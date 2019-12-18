Трогательные СМС поздравления с Днем рождения на 18 декабря

1 Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления. С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

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3 Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

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5 Тебе желаю в день рожденья Невероятного везенья, Любви, здоровья и успеха, Улыбок, искреннего смеха, Веселья, счастья без предела И бодрости души и тела! Заботы близких, уваженья И всех желаний исполненья!

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7 Поздравляем с днем рожденья! Желаем радостных мгновений. Побольше света и тепла, Улыбок, счастья и добра. Здоровья крепкого, везенья, Любви, удачи, настроенья. Больших побед на все года, Успеха в жизни навсегда!

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9 Счастья, радости, здоровья, Мира, нежности с любовью, Процветать и долго жить Я желаю от души! Всех чудес, что есть на свете, Доброты, тепла и света, Волшебства и вдохновения! Поздравляю с днём рождения!

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11 Поздравляю с днем рожденья! Денег, бодрости, веселья, Пусть удача будет рядом, Солнце греет теплым взглядом. И здоровье, и любовь Пусть идут всегда с тобой. Чтобы дом был полон смеха, Счастья, радости, успеха!

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13 Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

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15 С днем рожденья поздравляю И тебе я пожелаю Счастья, радости, успеха, Крепкого здоровья, смеха! Любви, удачи, вдохновения И всех желаний исполнения, Чтоб жить богато и без бед Еще как минимум сто лет!

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17 Спешу поздравить с днем рожденья И пожелать от всей души Здоровья, счастья и везенья, Тепла, спокойствия внутри. Пусть каждый день приносит радость, Эмоции и доброту, Пусть путешествия подарят Мечты, добро и красоту!

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19 С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

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21 Здоровья, сил, терпения, Желаний исполнения, Признанья, уважения, В карьере продвижения. В семье благополучия, Друзья чтоб были лучшие, Во всех делах порядка, Во всём всегда достатка!

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23 Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

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25 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

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27 С днем рожденья поздравляю! Здоровья крепкого желаю. Друзей, достатка и успехов. Веселья, радости и смеха! Людей хороших и побольше, А позитива, чтоб подольше. На Мальте отпуск проводить, Себя всегда, во всем любить!

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29 Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца!

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31 Поздравляю, обнимаю, В день рожденья пожелаю: Радости, улыбок море, Чтобы обходило горе. Много смеха, много счастья, Неземной любви и страсти, Чтобы жизнь была подарком. Каждый день пусть будет ярким!

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33 Пусть не только день рожденья, Каждый день как праздник будет, Счастье в щечку поцелует, Навсегда тебя полюбит! Пусть здоровье будет крепким, Чтоб о нем не вспоминать, Пусть всегда найдутся силы Жить, творить, любить, мечтать!

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35 Поздравленья с днем рожденья От меня скорей прими: Счастья, радости, везенья, Теплоты и доброты! Кошелек желаю полный И здоровья через край. Жизни путь желаю ровный, И в семье пусть будет рай!

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37 Желаю чаще улыбаться И позитив в наш мир нести, Легко всех целей добиваться На своем жизненном пути! Пусть будет в жизни много света, Добра и только ярких дней! Пускай лишь солнечное лето Всегда живет в душе твоей!

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39 С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

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