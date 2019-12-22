Ханука 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

Восемь радостных дней и ночей,
Это праздник зажженных свечей,
То Ханука к нам в гости идет,
Свет волшебный с собою несет!
Поздравляю с Ханукою вас,
Счастья вам, в этот праздничный час,
И безбрежной любви, и удачи,
И конечно, здоровья в придачу!
Пусть восемь праздничных свечей
Зажгутся в Вашем доме,
И принесут в Ваш дом тепло,
Любовь и свет Господний!
Пускай Вас Бог благословит
На благие дела,
Пускай во всех делах
Хранит и бережёт всегда.
Всё горе пусть уходит прочь,
Сгорит в огнях свечей,
Желаю в этот праздник вам
Счастливых, ярких дней,
Успех, удача целый год
Сопутствуют пускай,
И сохранит всех Вас Господь,
Научит Вас прощать.
Прощенье в этот день дари,
И душу открывай,
И в сердце ты к себе впусти
Добро, не забывай...
Кто помнит благие дела,
Прощать умеет зло,
В день Хануки
Господь посмотрит на него.
Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажигай.
Зло, обиды, неудачи
Ты из сердца отпускай.
Светлый праздник пусть подарит
Счастье всей твоей семье.
Дарит радость, очищение
И здоровье он тебе.
Тени в жизни уж нет места,
Ведь горит огонь благой.
Пусть всегда с тобою будут
Мир, достаток и любовь.
С Днем Хануки примите поздравленья!
Зажгите восемь праздничных свечей,
Накройте стол, сейчас настало время
Впустить в свой дом тепло святых огней!
Пусть светлая Менора разгорится,
И освящение проникнет в сердце к вам.
Ваша душа от праздника смягчится.
Порадуйтесь сегодня мелочам!
С Ханукой вас поздравляю
И желаю бед не знать,
Пусть, как символ высшей силы,
Свечи дом ваш осветят.
Пусть добро лишь жизнью правит,
Вера силы вам дает,
Исполнение желаний
Праздник яркий пусть несет.
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Желаю счастья и добра,
Огонь свечей пускай согреет,
Зажжет пусть искорку тепла.
Желаю мира в доме вашем,
Прощать обиды, не болеть,
Пусть сердце полниться любовью,
От счастья хочется пусть петь.
Давным-давно, в час светлый и прелестный
Был храм очищен, свечи зажжены;
И Ханукой назвали день чудесный,
Во славу избавления от тьмы.
В честь Хануки примите поздравленье,
Хотим от всего сердца пожелать,
Чтоб храм души — прекрасный и бесценный
Легко Вам было в чистоте держать.
Зажгутся свечи и развеют мрак.
Возникнет радость, словно ниоткуда.
Остался праздник Хануки в веках
Напоминаньем о победе чуда.
Пусть огоньки рассеют эту тьму,
Помогут вечером найти дорогу.
Желаю счастья дому твоему,
Пускай огонь прогонит все тревоги.
Зажигайте в доме свечи,
Пусть все беды в них горят,
Ждут лишь радостные встречи
В этот праздник декабря!
Это Ханука настала
И по всем домам прошла,
Чтобы всем теплее стало,
Доброту в сердцах зажгла!
Я здоровья пожелаю
И тебе, и всей семье,
Счастье дом пусть окружает,
И во всём везёт тебе!
Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть в чудо праздник окунёт,
Когда свечу ты будешь ставить.
Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным счастьем.