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Самые лучшие СМС-поздравления с Ханукой 2019, открытки

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Самые лучшие СМС-поздравления с Ханукой 2019, открытки
20:42 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: www.pinterest.com

В этот день зажигают свечи в подсвечниках-ханукиях, ежедневно увеличивая их число от одной до восьми, а для детей организуют ханукальные утренники, одаривают их игрушками и деньгами.

  • 1

    Великий день восстановления храма,

    У древних иудеев — Ханука!

    Святилище у злых язычников отбили

    И освятили снова на века.

     

    И радость в сердце у евреев,

    Что богопочитанью место есть,

    Что жертвы Богу вновь приносят

    И Он поможет в жизни сей.

  • 2

  • 3

    Праздник светлой Хануки настает,

    Много разных нам чудес он несет!

    С киселева до тевета мы с ним,

    Дома пламя белых свечек храним.

  • 4

  • 5

    День сегодня светел-светел,

    У соседей нету сплетен,

    Господа сейчас восхвалим,

    С днем Хануки всех поздравим!

     

    Пусть душа светлее станет,

    Пусть беда нас не застанет,

    Пусть хранит всегда нас Бог,

    С днем Хануки! Вот итог!

  • 6

  • 7

    В светлый праздник Ханука

    Дружно свечи мы зажжём,

    Чтоб огонь божественный

    Озарял весь это дом.

     

    Господу помолимся

    И поблагодарим,

    За все, что с нами сбылось,

    Знает он один.

  • 8

  • 9

    Хануку ждет еврейский народ

    И мира всем нам желает.

    Праздник огней Израилев род

    В сегодняшний день отмечает.

     

    В память о чуде свечу мы зажжем,

    Вспомним что ранее было

    И не забудем Маккавеев урок,

    Культуру родную мы сбережем.

  • 10

  • 11

    Нынче празднуем Хануку,

    Пусть пройдет любая скука,

    Станет весело, тепло,

    На душе твоей светло,

     

    В море радости купайся

    И красиво улыбайся,

    Радость в гости пусть придет

    И с тобой всегда живет!

  • 12

  • 13

    Ханука — торжество тепла и света,

    Божественным огнем будьте вы согреты!

    Желаем мира и добра,

    Радуйтесь взрослые и детвора!

     

    Желаем вам любви и процветания,

    Друг с другом только понимания,

    Желаем вам стойкости духа,

    Празднуйте праздник Хануку!

  • 14

  • 15

    В светлый праздник Хануки

    Будут пламенем свечи гореть,

    Песнопения звуки

    Смогут каждую душу согреть.

     

    С наступлением ночи,

    Всем, кто свет на пороге зажег,

    Напишу пару строчек —

    С поздравлением этот стишок.

  • 16

  • 17

    Когда восстанием евреев

    Был этот Храм освобожден,

    Стараниями Маккавеев

    Огонь священный был зажжен.

     

    Мы праздник Хануки прекрасный

    Приветствуем, любя, с тех пор.

    И в чудо верим мы согласно,

    К Меноре, обращая взор.

  • 18

  • 19

    Мы зажгли сегодня свечи,

    Ведь особенный наш вечер,

    К нам Ханука наступает,

    Все плохое отгоняет!

     

    Пусть останется лишь мир,

    Будет в доме Вашем пир,

    Радость, счастье процветают,

    Горя пусть никто не знает!

  • 20

  • 21

    В день священной Хануки

    Возьми детишек на руки,

    Светильника чудесного

    Зажгите свечи вместе вы.

    С друзьями посидите,

    Всех в ссоре помирите,

    А маленьким всем деткам

    По ханукальной дай монетке.

    Живи лишь по святым заветам,

    И тьма всегда уступит свету.

  • 22

  • 23

    В праздник света и праздник огней

    Я желаю тебе много счастья!

    Зажги свечку как можно скорей,

    Чтобы прочь уходили ненастья!

     

    И чтоб все твои в жизни мечты

    Исполнялись, как по велению,

    Я желаю тебе доброты

    И Господнего благословения!

  • 24

  • 25

    Хануку празднуют евреи,

    И зажигают свечи,

    Друг друга поздравляют,

    И радуются встрече.

     

    И в день такой особенный

    Желают только благ,

    Счастливого везения,

    И теплоты в сердцах.

Ханука 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

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Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, Ханука 2019.
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