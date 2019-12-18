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Трогательные СМС поздравления с Днем рождения на 18 декабря

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Трогательные СМС поздравления с Днем рождения на 18 декабря
09:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравляйте друзей и родных с днем рождения и отправляйте самые красивые и добрые поздравления в прозе, стихах, смс.

  • 1

    Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

     

    С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

  • 4

  • 5

    Тебе желаю в день рожденья

    Невероятного везенья,

    Любви, здоровья и успеха,

    Улыбок, искреннего смеха,

    Веселья, счастья без предела

    И бодрости души и тела!

    Заботы близких, уваженья

    И всех желаний исполненья!

  • 6

  • 7

    Поздравляем с днем рожденья!

    Желаем радостных мгновений.

    Побольше света и тепла,

    Улыбок, счастья и добра.

     

    Здоровья крепкого, везенья,

    Любви, удачи, настроенья.

    Больших побед на все года,

    Успеха в жизни навсегда!

  • 8

  • 9

    Счастья, радости, здоровья,

    Мира, нежности с любовью,

    Процветать и долго жить

    Я желаю от души!

     

    Всех чудес, что есть на свете,

    Доброты, тепла и света,

    Волшебства и вдохновения!

    Поздравляю с днём рождения!

  • 10

  • 11

    Поздравляю с днем рожденья!

    Денег, бодрости, веселья,

    Пусть удача будет рядом,

    Солнце греет теплым взглядом.

     

    И здоровье, и любовь

    Пусть идут всегда с тобой.

    Чтобы дом был полон смеха,

    Счастья, радости, успеха!

  • 12

  • 13

    Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

  • 14

  • 15

    С днем рожденья поздравляю

    И тебе я пожелаю

    Счастья, радости, успеха,

    Крепкого здоровья, смеха!

     

    Любви, удачи, вдохновения

    И всех желаний исполнения,

    Чтоб жить богато и без бед

    Еще как минимум сто лет!

  • 16

  • 17

    Спешу поздравить с днем рожденья

    И пожелать от всей души

    Здоровья, счастья и везенья,

    Тепла, спокойствия внутри.

     

    Пусть каждый день приносит радость,

    Эмоции и доброту,

    Пусть путешествия подарят

    Мечты, добро и красоту!

  • 18

  • 19

    С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

  • 20

  • 21

    Здоровья, сил, терпения,

    Желаний исполнения,

    Признанья, уважения,

    В карьере продвижения.

     

    В семье благополучия,

    Друзья чтоб были лучшие,

    Во всех делах порядка,

    Во всём всегда достатка!

  • 22

  • 23

    Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

  • 24

  • 25

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

  • 26

  • 27

    С днем рожденья поздравляю!

    Здоровья крепкого желаю.

    Друзей, достатка и успехов.

    Веселья, радости и смеха!

     

    Людей хороших и побольше,

    А позитива, чтоб подольше.

    На Мальте отпуск проводить,

    Себя всегда, во всем любить!

  • 28

  • 29

    Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца!

  • 30

  • 31

    Поздравляю, обнимаю,

    В день рожденья пожелаю:

    Радости, улыбок море,

    Чтобы обходило горе.

     

    Много смеха, много счастья,

    Неземной любви и страсти,

    Чтобы жизнь была подарком.

    Каждый день пусть будет ярким!

  • 32

  • 33

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день как праздник будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 34

  • 35

    Поздравленья с днем рожденья

    От меня скорей прими:

    Счастья, радости, везенья,

    Теплоты и доброты!

     

    Кошелек желаю полный

    И здоровья через край.

    Жизни путь желаю ровный,

    И в семье пусть будет рай!

  • 36

  • 37

    Желаю чаще улыбаться

    И позитив в наш мир нести,

    Легко всех целей добиваться

    На своем жизненном пути!

     

    Пусть будет в жизни много света,

    Добра и только ярких дней!

    Пускай лишь солнечное лето

    Всегда живет в душе твоей!

  • 38

  • 39

    С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

  • 40

  • 41

    С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Красивые поздравления с днем рождения в прозе

Самые лучшие поздравления с Днем рождения

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