Католическое Рождество 2019: красивые поздравления в стихах для родных и друзей

1 В день Рождества хочу поздравить Я вас, друзья, и пожелать Огромной веры и надежды, Любви и счастья, серебра. Чтобы мечты всегда сбывались, Улыбок, мира и тепла. Чтобы родные были с вами Сегодня, завтра и всегда! Пусть будет в доме только праздник, Покой, уют и доброта. Здоровья крепкого желаю И много-много волшебства!

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3 Пусть сердце засияет в Рождество, В судьбе царят лишь теплота, достаток, И только счастье правит торжеством, Удача пусть оставит яркий отпечаток. Пусть жизнь играет радости струной. Желаем Вам здоровья, процветания. Успехом пусть искрится дом большой, Все исполняются мечты и пожелания!

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5 Пусть в этот день рождественский, яркий, Пошлет вам Бог неземные подарки, Желаю, чтобы Господь вам с небес Послал здоровья, добра и чудес! Пускай от вас прочь все зло отступает, Пусть Бог сердца лишь добром наполняет, В душе живут только мир и покой, А счастье льется к вам бурной рекой!

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7 Рождество к вам в дом пришло, Праздник в дверь стучится. Пожелаем волшебства — Пусть оно случится! Пусть Господь благословит, Укрепит вас в вере. В этот вечер светлый Дух Пусть войдет к вам в двери. Делайте добро другим, И оно вернется. И тогда, наверняка, Счастье улыбнется. Путеводная звезда Рождество прославит, Чистым беленьким снежком Радости добавит.

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9 Загорается звезда, И декабрь искрится: В день святого Рождества Чудо пусть случится! Радость пусть с небес придет, Всем подарит счастье, Если веришь — оно ждет, Чтоб стать жизни частью. Ярче пусть горят огни. Праздник добрый, светлый — Ты исполнишь все мечты, Пусть поможет небо!

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11 Пускай Католическое Рождество Наполнит сердца теплом и добром, Подарит вам чудо и волшебство, Пошлет и уют, и достаток в ваш дом! Желаю, чтоб каждый момент приносил Вам радость, улыбки и счастья побольше! Пускай будет много здоровья и сил, Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!

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13 Наступает Рождество, Все свои заботы бросьте, Пусть добро и волшебство В славный час приходят в гости. Пусть сияет блеск свечей, Все плохое прогоняя, В лучшую из всех ночей Светом счастья одаряя!

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15 С католическим вас Рождеством! Пусть порадует всех торжество, Санта Клаус с огромным мешком Навестит непременно ваш в дом. За столом соберутся друзья, Дружная и большая семья, Пожелайте друг другу добра, Чтобы в душах надежда жила. Ну, а я всем желаю успеха Много счастья, улыбок и смеха.

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17 В день декабрьский поздравить Я хочу вас с Рождеством, Пусть Господь одарит счастьем, Миром, светом, волшебством. Счастья вам и вашим близким И здоровья всей семье, Вера пусть вам освещает Путь всегда в житейской тьме. Пусть сбываются желания, Сердце в радости поет, Рождество пусть очищение, Просветление принесет!

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19 Поздравим католиков всех с Рождеством, Одарим теплом, но напомним о том, Звезды что вечерней всем нужно дождаться, Да только потом начинать угощаться. Родных и друзей вы к столу пригласите, А главное, в мире со всеми живите. В делах вам — удачи, в семье — понимания, Откройте себя, обретите признание. Камней никаких на душе не имейте, Растите, цветите, совсем не болейте, Удачу в руках удержать вы сумейте!

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21 В Рождество Христово Сбываются мечты, Пусть счастья будет много И море доброты! Желаю вам удачи И много ясных дней, Любви большой, горячей И преданных друзей!

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23 Поздравляю вас с Рождеством, И желаю, чтоб каждый момент Был пропитан добром и теплом, Чтобы жили всегда вы без бед! Пусть пошлет вам счастья, здоровья Милосердный Господь в Рождество, И наполнит души любовью, Превращая мир в волшебство!

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25 Католическое Рождество, Тихо снег кружится, Люди верят в волшебство, И светлеют лица. В предвкушении чудес Замерла душа, Жизнь нам щедро дарит сказки, Как же хороша! Пусть на всех прольется свет Радости, тепла, Много счастья вам, любви В праздник Рождества!

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