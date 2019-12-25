Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки

Хай Різдво Христове лине
Через гори й полонини.
Ранок хай стає світлішим,
Хай небажане полишить.
Хай веселим настрій буде
Хай щастить завжди і всюди.
Хай теплом душа нап’ється.
Легко хай усе вдається!
Хай Різдво завітає у хату,
Принесе дарунків багато.
Щастя, радості і добра,
Щоб здоровою була сім’я.
Хай очистить всі ваші думки,
Задзюркочуть хай в серці струмки.
Хай збуваються ваші мрії,
Всі найпотаємніші надії!
Хай Різдво щастя принесе
І добро, і ласку.
Усі біди від вас відверне,
Забере хай життєву поразку.
Хай теплом ваш дім збагатить
І везінням, і любов’ю.
Та й з багатством хай не барить,
Дасть дорогу навічно здоров’ю.
Вам достатку побажаю
В свято радісне — Різдво.
Принесе хай мир в оселю,
Щастя і любов воно.
На столі хай буде повно
Випивки й закусок.
У кишені буде грошей
Іноземних густо.
Різдво хай у ваш дім ввійде,
Для себе місце комфортне знайде.
Принесе з собою щастя та добро,
Щоб в біді вам завжди воно помогло.
Хай в цей день буде спокій на серці,
Життя ваше буде, немов на веселці.
Хай єднається велика родина
Та буде щасливою кожна людина.
Різдвяний день промінням ясним,
Вітає вас, бажає щастя.
Щоб ваші мрії ангел слухав,
Оберігав і всі здійсняв.
Вашу сім’ю вітаю зі святом,
Діткам бажаю здоров’я багато.
Тато і ненька, щоб не хворіли,
В мирі і радості жили не тужили.
Доля хай дарує милість
І прихильність, і дива.
Миру я бажаю в серці
В день священного Різдва.
Хай достаток буде в домі,
Розуміння і любов.
Прислухається хай янгол
До питань і молитов.
Різдво іде чудове!
Різдво іде казкове!
Хай щастя в серці буде,
І буде успіх всюди.
Та з Божої подачі
Натхнення і удачі!
Різдвяне світле чудо
В житті хай завжди буде.
Коли Різдво заходить в хату,
На серці радісно і тепло.
Добра бажаю вам багато,
Щасливих і світлих моментів!
Нехай Господь допомагає
Пройти всі труднощі, проблеми.
Любов хай серце зігріває,
Щасливі будьте безперервно!
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Любові Божої бажаю.
Життя прекрасного, легкого,
Здоров’я вічного, міцного!
Христа у серці зберігати,
В народі його прославляти.
Та все, що схочеться у долі
Здобути разом в ріднім колі!
Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!
Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,
Чекають добрі лиш зізнання!