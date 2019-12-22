Ханука 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

1 Восемь радостных дней и ночей, Это праздник зажженных свечей, То Ханука к нам в гости идет, Свет волшебный с собою несет! Поздравляю с Ханукою вас, Счастья вам, в этот праздничный час, И безбрежной любви, и удачи, И конечно, здоровья в придачу!

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3 Пусть восемь праздничных свечей Зажгутся в Вашем доме, И принесут в Ваш дом тепло, Любовь и свет Господний! Пускай Вас Бог благословит На благие дела, Пускай во всех делах Хранит и бережёт всегда. Всё горе пусть уходит прочь, Сгорит в огнях свечей, Желаю в этот праздник вам Счастливых, ярких дней, Успех, удача целый год Сопутствуют пускай, И сохранит всех Вас Господь, Научит Вас прощать. Прощенье в этот день дари, И душу открывай, И в сердце ты к себе впусти Добро, не забывай... Кто помнит благие дела, Прощать умеет зло, В день Хануки Господь посмотрит на него.

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5 Праздник Хануки приходит, Свечи в доме зажигай. Зло, обиды, неудачи Ты из сердца отпускай. Светлый праздник пусть подарит Счастье всей твоей семье. Дарит радость, очищение И здоровье он тебе. Тени в жизни уж нет места, Ведь горит огонь благой. Пусть всегда с тобою будут Мир, достаток и любовь.

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7 С Днем Хануки примите поздравленья! Зажгите восемь праздничных свечей, Накройте стол, сейчас настало время Впустить в свой дом тепло святых огней! Пусть светлая Менора разгорится, И освящение проникнет в сердце к вам. Ваша душа от праздника смягчится. Порадуйтесь сегодня мелочам!

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9 С Ханукой вас поздравляю И желаю бед не знать, Пусть, как символ высшей силы, Свечи дом ваш осветят. Пусть добро лишь жизнью правит, Вера силы вам дает, Исполнение желаний Праздник яркий пусть несет.

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11 Вас с Ханукой спешу поздравить, Желаю счастья и добра, Огонь свечей пускай согреет, Зажжет пусть искорку тепла. Желаю мира в доме вашем, Прощать обиды, не болеть, Пусть сердце полниться любовью, От счастья хочется пусть петь.

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13 Давным-давно, в час светлый и прелестный Был храм очищен, свечи зажжены; И Ханукой назвали день чудесный, Во славу избавления от тьмы. В честь Хануки примите поздравленье, Хотим от всего сердца пожелать, Чтоб храм души — прекрасный и бесценный Легко Вам было в чистоте держать.

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15 Зажгутся свечи и развеют мрак. Возникнет радость, словно ниоткуда. Остался праздник Хануки в веках Напоминаньем о победе чуда. Пусть огоньки рассеют эту тьму, Помогут вечером найти дорогу. Желаю счастья дому твоему, Пускай огонь прогонит все тревоги.

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17 Зажигайте в доме свечи, Пусть все беды в них горят, Ждут лишь радостные встречи В этот праздник декабря! Это Ханука настала И по всем домам прошла, Чтобы всем теплее стало, Доброту в сердцах зажгла! Я здоровья пожелаю И тебе, и всей семье, Счастье дом пусть окружает, И во всём везёт тебе!

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