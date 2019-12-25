Душевные поздравления с Рождеством Христовым 2019 в прозе и открытках

1

2 Вітаю з Різдвом Христовим та хочу побажати щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у твоєму домі буде добробут, нехай у твоєму серці панує любов!

3

4 З Різдвом Христовим! Нехай це свято подарує добро та радість. Бажаю, щоб в твоєму домі не гас вогонь добробуту, щоб твоє серце було зігріте любов’ю та надією. Нехай Різдво подарує для тебе диво, нехай на небі яскраво засяє твоя зірка щастя!

5

6 Вітаю з Різдвом Христовим та від усього серця бажаю, щоб усе лихе минало, щоб для душі лунала пісня щастя, щоб у житті траплялось тільки добре, щоб це велике свято розпочало для тебе нову чудову історію, щоб різдвяна зірочка здійснила твою мрію.

7

8 Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю найкращого настрою та найказковішої історії життя. Нехай дива трапляються, нехай душа сподівається, нехай серце кохає, нехай святкова вечеря подарує тепло та увагу рідних та дорогих людей!

9

10 З Різдвом Христовим. Бажаю чарівної казки, щасливих годин, кольорових мрій, яскравих надій, добрих новин, нескінченних сил, радісних пісень, теплих слів, великої любові до Бога, до близьких та до чудового свого життя.

11

12 З Різдвом Христовим. Бажаю доброго здоров’я, розквіту сил та любові, гармонії душі та натхнення серця. Бажаю нічого не втрачати, окрім суму, бажаю ніколи не залишатись наодинці, окрім випадків, коли душа сама цього захоче.

13

14 Вітаю з Різдвом Христовим. Нехай засяють очі вогником радості, нехай у домі навіки оселиться добробут та мир, нехай яскрава зірочка веде тебе до щастя тропами віри та надії, нехай з Різдвом Христовим у твої двері постукає любов та вдача.

15

16 Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю бути щасливою людиною, немов дитина, бажаю кожен день зустрічати з любов’ю та надією, немов кожен день — це маленьке життя. Нехай Господь дарує сили для всього важливого та доброго, нехай це Різдво запалить у твоєму серці вогник віри та натхнення!

17

18 Вітаю з Різдвом Христовим та бажаю усю родину зібрати за святковою вечерею та подарувати кожній близькій людині тепло своєї любові. Бажаю, щоб вдача від тебе не відверталася, щоб щастя у житті постійно примножувалося, а здоров’я з кожним днем міцнішало.

19