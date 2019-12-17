День святой Варвары 2019: красивые поздравления в стихах и прозе

1 17 декабря отмечается День памяти святой великомученицы Варвары. По традиции, девушек и женщин с именем Варвара в этот день поздравляют с именинами. Варвара – древнее имя, уходящее своими корнями в греческий язык. Оно является производной формой от греческого слова барбарос, что можно перевести как иноземец, не говорящий по-гречески. Сегодня День святой Варвары Все отмечаем мы недаром, Она красавицей была И миру истину несла! Пусть вам святая помогает, От бед лихих оберегает, В душе пребудет благодать, Чтоб вам вовек не унывать!

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3 В косах Варвариных — цвет луговой, В сердце огонь и дурман сновидений, Жизнь изучаешь — главу за главой, И что ни день, то каскад настроений. Пусть в именины, Варвара-краса, Будут баранки и сочные сливы, И улетает печаль в небеса, Чтоб навсегда ты осталась счастливой.

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5 Варвара-краса, с именинами тебя! Поздравляем, поздравляем, Счастья, радости желаем, Пусть пройдет пора невзгод, Пусть всегда тебе везет, Жизнь вся будет без хлопот, «Улыбни» по шире рот! Тебе улыбка, очень идет...

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7 Пришла к нам сегодня Варвара Святая, И счастье большое тебе принесла! Тебе от души я сегодня желаю, Чтоб вера в душе твоей вечно жила! Пускай в этот праздник подарит она Много уюта и света в твой дом, Чтоб жизнь твоя благ была вечно полна, Душа пусть заполнится только добром!

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9 В день святой Варвары Горят пусть свечи в храме, Пред вашей верой горы Расступятся пусть сами. От зла людского спрячут И от беды укроют, Святая пусть Варвара Ведет вас за собою. Пусть душу вам очистит, Смирением наградит, На добрые дела Пусть вас благословит.

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11 Ты красавица, Варвара, Пусть звенит твой яркий смех! Неземные твои чары Очаровывают всех! Будь Варварою хранима, Что на небесах живет! И люби, и будь любима, Пусть душа твоя поет!

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13 В день Варвары Святой Желаю мудрости должной, Чтобы путь ваш земной Не был трудный и сложный. Пусть всегда доброта Вас направляет в пути, И ваших родных теплота Греет светом любви. Для счастья много не надо, Цените, что уже есть, Помните в жизни загадок Столько, что их и не счесть.

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15 С Днем Варвары поздравляю! Вера будет пусть чиста. О Святой напоминаю — Той, что верила в Христа, Несмотря на все мученья, От него не отреклась. Хватит пусть тебе терпенья, Чтоб мечта твоя сбылась!

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17 Пусть Варварушка святая Веру в сердце укрепит, От греха оберегает, От злодеев защитит. Пусть всегда она незримо Наблюдает за тобой, Чтобы сделать жизнь счастливой, Поселить в душе покой!

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19 Святая Варвара, тебя пусть хранит Сегодня ее именины. От болезней всех она исцелит, Беда, чтоб прошла всегда мимо. Святую Варвару ты почитай, Свечу в честь нее зажги в храме. Всем людям добра ты пожелай, Здоровья проси своей маме.

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21 Пусть в светлый день Святой Варвары, В работе будет гранд-успех! Благославят пускай Варвара, На верный путь она нас всех. Пусть к Рождеству мы не увидим слёзы, А в доме будет процветать уют. Так встретим с радостью Варварины морозы, А детям все подарки раздают.

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23 Святая дева много претерпела, Но вера в сердце в пепел не истлела: Огнём живительным в душе её горела, И в дни мучений раны обогрела... Вас с Днём святой Варвары поздравляю, Хочу добра и мира пожелать, И вера ваша пусть вас вдохновляет Добро творить и счастье даровать.

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25 С Днем святой Варвары всех мы поздравляем, Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем, Ведь жизнь ее чиста, как снег, С верой в Христа, с душой для всех! Пусть в вашей жизни будет свет, Достойно жить вам много лет И пусть вам помогает Бог, Не покидает счастье ваш порог!

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27 Сегодня праздник — День святой Варвары. Не испугалась и не отреклась от веры. Был век ее стремителен и ярок, Являлась она мужества примером. Дай Бог нам всем такой же силы духа, Варвариной дай храбрости, отваги. Чтоб жили мы и не страшились слухов, Чтоб просыпались с мыслями о благе.

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