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Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки

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Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
09:12 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф

Рождество Христово - праздник для католиков весьма значимый.

  • 1

    З Різдвом вас вітаю

    Та вдачі бажаю,

    Смачної куті,

    Достатку в житті,

    Колядок різдвяних,

    Пампушок духмяних,

    Здоров’я й любові

    У домі доволі!

  • 2

  • 3

    В домі — кохання,

    Вам — побажання.

    Жінці — прикраси,

    Господарю — гарні запаси.

     

    В Різдво хай здійсниться,

    Все, що присниться.

    Кожному втіху,

    Здоров’я — довіку.

     

    Щоб люди всміхались,

    Вас не цурались.

    Друзі ходили,

    Радість носили.

     

    Дітям здоров’я,

    Серцю — тепла.

    Щоб ваша доля,

    Гарною завжди була.

  • 4

  • 5

    З Різдвом Христовим вас вітаю,

    Здоров’я, радощів бажаю.

    Нехай Господь благословить

    На кожен день, на кожну мить!

     

    Живіть у щасті та достатку,

    Добра та миру в вашу хатку.

    Хай лише добрі будуть справи

    Та благ не буде вам замало!

  • 6

  • 7

    З Різдвом Христовим вас вітаю,

    Здоров’я, радощів бажаю.

    Нехай Господь благословить

    На кожен день, на кожну мить!

     

    Живіть у щасті та достатку,

    Добра та миру в вашу хатку.

    Хай лише добрі будуть справи

    Та благ не буде вам замало!

  • 8

  • 9

    Привітання шлю з Різдвом

    І бажаю миру в хаті,

    Щоб були ви у сім’ї

    І щасливі і багаті.

     

    Хай прекрасне, світле свято

    Шле добро, благословення,

    Хай здійснять мрії ваші,

    Не покине хай натхнення.

  • 10

  • 11

    З Різдвом сердечно Вас вітаю!

    Хай в домі тепло й світло буде.

    Нехай різдвяна зірка сяє

    І шлях освітлює Вам всюди.

     

    Хай Бог завжди допомагає

    Й підказує в нелегких справах.

    Щоб силу і достаток мали,

    І були впевнені у «завтра»!

  • 12

  • 13

    З Різдвом вітаю Вас сердечно!

    І побажаю від душі,

    Щоб Бог стеріг від небезпеки,

    І щоб були здорові всі.

     

    Хай радість ллється, наче річка,

    І в домі не стихає сміх

    Нехай любов палає вічно

    І гріє у зимові дні!

  • 14

  • 15

    Хай Різдво принесе достаток,

    Щастя, радість та удачу в дім.

    Щоб кожен ранок був початок

    Для здійснення таємних мрій.

     

    Щоб таємна звістка втішала,

    До нових вершин вела.

    Щоб людина кохана обіймала,

    Щоб щасливою була кожна сім’я.

  • 16

  • 17

    З Рождеством Христовим

    Хочу привітати,

    Щоб в сімейном колі

    В Вас пройшло це свято.

     

    Щоб була здорова

    Вся Ваша родина,

    І для радості завжди

    В Вас знайшлась причина!

  • 18

  • 19

    Різдво іде чудове!

    Різдво іде казкове!

    Хай щастя в серці буде,

    І буде успіх всюди.

     

    Та з Божої подачі

    Натхнення і удачі!

    Різдвяне світле чудо

    В житті хай завжди буде.

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