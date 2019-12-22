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Ханука 2019: душевные поздравления в прозе и открытках

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Ханука 2019: душевные поздравления в прозе и открытках
22:40 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: www.pinterest.com

С 22 по 30 декабря - Иудейский праздник Ханука - праздник свечей, праздник святости и чистоты, праздник победы добра над злом, света - над тьмой.

  • 1

    Пускай свет праздничных свечей, освещает вам самый верный, ровный и счастливый путь в жизни Пускай веселое настроение Хануки, сопровождает вас всегда. Желаю отметить этот праздник в замечательной светлой атмосфере в кругу родных и любимых людей. Желаю благополучия, достатка, радостных встреч, общения, которое принесет с собой новые возможности и просто хорошие эмоции. С Ханукой!

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    Поздравляю со светлым и радостным праздником Хануки. Пожелать хочу добра и счастья, любви и чудес, доброты души и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.

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  • 5

    Вот и наступил прекрасный восьмидневный праздник Ханука! В праздник огней, праздник Маккавеев, желаем всем яркого света в душе. Счастья личного и семейного, очищения и любви. Пусть полной чашей будет дом и светлой память о храме. Верьте в чудеса, берегите родных и дарите человеческое тепло.

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  • 7

    Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы день ото дня горели ярче свечи твоей надежды, желаю, чтобы тропа жизни была устелена счастьем и благополучием. Пусть сердце будет согрето любовью, а дом — семейным уютом и теплом.

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  • 9

    Весёлой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперёд — к свету добра и удачи.

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  • 11

    Поздравляю с Ханукой и хочу пожелать в этот светлый и добрый праздник, чтобы яркие свечи и добрые молитвы развеяли тьму в жизни и осветили путь, чтобы в семье все были счастливы — и стар, и млад, чтобы благодатью и любовью наполнился дом, чтобы раздавался звонкий смех и разливалась радость в нём.

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  • 13

    От всего сердца желаю, чтобы всё горе ушло прочь, сгорело в огнях свечей! Желаю мира и спокойствия на душе, счастливых и солнечных дней, самых родных людей всегда иметь рядом! Пусть чудеса случаются с вами регулярно!

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  • 15

    Поздравляю с Ханукой и от души желаю столько радости и счастья в жизни, сколько ярких звёзд на небе, сколько сияющих свечей во всех домах, сколько светлых надежд в твоём сердце. Пусть этот добрый праздник зажжёт вечный огонь любви, чудес и благодати для тебя!

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  • 17

    Весёлой Хануки. Желаю жить радостно и смеяться от души, как ребёнок, желаю гореть огнём любви и воодушевления, как яркая свеча. Пусть в твоей жизни происходят настоящие чудеса, пусть твоё сердце всегда велит тебе быть добрым и счастливым человеком.

  • 18

  • 19

    С Ханукой! Желаю жить и радоваться жизни, словно малое дитя, желаю каждый свой день встречать с улыбкой, проводить его в приятных хлопотах и добрых делах, осознавая, что счастье есть, желаю не терять своей надежды, любить всем сердцем и дорожить своей семьёй.

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  • 21

    Поздравляем с Праздником Огней, с Ханукой. Пусть в этот светлый праздник ханукия горит в каждом доме и пусть эта ночь принесет свет и радость в каждую семью. Удачного праздника, хорошего угощения, празднования в кругу семьи... пусть же счастье будет с нами и сегодня, и всегда.

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    Поздравляю с Ханукой и пожелать хочу весёлого праздника и детского смеха, счастливых улыбок родных и друзей, вкусного стола и яркого огня свечей, искренней молитвы и доброй надежды души, светлой радости и благодати жизни.

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  • 25

    Поздравляю с Ханукой и от души пожелать хочу яркого света свечей и добрых надежд сердца, счастливых и радостных детей, чудесных подарков и весёлых затей, богатого праздника и дружной семьи, преодоления жизненной тьмы и верного благополучия.

Ханука 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

Самые лучшие СМС-поздравления с Ханукой 2019, открытки

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Праздник, Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, Ханука 2019.
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