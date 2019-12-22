Самые лучшие СМС-поздравления с Ханукой 2019, открытки

1 Великий день восстановления храма, У древних иудеев — Ханука! Святилище у злых язычников отбили И освятили снова на века. И радость в сердце у евреев, Что богопочитанью место есть, Что жертвы Богу вновь приносят И Он поможет в жизни сей.

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3 Праздник светлой Хануки настает, Много разных нам чудес он несет! С киселева до тевета мы с ним, Дома пламя белых свечек храним.

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5 День сегодня светел-светел, У соседей нету сплетен, Господа сейчас восхвалим, С днем Хануки всех поздравим! Пусть душа светлее станет, Пусть беда нас не застанет, Пусть хранит всегда нас Бог, С днем Хануки! Вот итог!

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7 В светлый праздник Ханука Дружно свечи мы зажжём, Чтоб огонь божественный Озарял весь это дом. Господу помолимся И поблагодарим, За все, что с нами сбылось, Знает он один.

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9 Хануку ждет еврейский народ И мира всем нам желает. Праздник огней Израилев род В сегодняшний день отмечает. В память о чуде свечу мы зажжем, Вспомним что ранее было И не забудем Маккавеев урок, Культуру родную мы сбережем.

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11 Нынче празднуем Хануку, Пусть пройдет любая скука, Станет весело, тепло, На душе твоей светло, В море радости купайся И красиво улыбайся, Радость в гости пусть придет И с тобой всегда живет!

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13 Ханука — торжество тепла и света, Божественным огнем будьте вы согреты! Желаем мира и добра, Радуйтесь взрослые и детвора! Желаем вам любви и процветания, Друг с другом только понимания, Желаем вам стойкости духа, Празднуйте праздник Хануку!

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15 В светлый праздник Хануки Будут пламенем свечи гореть, Песнопения звуки Смогут каждую душу согреть. С наступлением ночи, Всем, кто свет на пороге зажег, Напишу пару строчек — С поздравлением этот стишок.

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17 Когда восстанием евреев Был этот Храм освобожден, Стараниями Маккавеев Огонь священный был зажжен. Мы праздник Хануки прекрасный Приветствуем, любя, с тех пор. И в чудо верим мы согласно, К Меноре, обращая взор.

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19 Мы зажгли сегодня свечи, Ведь особенный наш вечер, К нам Ханука наступает, Все плохое отгоняет! Пусть останется лишь мир, Будет в доме Вашем пир, Радость, счастье процветают, Горя пусть никто не знает!

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21 В день священной Хануки Возьми детишек на руки, Светильника чудесного Зажгите свечи вместе вы. С друзьями посидите, Всех в ссоре помирите, А маленьким всем деткам По ханукальной дай монетке. Живи лишь по святым заветам, И тьма всегда уступит свету.

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23 В праздник света и праздник огней Я желаю тебе много счастья! Зажги свечку как можно скорей, Чтобы прочь уходили ненастья! И чтоб все твои в жизни мечты Исполнялись, как по велению, Я желаю тебе доброты И Господнего благословения!

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