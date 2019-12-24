СМС-поздравления с Католическом Рождеством 2019: стихи и открытки

1 Люд католический, всех с Рождеством, Мы от души поздравляем! В зимний чудесный денек торжество Дружно в семье отмечаем, Счастья, здоровья, успехов во всем, Мы пожелаем всем близким, Чтобы любовь наполняла ваш дом Верой пусть полнятся мысли!

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3 Прелестная, Озорная Загадочная, Дружелюбная, Романтичная, Аккуратная, Веселая, Очаровательная, Красиво тебя 25 декабря с Рождеством поздравляю — Удачи, счастья, добра желаю!

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5 Снег декабрьский закружил, И с метелью задружил, В эти дни ждем торжество — Добрый праздник — Рождество. Пусть для всех людей горит, Путь-дорогу осветит Вифлеемская звезда! И пусть будет так всегда! Напишем вместе поздравок И позовем всех на пирог!

6 Колокольчик звенит у двери, А в носках уже ждут подарки, Санта Клаус к ребятам бежит, Чтоб праздник сей сделать ярким! Чтоб сегодня в сердцах волшебство Оживало, даря всем радость, И пусть дарит всем Рождество Мир для дома и для души сладость!

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8 Этот день — Христа рожденье, Царство духа и добра. Наполняет преклонение К силе света и тепла. В церкви служба, Песнь почета, Дома сдоба и вино. Главное в миру — забота, Исполнение постов!

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10 В Католическое Рождество Всему народу хорошо: Подарки, шум, веселье, смех Пусть каждого найдёт успех! Пусть чудо каждому свершится, И сердце радость наполнит, От шампанского настроенье искрится, А душа от счастья парит!

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12 Вот же ж как произошло — Пришло католическое Рождество! Быстро времечко летит, Каждый раз меня дивит! Поднимаю я бокал И желаю больше счастья, Пусть чудо к каждому придёт И отступят все напасти!

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14 Григорианский календарь сегодня Всем миром отмечает торжество. Звучат приветствий всюду сотни, Ведь наступило нынче Рождество. Тебя я с тем и поздравляю. Всегда будь счастлив, милый друг! Успехов, бодрости, любви желаю И чтоб всё спорилось вокруг.

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16 Из ветвей венок сплетая, Символ мира видим в нём. В вере твердой мы, как стая — Искры радости несём. Рождество. День зимний светел. Торжество во всём вокруг — Вальс снежинок кружит ветер, Сердце греет Божий Дух.

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18 Вот снова детки колядуют, Поют песни за угощения, Рождество у католиков будет Его люди ждут, без сомнения. Пусть святая ночь станет праздником И исполнит людские мечты, Принесет лишь хорошее каждому, Чего сердцем ждем я и ты.

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20 Нестерпимо замучили колики. Невозможно так много сожрать! Рождество отмечают католики, Значит, праздника им не видать! Под столом будут, бедные, корчиться И валяться в бреду и пылу! Только русский сожрёт, что захочется, И ничто не мешает ему!

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