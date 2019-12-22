Самые лучшие СМС-поздравления с Ханукой 2019, открытки

Великий день восстановления храма,
У древних иудеев — Ханука!
Святилище у злых язычников отбили
И освятили снова на века.
И радость в сердце у евреев,
Что богопочитанью место есть,
Что жертвы Богу вновь приносят
И Он поможет в жизни сей.
Праздник светлой Хануки настает,
Много разных нам чудес он несет!
С киселева до тевета мы с ним,
Дома пламя белых свечек храним.
День сегодня светел-светел,
У соседей нету сплетен,
Господа сейчас восхвалим,
С днем Хануки всех поздравим!
Пусть душа светлее станет,
Пусть беда нас не застанет,
Пусть хранит всегда нас Бог,
С днем Хануки! Вот итог!
В светлый праздник Ханука
Дружно свечи мы зажжём,
Чтоб огонь божественный
Озарял весь это дом.
Господу помолимся
И поблагодарим,
За все, что с нами сбылось,
Знает он один.
Хануку ждет еврейский народ
И мира всем нам желает.
Праздник огней Израилев род
В сегодняшний день отмечает.
В память о чуде свечу мы зажжем,
Вспомним что ранее было
И не забудем Маккавеев урок,
Культуру родную мы сбережем.
Нынче празднуем Хануку,
Пусть пройдет любая скука,
Станет весело, тепло,
На душе твоей светло,
В море радости купайся
И красиво улыбайся,
Радость в гости пусть придет
И с тобой всегда живет!
Ханука — торжество тепла и света,
Божественным огнем будьте вы согреты!
Желаем мира и добра,
Радуйтесь взрослые и детвора!
Желаем вам любви и процветания,
Друг с другом только понимания,
Желаем вам стойкости духа,
Празднуйте праздник Хануку!
В светлый праздник Хануки
Будут пламенем свечи гореть,
Песнопения звуки
Смогут каждую душу согреть.
С наступлением ночи,
Всем, кто свет на пороге зажег,
Напишу пару строчек —
С поздравлением этот стишок.
Когда восстанием евреев
Был этот Храм освобожден,
Стараниями Маккавеев
Огонь священный был зажжен.
Мы праздник Хануки прекрасный
Приветствуем, любя, с тех пор.
И в чудо верим мы согласно,
К Меноре, обращая взор.
Мы зажгли сегодня свечи,
Ведь особенный наш вечер,
К нам Ханука наступает,
Все плохое отгоняет!
Пусть останется лишь мир,
Будет в доме Вашем пир,
Радость, счастье процветают,
Горя пусть никто не знает!
В день священной Хануки
Возьми детишек на руки,
Светильника чудесного
Зажгите свечи вместе вы.
С друзьями посидите,
Всех в ссоре помирите,
А маленьким всем деткам
По ханукальной дай монетке.
Живи лишь по святым заветам,
И тьма всегда уступит свету.
В праздник света и праздник огней
Я желаю тебе много счастья!
Зажги свечку как можно скорей,
Чтобы прочь уходили ненастья!
И чтоб все твои в жизни мечты
Исполнялись, как по велению,
Я желаю тебе доброты
И Господнего благословения!
Хануку празднуют евреи,
И зажигают свечи,
Друг друга поздравляют,
И радуются встрече.
И в день такой особенный
Желают только благ,
Счастливого везения,
И теплоты в сердцах.