Красивые поздравления с Днем рождения в прозе на 23 декабря

1 Если вы пришли к человеку на День Рождения, значит, он вам не безразличен. Постарайтесь передать ему ваши чувства и эмоции, когда будете поздравлять. Поверьте, нет лучших слов, чем искренние, даже если звучать они будут не очень благозвучно. Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

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3 С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

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5 Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

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7 Поздравляю с днем рождения. Желаю считать свой возраст не по количеству лет, а по количеству счастливых дней, ярких воспоминаний, прекрасных мгновений, эмоций восторга и радости. И пусть всего этого у тебя будет больше, чем много. Здоровья, любви, успеха, материального и духовного достатка!

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9 С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

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11 Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца!

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13 Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

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15 Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

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17 Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

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19 С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!

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21 Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

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23 С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и «неубиваемости»!

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25 Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.

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27 Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

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