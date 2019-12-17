Скачать
Вторник, 17.12.2019
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13
Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
17 декабря - приметы и обряды в Варварин день

Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 17 декабря

Смотрите фото (13)
Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 17 декабря
08:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Если у кого-то из ваших родных, друзей или знакомых надвигается очередная дата, не забудьте поздравить их с днем рождения и пожелать самого наилучшего.

  • 1

    Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

     

    Желаю чудесам случаться,

    Мечтам по-крупному сбываться,

    Здоровью быть всегда здоровым,

    В достатке жить под мирным кровом.

     

    Желаю жизни улыбаться,

    В любви и радости купаться,

    Жить, ощущая вдохновенье!

    Большого счастья! С днем рожденья!

  • 2

  • 3

    С днем рождения тебя поздравляю!

    Тепла, добра и радости желаю,

    Гармонии, веры и вдохновения,

    Любви и радужного настроения!

     

    Заботы, сюрпризов, звонкого смеха,

    Подарков изысканных, чуда, успеха,

    Приятных хлопот, друзей окружение,

    В работе — идей и крутых достижений!

     

    Пусть быстро проблемы решаются,

    Надежные люди почаще встречаются,

    Жизнелюбия, славы тебе и удачи,

    Огромных доходов и денег в придачу!

  • 4

  • 5

    Поздравляем с днем рожденья!

    И желаем мы добра,

    И успеха, и везенья,

    И чудес и волшебства.

     

    Чтоб глаза искрились счастьем,

    И не только в этот день,

    Чтоб невзгоды и ненастья

    Не набрасывали тень.

     

    Пусть сбываются желания,

    Исполнятся мечты,

    И твоё очарование

    Не теряет широты.

     

    Мира, радости, здоровья,

    Веры, ласки и любви!

    Чтоб судьба оберегала

    Долго-долго ты живи!

  • 6

  • 7

    Поздравляю Вас с днем рожденья

    И желаю Вам новых открытий,

    Воплотить все мечты и идеи,

    Вдохновения, ярких событий,

     

    Пусть удача всегда будет рядом,

    А вокруг — лишь хорошие люди,

    В жизни суетном распорядке

    Пусть всегда будет место для чуда.

     

    Двигаться лишь вперед, не сдаваться,

    В жизни — счастья, в карьере — успехов.

    И таким же всегда оставаться

    Замечательным человеком!

  • 8

  • 9

    Поздравляю тебя с днем рождения!

    И желаю вселенского счастья,

    Жить в любви, доброте, наслаждении

    И с бедой никогда не встречаться.

     

    В океане из смеха и радости

    Каждый день, непременно, купаться,

    Чтобы жизнь была яркой и сладостной,

    И успех не надумал кончаться.

     

    Чтобы все исполнялись желания,

    И удача бы рядом бежала,

    Был достаток, тепло, понимание,

    И всего в этой жизни хватало!

  • 10

  • 11

    Желаю в жизни достигать

    Всего того, что сердцу мило.

    И не грустить, не унывать,

    Жить с оптимизмом и подрывом!

     

    Чтоб в день рождения всегда

    С успехом подводить итоги.

    Во всех решениях выбирать

    Себе счастливые дороги!

  • 12

  • 13

    Пускай мечты стремятся ввысь

    И к лучшему изменят жизнь,

    Пускай сегодня — в день рожденья

    Они получат воплощенье.

     

    Пусть ждут сюрпризы и подарки,

    Пусть от объятий станет жарко,

    Пусть радость, смех не иссякают,

    Друзья улыбками встречают!

  • 14

  • 15

    Душа чтоб пела и смеялась,

    А сердце верило в мечту.

    Чтоб счастье вовсе не кончалось,

    А взор твой видел красоту.

     

    Чтоб исполнялись все желанья —

    Всё, что задумано тобой.

    Успехов в каждом начинании,

    Веселья в день рожденья твой!

  • 16

  • 17

    Пусть жизнь течёт весёлым ручейком

    И состоит из мелких капель счастья,

    Тепло и свет пусть твой наполнят дом,

    И добрые друзья в него стучатся.

     

    Пусть будет всё — везенье, деньги, смех,

    Всё то, что помогает жить достойно,

    И в личной жизни будет ждать успех,

    Любовь тебя накроет с головою!

     

    Пусть каждый день, как только расцвело,

    Тебя с улыбкой радостной встречает,

    Желаю, чтоб во всём тебе везло,

    И звёзды пусть желанья исполняют!

  • 18

  • 19

    Пусть будет в день рождения

    Побольше наслаждения,

    Компания — удачной,

    Зарплата — семизначной,

    Энергия — безмерной,

    Любовь — большой и верной,

    Фигура — атлетичной,

    Погода — преотличной!

    Душа всегда смеется,

    И счастье речкой льется.

    И от судьбы подарок

    Пусть будет очень ярок!

  • 20

  • 21

    Желаю в твой день рождения

    Верить в себя и идти за мечтой,

    Не поддаваться сомнениям

    И сохранять позитивный настрой.

     

    Желаю сил, удачи и свершений,

    Желаю ярких, интересных дней,

    Желаю трудностям в успехи превращений.

    И про мечту не забывай — иди за ней!

  • 22

  • 23

    С днем рожденья поздравляю

    И при этом я желаю

    Всё что можно пожелать

    И что можно написать.

     

    Счастья, радости, успеха,

    Дом пусть будет полон смеха,

    Солнечных весёлых дней

    И тепла твоих друзей.

     

    Много счастья, жизни яркой,

    И сюрпризов, и подарков.

    Пусть доход будет высок

    И пусть будет всё на ок!

  • 24

  • 25

    Пусть в день особенный, прекрасный

    Твои сбываются мечты.

    Тебе желаем мы сердечно

    Тепла, любви и доброты!

     

    Пусть радуют родные лица,

    Друзей улыбки дарят свет,

    В душе пусть солнце разгорится,

    И светит много-много лет!

     

    Обходит стороной ненастье,

    Успехов череда грядет,

    И главное, желаем счастья,

    Оно уже к тебе идет!

Очень красивые СМС поздравления с Днем рождени

Красивые поздравления с днем рождения в прозе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Пожелание, 17 декабря, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
03 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
04 Замглавы фракции "Слуга народа" о рынке земли: Решение будет принято на всеукраинском референдуме
05 "Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Ситуация на Донбассе: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
ООС: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи (Видео)
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь