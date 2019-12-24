Католическое Рождество 2019: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

В лучшую из всех ночей

В славный час приходят в гости.

Все свои заботы бросьте,

И много ясных дней,

Пусть счастья будет много

От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Желаю прекрасных эмоций и светлой радости, крепкой дружбы в жизни и искренней любви, неугасаемой веры и доброй надежды, весёлого семейного праздника за большим и вкусным столом.

Чтобы жили всегда вы без бед!

Был пропитан добром и теплом,

И желаю, чтоб каждый момент

Поздравляю вас с Рождеством,

Пусть всегда будет жизнь хороша!

Пусть удача всегда идет рядом,

Я добра тебе в праздник желаю!

Я тебя от души поздравляю!

Поздравляю с Католическим Рождеством и от всей души желаю праздничной и уютной атмосферы в доме, богатого и сытного стола, дружной и весёлой семьи, приятных подарков и тёплых эмоций, светлой надежды и невероятного ощущения счастья.

В самый добрый день в году,

Пожелаю вам я мира

В сказку завлечет оно.

К нам в окошко Рождество,

В день декабрьский стучится

Если в чудо верить!

И звезда, что в небесах,

Всё, что сердцу мило.

Пусть всегда будет жизнь хороша

Чтоб от радости пела душа,

Каждый день наполнять я желаю!

От души я сейчас поздравляю!

Здоровья вам и веры в сердце,

В чудесный этот светлый праздник

Всех католиков поздравляем с волшебным праздником — Рождеством Христовым. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами и этот свет наполнит ваши души теплом и радостью. Счастливого вам Рождества.

Пусть каждый в лучшее поверит,

Не глядя на декабрьские морозы.

Пусть каждый в лучшее поверит,

Не глядя на декабрьские морозы.

Пусть Господь во всем поможет,

Ваши будут не напрасны.

Пусть все просьбы и молитва

В день декабрьский, прекрасный,

С Рождеством вас поздравляю

Поздравляю с католическим Рождеством. От чистого сердца и светлой души желаю радостных событий и достатка в доме, счастливых случаев и великих успехов, семейного блага и близких родных за дружным столом, чудесного настроения и крепкой веры в удачу.

23

Сегодня светлый праздник Рождества

Для всех, кто в декабре его так ждет.

Так пусть подарит много он добра!

И только светлым к вам теперь придет!

Пускай засветит он огни надежды,

Так, как звезда светила в Вифлееме!

И пусть хранит вас так же, как и прежде,

Дух Рождества всегда, всенепременно!