Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки

Хай щастить завжди і всюди.

Щоб здоровою була сім’я.

Та й з багатством хай не барить,

І везінням, і любов’ю.

Усі біди від вас відверне,

І добро, і ласку.

У кишені буде грошей

На столі хай буде повно

Щастя і любов воно.

9

Різдво хай у ваш дім ввійде,

Для себе місце комфортне знайде.

Принесе з собою щастя та добро,

Щоб в біді вам завжди воно помогло.

Хай в цей день буде спокій на серці,

Життя ваше буде, немов на веселці.

Хай єднається велика родина

Та буде щасливою кожна людина.