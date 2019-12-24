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Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке
Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Католическое Рождество 2019: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

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Католическое Рождество 2019: красивые поздравления, открытки, смс и стихи
15:09 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф

25 декабря в Украине и мире отмечается один из главных церковных праздников - католическое Рождество.

  • 1

    Наступает Рождество,

    Все свои заботы бросьте,

    Пусть добро и волшебство

    В славный час приходят в гости. 

    Пусть сияет блеск свечей,

    Все плохое прогоняя,

    В лучшую из всех ночей

    Светом счастья одаряя!

  • 2

  • 3

    В Рождество Христово

    Сбываются мечты,

    Пусть счастья будет много

    И море доброты!

    Желаю вам удачи

    И много ясных дней,

    Любви большой, горячей

    И преданных друзей!

  • 4

    От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Желаю прекрасных эмоций и светлой радости, крепкой дружбы в жизни и искренней любви, неугасаемой веры и доброй надежды, весёлого семейного праздника за большим и вкусным столом.

  • 5

    Поздравляю вас с Рождеством,

    И желаю, чтоб каждый момент

    Был пропитан добром и теплом,

    Чтобы жили всегда вы без бед!

    Пусть пошлет вам счастья, здоровья

    Милосердный Господь в Рождество,

    И наполнит души любовью,

    Превращая мир в волшебство!

  • 6

  • 7

    С Католическим Рождеством

    Я тебя от души поздравляю!

    Пусть наполнится счастьем твой дом,

    Я добра тебе в праздник желаю!

    Пусть удача всегда идет рядом,

    Пусть всегда будет жизнь хороша!

    Положительным, добрым зарядом

    Озарится в сей праздник душа!

  • 8

    Поздравляю с Католическим Рождеством и от всей души желаю праздничной и уютной атмосферы в доме, богатого и сытного стола, дружной и весёлой семьи, приятных подарков и тёплых эмоций, светлой надежды и невероятного ощущения счастья.

  • 9

    В день декабрьский стучится

    К нам в окошко Рождество,

    Скоро чудо приключиться,

    В сказку завлечет оно. 

    Пожелаю вам я мира

    В самый добрый день в году,

    Пусть отвадит праздник горе

    И прогонит прочь беду.

    Пусть сбываются желания,

    Сила неба вас хранит,

    Пусть молитва выступает,

    Как надежный, мощный щит.

  • 10

  • 11

    Поздравляю с Рождеством!

    Счастья, света, мира:

    Осенит Господь добром

    Всё, что сердцу мило. 

    И звезда, что в небесах,

    Душу пусть согреет,

    И исполнится мечта,

    Если в чудо верить!

  • 12

  • 13

    С Католическим Рождеством

    От души я сейчас поздравляю!

    Только миром, уютом, добром

    Каждый день наполнять я желаю! 

    Чтоб от радости пела душа,

    Чтоб сверкало улыбки сияние,

    Пусть всегда будет жизнь хороша

    И сбываются все-все желания!

  • 14

  • 15

    Декабрь. Сегодня Рождество,

    Кругом витает волшебство.

    В чудесный этот светлый праздник

    Желаю не грустить напрасно.

    Здоровья вам и веры в сердце,

    Откроет Бог любую дверцу.

  • 16

    Всех католиков поздравляем с волшебным праздником — Рождеством Христовым. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами и этот свет наполнит ваши души теплом и радостью. Счастливого вам Рождества.

  • 17

    Пусть Рождество тепло подарит,

    Не глядя на декабрьские морозы.

    Пусть волшебства оно добавит

    К скучающей житейской прозе.

    Пусть сердце доброта согреет,

    Надежд пообещает исполнение.

    Пусть каждый в лучшее поверит,

    Оставив за спиной сомнения.

  • 18

  • 19

    Пусть Рождество тепло подарит,

    Не глядя на декабрьские морозы.

    Пусть волшебства оно добавит

    К скучающей житейской прозе.

    Пусть сердце доброта согреет,

    Надежд пообещает исполнение.

    Пусть каждый в лучшее поверит,

    Оставив за спиной сомнения.

  • 20

  • 21

    С Рождеством вас поздравляю

    В день декабрьский, прекрасный,

    Пусть все просьбы и молитва

    Ваши будут не напрасны.

    Пусть Господь во всем поможет,

    Путь укажет верный вам,

    Пусть становится лишь чище

    И светлей душевный храм.

  • 22

    Поздравляю с католическим Рождеством. От чистого сердца и светлой души желаю радостных событий и достатка в доме, счастливых случаев и великих успехов, семейного блага и близких родных за дружным столом, чудесного настроения и крепкой веры в удачу.

  • 23

    Сегодня светлый праздник Рождества

    Для всех, кто в декабре его так ждет.

    Так пусть подарит много он добра!

    И только светлым к вам теперь придет!

    Пускай засветит он огни надежды,

    Так, как звезда светила в Вифлееме!

    И пусть хранит вас так же, как и прежде,

    Дух Рождества всегда, всенепременно!

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