Самые лучшие поздравления с днем рождения на 22 декабря

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

Рожденные в день перехода одного знака Зодиака в другой — амбициозные, целеустремленные и преданные своим целям люди. В большей степени, чем другие Козероги, вы любите исследовать мир и используете полученные знания, чтобы лучше его понять. Вы хотите найти истинный смысл жизни, но, несмотря на идеализм, практичны, реалистичны и не позволяете себе полностью погрузиться в иллюзии. Деятель, мыслитель и работник, вы ведете активный образ жизни и обладаете огромным запасом энергии. Если вы не научитесь расслабляться, то рискуете быстро сгореть. Вы чрезвычайно сообразительны, остроумны и, когда находите время на отдых, становитесь настоящей душой компании.

Самая замечательная черта рожденных 22 декабря — способность к долгосрочному планированию и реализации намеченных планов. Тема размеренности как в работе, так и в семейной жизни вообще очень актуальна для этих людей. Они обычно обладают определенными способностями к предсказаниям, но способности эти, как правило, применяются в основном для точного расчета того, где и кем они будут сами и как сложится их судьба, исходя из прошлых заслуг. Все это, между прочим, совсем не значит, что они не способны изменить свой жизненный курс; скорее, это свидетельствует о том, что они прекрасно осознают свои возможности и потребности на определенный период времени, и это дает им возможность соответственно планировать свое время и усилия.

Рожденные 22 декабря превыше всего на свете ценят надежность. Развиваются они медленно, но верно, год за годом создавая и совершенствуя структуру своей жизни. В силу своей осторожности они совершают обычно гораздо меньше ошибок и терпят гораздо меньше поражений, чем большинство людей. Но если уж на их плечи обрушивается катастрофа (такое случается с ними, возможно, раз или два за всю жизнь), то катастрофа эта серьезная, надолго выбивающая из колеи. Однако спустя некоторое время, потраченное на зализывание ран, они опять возвращаются, чтобы с удивительной непреклонностью продолжить свой путь.

Поздравления

С рождением тебя, с рожденьем.

Пусть сбудутся твои мечты

И пусть с огромным наслажденьем

Желаю тебе чтобы в день рожденья,

Обрел источник сил и вдохновения,

Не сожалел(а) ты никогда и ни о чем,

Чтоб любые проблемы были нипочем.

Поздравляю тебя с Днем рождения!

Пожелать хочу тебе так много:

И любви взаимной, и везения,

И добра, и счастья неземного!

Желаю, чтоб тебя накрыло:

Успехом, счастьем. Всем врагам на зло.

Судьба тебя чтобы всегда любила.

И чтобы крышу от таких везений не снесло!

Как бы с чувствами мне справиться?

Их сдержать могу насилу я:

С днем рождения, красавица!

Будь всегда такой же милою!

Желаем тебе не печалиться,

Радость в сердце всегда нести,

Никогда не болеть и не старится

На дальнейшем своем пути.

В этот утренний час пробужденья

В твоей жизни прибавится год.

Поздравляю тебя с днем рожденья,

И пусть молодость вечно живет.

Пусть глаза твои счастьем сияют,

И цветут лишь улыбкой цветы.

Счастья в жизни тебе я желаю,

Пусть становятся явью мечты!

В этот утренний час пробужденья

В твоей жизни прибавится год.

Поздравляю тебя с днем рожденья,

И пусть молодость вечно живет.

Пусть глаза твои счастьем сияют,

И цветут лишь улыбкой цветы.

Счастья в жизни тебе я желаю,

Пусть становятся явью мечты!

Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою Жизнь спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, Стороною обходят ненастья, От души мы добра Вам желаем, Долгой жизни, здоровья и счастья!

Пусть будет Ваша жизнь полна Любви, добра и счастья, Пусть будет каждый новый день По-своему прекрасным! С днем рожденья!

Солнце наше лучистое, поздравляю тебя с днем рождения. Много любви, моря радости и улыбок, океан веселья, а также творчеких и материальных успехов! Спасибо тебе, что ты у нас такая есть!

С днем рожденья поздравляем, Здоровья, счастья Вам желаем, Успехов в творческом труде, Любви и радости в семье! Желаем жизни без тревог, Прогнать печали за порог, Желаем жить - не унывать И про друзей не забывать!