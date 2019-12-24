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Католическое Рождество 2019: красивые поздравления в стихах для родных и друзей

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Католическое Рождество 2019: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
18:34 Сегодня Телеграф

Католическое Рождество – это непереходящее торжество и один из важнейших христианских праздников.

  • 1

    В день Рождества хочу поздравить

    Я вас, друзья, и пожелать

    Огромной веры и надежды,

    Любви и счастья, серебра. 

    Чтобы мечты всегда сбывались,

    Улыбок, мира и тепла.

    Чтобы родные были с вами

    Сегодня, завтра и всегда!

    Пусть будет в доме только праздник,

    Покой, уют и доброта.

    Здоровья крепкого желаю

    И много-много волшебства!

  • 2

  • 3

    Пусть сердце засияет в Рождество,

    В судьбе царят лишь теплота, достаток,

    И только счастье правит торжеством,

    Удача пусть оставит яркий отпечаток.

    Пусть жизнь играет радости струной.

    Желаем Вам здоровья, процветания.

    Успехом пусть искрится дом большой,

    Все исполняются мечты и пожелания!

  • 4

  • 5

    Пусть в этот день рождественский, яркий,

    Пошлет вам Бог неземные подарки,

    Желаю, чтобы Господь вам с небес

    Послал здоровья, добра и чудес!

    Пускай от вас прочь все зло отступает,

    Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,

    В душе живут только мир и покой,

    А счастье льется к вам бурной рекой!

  • 6

  • 7

    Рождество к вам в дом пришло,

    Праздник в дверь стучится.

    Пожелаем волшебства —

    Пусть оно случится!

    Пусть Господь благословит,

    Укрепит вас в вере.

    В этот вечер светлый Дух

    Пусть войдет к вам в двери.

    Делайте добро другим,

    И оно вернется.

    И тогда, наверняка,

    Счастье улыбнется.

    Путеводная звезда

    Рождество прославит,

    Чистым беленьким снежком

    Радости добавит.

  • 8

  • 9

    Загорается звезда,

    И декабрь искрится:

    В день святого Рождества

    Чудо пусть случится!

    Радость пусть с небес придет,

    Всем подарит счастье,

    Если веришь — оно ждет,

    Чтоб стать жизни частью.

    Ярче пусть горят огни.

    Праздник добрый, светлый —

    Ты исполнишь все мечты,

    Пусть поможет небо!

  • 10

  • 11

    Пускай Католическое Рождество

    Наполнит сердца теплом и добром,

    Подарит вам чудо и волшебство,

    Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!

    Желаю, чтоб каждый момент приносил

    Вам радость, улыбки и счастья побольше!

    Пускай будет много здоровья и сил,

    Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!

  • 12

  • 13

    Наступает Рождество,

    Все свои заботы бросьте,

    Пусть добро и волшебство

    В славный час приходят в гости.

    Пусть сияет блеск свечей,

    Все плохое прогоняя,

    В лучшую из всех ночей

    Светом счастья одаряя!

  • 14

  • 15

    С католическим вас Рождеством!

    Пусть порадует всех торжество,

    Санта Клаус с огромным мешком

    Навестит непременно ваш в дом.

    За столом соберутся друзья,

    Дружная и большая семья,

    Пожелайте друг другу добра,

    Чтобы в душах надежда жила.

    Ну, а я всем желаю успеха

    Много счастья, улыбок и смеха.

  • 16

  • 17

    В день декабрьский поздравить

    Я хочу вас с Рождеством,

    Пусть Господь одарит счастьем,

    Миром, светом, волшебством.

    Счастья вам и вашим близким

    И здоровья всей семье,

    Вера пусть вам освещает

    Путь всегда в житейской тьме.

    Пусть сбываются желания,

    Сердце в радости поет,

    Рождество пусть очищение,

    Просветление принесет!

  • 18

  • 19

    Поздравим католиков всех с Рождеством,

    Одарим теплом, но напомним о том,

    Звезды что вечерней всем нужно дождаться,

    Да только потом начинать угощаться.

    Родных и друзей вы к столу пригласите,

    А главное, в мире со всеми живите.

    В делах вам — удачи, в семье — понимания,

    Откройте себя, обретите признание.

    Камней никаких на душе не имейте,

    Растите, цветите, совсем не болейте,

    Удачу в руках удержать вы сумейте!

  • 20

  • 21

    В Рождество Христово

    Сбываются мечты,

    Пусть счастья будет много

    И море доброты!

    Желаю вам удачи

    И много ясных дней,

    Любви большой, горячей

    И преданных друзей!

  • 22

  • 23

    Поздравляю вас с Рождеством,

    И желаю, чтоб каждый момент

    Был пропитан добром и теплом,

    Чтобы жили всегда вы без бед!

    Пусть пошлет вам счастья, здоровья

    Милосердный Господь в Рождество,

    И наполнит души любовью,

    Превращая мир в волшебство!

  • 24

  • 25

    Католическое Рождество,

    Тихо снег кружится,

    Люди верят в волшебство,

    И светлеют лица.

    В предвкушении чудес

    Замерла душа,

    Жизнь нам щедро дарит сказки,

    Как же хороша!

    Пусть на всех прольется свет

    Радости, тепла,

    Много счастья вам, любви

    В праздник Рождества!

  • 26

  • 27

    С Католическим Рождеством

    Я тебя от души поздравляю!

    Пусть наполнится счастьем твой дом,

    Я добра тебе в праздник желаю!

    Пусть удача всегда идет рядом,

    Пусть всегда будет жизнь хороша!

    Положительным, добрым зарядом

    Озарится в сей праздник душа!

Католическое Рождество 2019: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

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