Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

1 В ніч святкову і казкову, У чарівну ніч Різдва, Вам бажаю я любові Та душевного тепла, Ласки Божої й достатку, Щоб здоровими були, Щоб було усе в порядку, І щоб дружно ви жили!

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3 Різдвяна казка наступає, З Різдвом Христовим вас вітаю. Бажаю щирих привітань, І здійснення усіх бажань. І миру, й щастя всій родині, Здоров’я вам у добру днину. З Різдвом вітаю щиро вас, І Ангел хай боронить кожен час!

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5 Зі світлим Різдвом вітаю! Бажаю від краю до краю Здоров’я та мирного неба. Хай справи вдаються, як треба. Хай світлою буде дорога. Хай геть оминає тривога. На серці хай радісно буде. Хай мир і добро будуть всюди!

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7 З Різдвом Христовим! З Різдвом прекрасним! Хай буде розум спокійним, ясним. Хай світло й тепло на серці буде. Хай це тепло помічають люди. Іще бажаю добра і миру, Завжди носити у серці віру!

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9 Вечір Різдвяний тихенько ступає, Кожного зірка вечірня вітає. Щастя у серце всім подарує, Дзвіночок добра на віконці чарує. Янгол різдвяний хай вас поцілує, Кожного чує, від горя вартує. В серці у кожного свічку добра Хай береже, щоб не згасла вона.

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11 Привітання шлю з Різдвом І бажаю миру в хаті, Щоб були ви у сім’ї І щасливі і багаті. Хай прекрасне, світле свято Шле добро, благословення, Хай здійснять мрії ваші, Не покине хай натхнення.

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13 Хай Різдво принесе достаток, Щастя, радість та удачу в дім. Щоб кожен ранок був початок Для здійснення таємних мрій. Щоб таємна звістка втішала, До нових вершин вела. Щоб людина кохана обіймала, Щоб щасливою була кожна сім’я.

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15 З Рождеством Христовим Хочу привітати, Щоб в сімейном колі В Вас пройшло це свято. Щоб була здорова Вся Ваша родина, І для радості завжди В Вас знайшлась причина!

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17 З Різдвом Христовим вас вітаю, Благословень святих бажаю. Хай в хату янгол охоронець Внесе надії промінець! Хай дарує Господь здоров’я Та стане прикладом взірець. Живіть щасливо та багато, Комфорту, миру вашій хаті!

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19 Різдво іде чудове! Різдво іде казкове! Хай щастя в серці буде, І буде успіх всюди. Та з Божої подачі Натхнення і удачі! Різдвяне світле чудо В житті хай завжди буде.

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21 Доля хай дарує милість І прихильність, і дива. Миру я бажаю в серці В день священного Різдва. Хай достаток буде в домі, Розуміння і любов. Прислухається хай янгол До питань і молитов.

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