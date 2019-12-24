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СМС-поздравления с Католическом Рождеством 2019: стихи и открытки

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СМС-поздравления с Католическом Рождеством 2019: стихи и открытки
22:48 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф

Красивые поздравления с Католическом Рождеством для самых близких и родных.

  • 1

    Люд католический, всех с Рождеством,

    Мы от души поздравляем!

    В зимний чудесный денек торжество

    Дружно в семье отмечаем,

    Счастья, здоровья, успехов во всем,

    Мы пожелаем всем близким,

    Чтобы любовь наполняла ваш дом

    Верой пусть полнятся мысли!

  • 2

  • 3

    Прелестная,

    Озорная

    Загадочная,

    Дружелюбная,

    Романтичная,

    Аккуратная,

    Веселая,

    Очаровательная,

    Красиво тебя 25 декабря с

    Рождеством поздравляю —

    Удачи, счастья, добра желаю!

  • 4

  • 5

    Снег декабрьский закружил,

    И с метелью задружил,

    В эти дни ждем торжество —

    Добрый праздник — Рождество.

    Пусть для всех людей горит,

    Путь-дорогу осветит

    Вифлеемская звезда!

    И пусть будет так всегда!

    Напишем вместе поздравок

    И позовем всех на пирог!

  • 6

    Колокольчик звенит у двери,

    А в носках уже ждут подарки,

    Санта Клаус к ребятам бежит,

    Чтоб праздник сей сделать ярким!

     

    Чтоб сегодня в сердцах волшебство

    Оживало, даря всем радость,

    И пусть дарит всем Рождество

    Мир для дома и для души сладость!

  • 7

  • 8

    Этот день — Христа рожденье,

    Царство духа и добра.

    Наполняет преклонение

    К силе света и тепла.

     

    В церкви служба,

    Песнь почета,

    Дома сдоба и вино.

    Главное в миру — забота,

    Исполнение постов!

  • 9

  • 10

    В Католическое Рождество

    Всему народу хорошо:

    Подарки, шум, веселье, смех

    Пусть каждого найдёт успех!

     

    Пусть чудо каждому свершится,

    И сердце радость наполнит,

    От шампанского настроенье искрится,

    А душа от счастья парит!

  • 11

  • 12

    Вот же ж как произошло —

    Пришло католическое Рождество!

    Быстро времечко летит,

    Каждый раз меня дивит!

     

    Поднимаю я бокал

    И желаю больше счастья,

    Пусть чудо к каждому придёт

    И отступят все напасти!

  • 13

  • 14

    Григорианский календарь сегодня

    Всем миром отмечает торжество.

    Звучат приветствий всюду сотни,

    Ведь наступило нынче Рождество.

     

    Тебя я с тем и поздравляю.

    Всегда будь счастлив, милый друг!

    Успехов, бодрости, любви желаю

    И чтоб всё спорилось вокруг.

  • 15

  • 16

    Из ветвей венок сплетая,

    Символ мира видим в нём.

    В вере твердой мы, как стая —

    Искры радости несём.

     

    Рождество. День зимний светел.

    Торжество во всём вокруг —

    Вальс снежинок кружит ветер,

    Сердце греет Божий Дух.

  • 17

  • 18

    Вот снова детки колядуют,

    Поют песни за угощения,

    Рождество у католиков будет

    Его люди ждут, без сомнения.

     

    Пусть святая ночь станет праздником

    И исполнит людские мечты,

    Принесет лишь хорошее каждому,

    Чего сердцем ждем я и ты.

  • 19

  • 20

    Нестерпимо замучили колики.

    Невозможно так много сожрать!

    Рождество отмечают католики,

    Значит, праздника им не видать!

     

    Под столом будут, бедные, корчиться

    И валяться в бреду и пылу!

    Только русский сожрёт, что захочется,

    И ничто не мешает ему!

  • 21

  • 22

    У католиков сегодня праздник —

    Отмечают они Рождество.

    Пусть же каждый дом теперь

    Посетит вдруг волшебство.

     

    Пусть вместе с яркою звездой

    Зажжётся и в душе надежда —

    Она уверенность подарит

    И в миг печали пусть утешит.

Католическое Рождество 2019: красивые поздравления в стихах для родных и друзей

Католическое Рождество 2019: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

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