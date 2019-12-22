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Ханука 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

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Ханука 2019: красивые поздравления в стихах, открытки
17:33 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: www.pinterest.com

25-й день месяца кислева в еврейском календаре знаменует начало восьмидневного праздника свечей.

  • 1

    Восемь радостных дней и ночей,

    Это праздник зажженных свечей,

    То Ханука к нам в гости идет,

    Свет волшебный с собою несет!

     

    Поздравляю с Ханукою вас,

    Счастья вам, в этот праздничный час,

    И безбрежной любви, и удачи,

    И конечно, здоровья в придачу!

  • 2

  • 3

    Пусть восемь праздничных свечей

    Зажгутся в Вашем доме,

    И принесут в Ваш дом тепло,

    Любовь и свет Господний!

     

    Пускай Вас Бог благословит

    На благие дела,

    Пускай во всех делах

    Хранит и бережёт всегда.

     

    Всё горе пусть уходит прочь,

    Сгорит в огнях свечей,

    Желаю в этот праздник вам

    Счастливых, ярких дней,

     

    Успех, удача целый год

    Сопутствуют пускай,

    И сохранит всех Вас Господь,

    Научит Вас прощать.

     

    Прощенье в этот день дари,

    И душу открывай,

    И в сердце ты к себе впусти

    Добро, не забывай...

     

    Кто помнит благие дела,

    Прощать умеет зло,

    В день Хануки

    Господь посмотрит на него.

  • 4

  • 5

    Праздник Хануки приходит,

    Свечи в доме зажигай.

    Зло, обиды, неудачи

    Ты из сердца отпускай.

     

    Светлый праздник пусть подарит

    Счастье всей твоей семье.

    Дарит радость, очищение

    И здоровье он тебе.

     

    Тени в жизни уж нет места,

    Ведь горит огонь благой.

    Пусть всегда с тобою будут

    Мир, достаток и любовь.

  • 6

  • 7

    С Днем Хануки примите поздравленья!

    Зажгите восемь праздничных свечей,

    Накройте стол, сейчас настало время

    Впустить в свой дом тепло святых огней!

     

    Пусть светлая Менора разгорится,

    И освящение проникнет в сердце к вам.

    Ваша душа от праздника смягчится.

    Порадуйтесь сегодня мелочам!

  • 8

  • 9

    С Ханукой вас поздравляю

    И желаю бед не знать,

    Пусть, как символ высшей силы,

    Свечи дом ваш осветят.

     

    Пусть добро лишь жизнью правит,

    Вера силы вам дает,

    Исполнение желаний

    Праздник яркий пусть несет.

  • 10

  • 11

    Вас с Ханукой спешу поздравить,

    Желаю счастья и добра,

    Огонь свечей пускай согреет,

    Зажжет пусть искорку тепла.

     

    Желаю мира в доме вашем,

    Прощать обиды, не болеть,

    Пусть сердце полниться любовью,

    От счастья хочется пусть петь.

  • 12

  • 13

    Давным-давно, в час светлый и прелестный

    Был храм очищен, свечи зажжены;

    И Ханукой назвали день чудесный,

    Во славу избавления от тьмы.

     

    В честь Хануки примите поздравленье,

    Хотим от всего сердца пожелать,

    Чтоб храм души — прекрасный и бесценный

    Легко Вам было в чистоте держать.

  • 14

  • 15

    Зажгутся свечи и развеют мрак.

    Возникнет радость, словно ниоткуда.

    Остался праздник Хануки в веках

    Напоминаньем о победе чуда.

     

    Пусть огоньки рассеют эту тьму,

    Помогут вечером найти дорогу.

    Желаю счастья дому твоему,

    Пускай огонь прогонит все тревоги.

  • 16

  • 17

    Зажигайте в доме свечи,

    Пусть все беды в них горят,

    Ждут лишь радостные встречи

    В этот праздник декабря!

     

    Это Ханука настала

    И по всем домам прошла,

    Чтобы всем теплее стало,

    Доброту в сердцах зажгла!

     

    Я здоровья пожелаю

    И тебе, и всей семье,

    Счастье дом пусть окружает,

    И во всём везёт тебе!

  • 18

  • 19

    Сегодня Ханука идет

    И я хочу тебя поздравить,

    Пусть в чудо праздник окунёт,

    Когда свечу ты будешь ставить.

     

    Пусть с тем волшебным огоньком

    Сгорят твои ненастья,

    Пусть дом наполнится добром

    И безграничным счастьем.

Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019

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Праздник, Стихи, Поздравления, Открытки, Ханука 2019.
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