СМС-поздравления с Католическом Рождеством 2019: стихи и открытки

Люд католический, всех с Рождеством,
Мы от души поздравляем!
В зимний чудесный денек торжество
Дружно в семье отмечаем,
Счастья, здоровья, успехов во всем,
Мы пожелаем всем близким,
Чтобы любовь наполняла ваш дом
Верой пусть полнятся мысли!
Прелестная,
Озорная
Загадочная,
Дружелюбная,
Романтичная,
Аккуратная,
Веселая,
Очаровательная,
Красиво тебя 25 декабря с
Рождеством поздравляю —
Удачи, счастья, добра желаю!
Снег декабрьский закружил,
И с метелью задружил,
В эти дни ждем торжество —
Добрый праздник — Рождество.
Пусть для всех людей горит,
Путь-дорогу осветит
Вифлеемская звезда!
И пусть будет так всегда!
Напишем вместе поздравок
И позовем всех на пирог!
Колокольчик звенит у двери,
А в носках уже ждут подарки,
Санта Клаус к ребятам бежит,
Чтоб праздник сей сделать ярким!
Чтоб сегодня в сердцах волшебство
Оживало, даря всем радость,
И пусть дарит всем Рождество
Мир для дома и для души сладость!
Этот день — Христа рожденье,
Царство духа и добра.
Наполняет преклонение
К силе света и тепла.
В церкви служба,
Песнь почета,
Дома сдоба и вино.
Главное в миру — забота,
Исполнение постов!
В Католическое Рождество
Всему народу хорошо:
Подарки, шум, веселье, смех
Пусть каждого найдёт успех!
Пусть чудо каждому свершится,
И сердце радость наполнит,
От шампанского настроенье искрится,
А душа от счастья парит!
Вот же ж как произошло —
Пришло католическое Рождество!
Быстро времечко летит,
Каждый раз меня дивит!
Поднимаю я бокал
И желаю больше счастья,
Пусть чудо к каждому придёт
И отступят все напасти!
Григорианский календарь сегодня
Всем миром отмечает торжество.
Звучат приветствий всюду сотни,
Ведь наступило нынче Рождество.
Тебя я с тем и поздравляю.
Всегда будь счастлив, милый друг!
Успехов, бодрости, любви желаю
И чтоб всё спорилось вокруг.
Из ветвей венок сплетая,
Символ мира видим в нём.
В вере твердой мы, как стая —
Искры радости несём.
Рождество. День зимний светел.
Торжество во всём вокруг —
Вальс снежинок кружит ветер,
Сердце греет Божий Дух.
Вот снова детки колядуют,
Поют песни за угощения,
Рождество у католиков будет
Его люди ждут, без сомнения.
Пусть святая ночь станет праздником
И исполнит людские мечты,
Принесет лишь хорошее каждому,
Чего сердцем ждем я и ты.
Нестерпимо замучили колики.
Невозможно так много сожрать!
Рождество отмечают католики,
Значит, праздника им не видать!
Под столом будут, бедные, корчиться
И валяться в бреду и пылу!
Только русский сожрёт, что захочется,
И ничто не мешает ему!
У католиков сегодня праздник —
Отмечают они Рождество.
Пусть же каждый дом теперь
Посетит вдруг волшебство.
Пусть вместе с яркою звездой
Зажжётся и в душе надежда —
Она уверенность подарит
И в миг печали пусть утешит.