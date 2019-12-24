Католическое Рождество 2019: красивые поздравления в стихах для родных и друзей

В день Рождества хочу поздравить
Я вас, друзья, и пожелать
Огромной веры и надежды,
Любви и счастья, серебра.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Улыбок, мира и тепла.
Чтобы родные были с вами
Сегодня, завтра и всегда!
Пусть будет в доме только праздник,
Покой, уют и доброта.
Здоровья крепкого желаю
И много-много волшебства!
Пусть сердце засияет в Рождество,
В судьбе царят лишь теплота, достаток,
И только счастье правит торжеством,
Удача пусть оставит яркий отпечаток.
Пусть жизнь играет радости струной.
Желаем Вам здоровья, процветания.
Успехом пусть искрится дом большой,
Все исполняются мечты и пожелания!
Пусть в этот день рождественский, яркий,
Пошлет вам Бог неземные подарки,
Желаю, чтобы Господь вам с небес
Послал здоровья, добра и чудес!
Пускай от вас прочь все зло отступает,
Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,
В душе живут только мир и покой,
А счастье льется к вам бурной рекой!
Рождество к вам в дом пришло,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства —
Пусть оно случится!
Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый Дух
Пусть войдет к вам в двери.
Делайте добро другим,
И оно вернется.
И тогда, наверняка,
Счастье улыбнется.
Путеводная звезда
Рождество прославит,
Чистым беленьким снежком
Радости добавит.
Загорается звезда,
И декабрь искрится:
В день святого Рождества
Чудо пусть случится!
Радость пусть с небес придет,
Всем подарит счастье,
Если веришь — оно ждет,
Чтоб стать жизни частью.
Ярче пусть горят огни.
Праздник добрый, светлый —
Ты исполнишь все мечты,
Пусть поможет небо!
Пускай Католическое Рождество
Наполнит сердца теплом и добром,
Подарит вам чудо и волшебство,
Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!
Желаю, чтоб каждый момент приносил
Вам радость, улыбки и счастья побольше!
Пускай будет много здоровья и сил,
Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!
Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
С католическим вас Рождеством!
Пусть порадует всех торжество,
Санта Клаус с огромным мешком
Навестит непременно ваш в дом.
За столом соберутся друзья,
Дружная и большая семья,
Пожелайте друг другу добра,
Чтобы в душах надежда жила.
Ну, а я всем желаю успеха
Много счастья, улыбок и смеха.
В день декабрьский поздравить
Я хочу вас с Рождеством,
Пусть Господь одарит счастьем,
Миром, светом, волшебством.
Счастья вам и вашим близким
И здоровья всей семье,
Вера пусть вам освещает
Путь всегда в житейской тьме.
Пусть сбываются желания,
Сердце в радости поет,
Рождество пусть очищение,
Просветление принесет!
Поздравим католиков всех с Рождеством,
Одарим теплом, но напомним о том,
Звезды что вечерней всем нужно дождаться,
Да только потом начинать угощаться.
Родных и друзей вы к столу пригласите,
А главное, в мире со всеми живите.
В делах вам — удачи, в семье — понимания,
Откройте себя, обретите признание.
Камней никаких на душе не имейте,
Растите, цветите, совсем не болейте,
Удачу в руках удержать вы сумейте!
В Рождество Христово
Сбываются мечты,
Пусть счастья будет много
И море доброты!
Желаю вам удачи
И много ясных дней,
Любви большой, горячей
И преданных друзей!
Поздравляю вас с Рождеством,
И желаю, чтоб каждый момент
Был пропитан добром и теплом,
Чтобы жили всегда вы без бед!
Пусть пошлет вам счастья, здоровья
Милосердный Господь в Рождество,
И наполнит души любовью,
Превращая мир в волшебство!
Католическое Рождество,
Тихо снег кружится,
Люди верят в волшебство,
И светлеют лица.
В предвкушении чудес
Замерла душа,
Жизнь нам щедро дарит сказки,
Как же хороша!
Пусть на всех прольется свет
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества!
С Католическим Рождеством
Я тебя от души поздравляю!
Пусть наполнится счастьем твой дом,
Я добра тебе в праздник желаю!
Пусть удача всегда идет рядом,
Пусть всегда будет жизнь хороша!
Положительным, добрым зарядом
Озарится в сей праздник душа!