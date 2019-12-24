Католическое Рождество 2019: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
В Рождество Христово
Сбываются мечты,
Пусть счастья будет много
И море доброты!
Желаю вам удачи
И много ясных дней,
Любви большой, горячей
И преданных друзей!
От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Желаю прекрасных эмоций и светлой радости, крепкой дружбы в жизни и искренней любви, неугасаемой веры и доброй надежды, весёлого семейного праздника за большим и вкусным столом.
Поздравляю вас с Рождеством,
И желаю, чтоб каждый момент
Был пропитан добром и теплом,
Чтобы жили всегда вы без бед!
Пусть пошлет вам счастья, здоровья
Милосердный Господь в Рождество,
И наполнит души любовью,
Превращая мир в волшебство!
С Католическим Рождеством
Я тебя от души поздравляю!
Пусть наполнится счастьем твой дом,
Я добра тебе в праздник желаю!
Пусть удача всегда идет рядом,
Пусть всегда будет жизнь хороша!
Положительным, добрым зарядом
Озарится в сей праздник душа!
Поздравляю с Католическим Рождеством и от всей души желаю праздничной и уютной атмосферы в доме, богатого и сытного стола, дружной и весёлой семьи, приятных подарков и тёплых эмоций, светлой надежды и невероятного ощущения счастья.
В день декабрьский стучится
К нам в окошко Рождество,
Скоро чудо приключиться,
В сказку завлечет оно.
Пожелаю вам я мира
В самый добрый день в году,
Пусть отвадит праздник горе
И прогонит прочь беду.
Пусть сбываются желания,
Сила неба вас хранит,
Пусть молитва выступает,
Как надежный, мощный щит.
Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром
Всё, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
С Католическим Рождеством
От души я сейчас поздравляю!
Только миром, уютом, добром
Каждый день наполнять я желаю!
Чтоб от радости пела душа,
Чтоб сверкало улыбки сияние,
Пусть всегда будет жизнь хороша
И сбываются все-все желания!
Декабрь. Сегодня Рождество,
Кругом витает волшебство.
В чудесный этот светлый праздник
Желаю не грустить напрасно.
Здоровья вам и веры в сердце,
Откроет Бог любую дверцу.
Всех католиков поздравляем с волшебным праздником — Рождеством Христовым. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами и этот свет наполнит ваши души теплом и радостью. Счастливого вам Рождества.
Пусть Рождество тепло подарит,
Не глядя на декабрьские морозы.
Пусть волшебства оно добавит
К скучающей житейской прозе.
Пусть сердце доброта согреет,
Надежд пообещает исполнение.
Пусть каждый в лучшее поверит,
Оставив за спиной сомнения.
Пусть Рождество тепло подарит,
Не глядя на декабрьские морозы.
Пусть волшебства оно добавит
К скучающей житейской прозе.
Пусть сердце доброта согреет,
Надежд пообещает исполнение.
Пусть каждый в лучшее поверит,
Оставив за спиной сомнения.
С Рождеством вас поздравляю
В день декабрьский, прекрасный,
Пусть все просьбы и молитва
Ваши будут не напрасны.
Пусть Господь во всем поможет,
Путь укажет верный вам,
Пусть становится лишь чище
И светлей душевный храм.
Поздравляю с католическим Рождеством. От чистого сердца и светлой души желаю радостных событий и достатка в доме, счастливых случаев и великих успехов, семейного блага и близких родных за дружным столом, чудесного настроения и крепкой веры в удачу.
Сегодня светлый праздник Рождества
Для всех, кто в декабре его так ждет.
Так пусть подарит много он добра!
И только светлым к вам теперь придет!
Пускай засветит он огни надежды,
Так, как звезда светила в Вифлееме!
И пусть хранит вас так же, как и прежде,
Дух Рождества всегда, всенепременно!