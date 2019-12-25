Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки

1 З Різдвом вас вітаю Та вдачі бажаю, Смачної куті, Достатку в житті, Колядок різдвяних, Пампушок духмяних, Здоров’я й любові У домі доволі!

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3 В домі — кохання, Вам — побажання. Жінці — прикраси, Господарю — гарні запаси. В Різдво хай здійсниться, Все, що присниться. Кожному втіху, Здоров’я — довіку. Щоб люди всміхались, Вас не цурались. Друзі ходили, Радість носили. Дітям здоров’я, Серцю — тепла. Щоб ваша доля, Гарною завжди була.

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5 З Різдвом Христовим вас вітаю, Здоров’я, радощів бажаю. Нехай Господь благословить На кожен день, на кожну мить! Живіть у щасті та достатку, Добра та миру в вашу хатку. Хай лише добрі будуть справи Та благ не буде вам замало!

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7 З Різдвом Христовим вас вітаю, Здоров’я, радощів бажаю. Нехай Господь благословить На кожен день, на кожну мить! Живіть у щасті та достатку, Добра та миру в вашу хатку. Хай лише добрі будуть справи Та благ не буде вам замало!

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9 Привітання шлю з Різдвом І бажаю миру в хаті, Щоб були ви у сім’ї І щасливі і багаті. Хай прекрасне, світле свято Шле добро, благословення, Хай здійснять мрії ваші, Не покине хай натхнення.

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11 З Різдвом сердечно Вас вітаю! Хай в домі тепло й світло буде. Нехай різдвяна зірка сяє І шлях освітлює Вам всюди. Хай Бог завжди допомагає Й підказує в нелегких справах. Щоб силу і достаток мали, І були впевнені у «завтра»!

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13 З Різдвом вітаю Вас сердечно! І побажаю від душі, Щоб Бог стеріг від небезпеки, І щоб були здорові всі. Хай радість ллється, наче річка, І в домі не стихає сміх Нехай любов палає вічно І гріє у зимові дні!

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15 Хай Різдво принесе достаток, Щастя, радість та удачу в дім. Щоб кожен ранок був початок Для здійснення таємних мрій. Щоб таємна звістка втішала, До нових вершин вела. Щоб людина кохана обіймала, Щоб щасливою була кожна сім’я.

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17 З Рождеством Христовим Хочу привітати, Щоб в сімейном колі В Вас пройшло це свято. Щоб була здорова Вся Ваша родина, І для радості завжди В Вас знайшлась причина!

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