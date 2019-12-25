Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки

З Різдвом вас вітаю
Та вдачі бажаю,
Смачної куті,
Достатку в житті,
Колядок різдвяних,
Пампушок духмяних,
Здоров’я й любові
У домі доволі!
В домі — кохання,
Вам — побажання.
Жінці — прикраси,
Господарю — гарні запаси.
В Різдво хай здійсниться,
Все, що присниться.
Кожному втіху,
Здоров’я — довіку.
Щоб люди всміхались,
Вас не цурались.
Друзі ходили,
Радість носили.
Дітям здоров’я,
Серцю — тепла.
Щоб ваша доля,
Гарною завжди була.
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!
Живіть у щасті та достатку,
Добра та миру в вашу хатку.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!
Живіть у щасті та достатку,
Добра та миру в вашу хатку.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!
Привітання шлю з Різдвом
І бажаю миру в хаті,
Щоб були ви у сім’ї
І щасливі і багаті.
Хай прекрасне, світле свято
Шле добро, благословення,
Хай здійснять мрії ваші,
Не покине хай натхнення.
З Різдвом сердечно Вас вітаю!
Хай в домі тепло й світло буде.
Нехай різдвяна зірка сяє
І шлях освітлює Вам всюди.
Хай Бог завжди допомагає
Й підказує в нелегких справах.
Щоб силу і достаток мали,
І були впевнені у «завтра»!
З Різдвом вітаю Вас сердечно!
І побажаю від душі,
Щоб Бог стеріг від небезпеки,
І щоб були здорові всі.
Хай радість ллється, наче річка,
І в домі не стихає сміх
Нехай любов палає вічно
І гріє у зимові дні!
Хай Різдво принесе достаток,
Щастя, радість та удачу в дім.
Щоб кожен ранок був початок
Для здійснення таємних мрій.
Щоб таємна звістка втішала,
До нових вершин вела.
Щоб людина кохана обіймала,
Щоб щасливою була кожна сім’я.
З Рождеством Христовим
Хочу привітати,
Щоб в сімейном колі
В Вас пройшло це свято.
Щоб була здорова
Вся Ваша родина,
І для радості завжди
В Вас знайшлась причина!
Різдво іде чудове!
Різдво іде казкове!
Хай щастя в серці буде,
І буде успіх всюди.
Та з Божої подачі
Натхнення і удачі!
Різдвяне світле чудо
В житті хай завжди буде.