
В работе — идей и крутых достижений!
Пусть быстро проблемы решаются,
Надежные люди почаще встречаются,
Жизнелюбия, славы тебе и удачи,
Огромных доходов и денег в придачу!
Поздравляем с днем рожденья!
И желаем мы добра,
И успеха, и везенья,
И чудес и волшебства.
Чтоб глаза искрились счастьем,
И не только в этот день,
Чтоб невзгоды и ненастья
Не набрасывали тень.
Пусть сбываются желания,
Исполнятся мечты,
И твоё очарование
Не теряет широты.
Мира, радости, здоровья,
Веры, ласки и любви!
Чтоб судьба оберегала
Долго-долго ты живи!
Поздравляю Вас с днем рожденья
И желаю Вам новых открытий,
Воплотить все мечты и идеи,
Вдохновения, ярких событий,
Пусть удача всегда будет рядом,
А вокруг — лишь хорошие люди,
В жизни суетном распорядке
Пусть всегда будет место для чуда.
Двигаться лишь вперед, не сдаваться,
В жизни — счастья, в карьере — успехов.
И таким же всегда оставаться
Замечательным человеком!
Поздравляю тебя с днем рождения!
И желаю вселенского счастья,
Жить в любви, доброте, наслаждении
И с бедой никогда не встречаться.
В океане из смеха и радости
Каждый день, непременно, купаться,
Чтобы жизнь была яркой и сладостной,
И успех не надумал кончаться.
Чтобы все исполнялись желания,
И удача бы рядом бежала,
Был достаток, тепло, понимание,
И всего в этой жизни хватало!
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом и подрывом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Пусть жизнь течёт весёлым ручейком
И состоит из мелких капель счастья,
Тепло и свет пусть твой наполнят дом,
И добрые друзья в него стучатся.
Пусть будет всё — везенье, деньги, смех,
Всё то, что помогает жить достойно,
И в личной жизни будет ждать успех,
Любовь тебя накроет с головою!
Пусть каждый день, как только расцвело,
Тебя с улыбкой радостной встречает,
Желаю, чтоб во всём тебе везло,
И звёзды пусть желанья исполняют!
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Желаю в твой день рождения
Верить в себя и идти за мечтой,
Не поддаваться сомнениям
И сохранять позитивный настрой.
Желаю сил, удачи и свершений,
Желаю ярких, интересных дней,
Желаю трудностям в успехи превращений.
И про мечту не забывай — иди за ней!
С днем рожденья поздравляю
И при этом я желаю
Всё что можно пожелать
И что можно написать.
Счастья, радости, успеха,
Дом пусть будет полон смеха,
Солнечных весёлых дней
И тепла твоих друзей.
Много счастья, жизни яркой,
И сюрпризов, и подарков.
Пусть доход будет высок
И пусть будет всё на ок!
Пусть в день особенный, прекрасный
Твои сбываются мечты.
Тебе желаем мы сердечно
Тепла, любви и доброты!
Пусть радуют родные лица,
Друзей улыбки дарят свет,
В душе пусть солнце разгорится,
И светит много-много лет!
Обходит стороной ненастье,
Успехов череда грядет,
И главное, желаем счастья,
Оно уже к тебе идет!