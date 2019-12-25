Скачать
Среда, 25.12.2019
Грымчаку продлили срок содержания под стражей
Грымчаку продлили срок содержания под стражей
Задолженность "Лисичанскводоканала": более 80 тысяч человек без водоснабжения
На Луганщине более 80 тысяч человек остались без водоснабжения
Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов
Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов
Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки
Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки

Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки

Смотрите фото (12)
Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки
02:18 Сегодня Телеграф

Лучшая подборка рождественских поздравлений на украинском языке для самых близких людей!

  • 1

    Хай Різдво Христове лине

    Через гори й полонини.

    Ранок хай стає світлішим,

    Хай небажане полишить.

     

    Хай веселим настрій буде

    Хай щастить завжди і всюди.

    Хай теплом душа нап’ється.

    Легко хай усе вдається!

  • 2

  • 3

    Хай Різдво завітає у хату,

    Принесе дарунків багато.

    Щастя, радості і добра,

    Щоб здоровою була сім’я.

     

    Хай очистить всі ваші думки,

    Задзюркочуть хай в серці струмки.

    Хай збуваються ваші мрії,

    Всі найпотаємніші надії!

  • 4

  • 5

    Хай Різдво щастя принесе

    І добро, і ласку.

    Усі біди від вас відверне,

    Забере хай життєву поразку.

     

    Хай теплом ваш дім збагатить

    І везінням, і любов’ю.

    Та й з багатством хай не барить,

    Дасть дорогу навічно здоров’ю.

  • 6

  • 7

    Вам достатку побажаю

    В свято радісне — Різдво.

    Принесе хай мир в оселю,

    Щастя і любов воно.

     

    На столі хай буде повно

    Випивки й закусок.

    У кишені буде грошей

    Іноземних густо.

  • 8

  • 9

    Різдво хай у ваш дім ввійде,

    Для себе місце комфортне знайде.

    Принесе з собою щастя та добро,

    Щоб в біді вам завжди воно помогло.

     

    Хай в цей день буде спокій на серці,

    Життя ваше буде, немов на веселці.

    Хай єднається велика родина

    Та буде щасливою кожна людина.

  • 10

  • 11

    Різдвяний день промінням ясним,

    Вітає вас, бажає щастя.

    Щоб ваші мрії ангел слухав,

    Оберігав і всі здійсняв.

     

    Вашу сім’ю вітаю зі святом,

    Діткам бажаю здоров’я багато.

    Тато і ненька, щоб не хворіли,

    В мирі і радості жили не тужили.

  • 12

  • 13

    Доля хай дарує милість

    І прихильність, і дива.

    Миру я бажаю в серці

    В день священного Різдва.

     

    Хай достаток буде в домі,

    Розуміння і любов.

    Прислухається хай янгол

    До питань і молитов.

  • 14

  • 15

    Різдво іде чудове!

    Різдво іде казкове!

    Хай щастя в серці буде,

    І буде успіх всюди.

     

    Та з Божої подачі

    Натхнення і удачі!

    Різдвяне світле чудо

    В житті хай завжди буде.

  • 16

  • 17

    Коли Різдво заходить в хату,

    На серці радісно і тепло.

    Добра бажаю вам багато,

    Щасливих і світлих моментів!

     

    Нехай Господь допомагає

    Пройти всі труднощі, проблеми.

    Любов хай серце зігріває,

    Щасливі будьте безперервно!

  • 18

  • 19

    З Різдвом Христовим вас вітаю,

    Любові Божої бажаю.

    Життя прекрасного, легкого,

    Здоров’я вічного, міцного!

     

    Христа у серці зберігати,

    В народі його прославляти.

    Та все, що схочеться у долі

    Здобути разом в ріднім колі!

  • 20

  • 21

    Різдво Христове входить в хату,

    Нехай життя буде багате.

    Живіть у настрої, достатку,

    Всіляких благ у вашу хатку!

     

    Нехай з Різдвом прибуде щастя,

    Повз вас проходять негаразди.

    В житті панує лиш кохання,

    Чекають добрі лиш зізнання!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Праздник, Рождество, Стихи, Поздравления, Католики, Открытки, Католическое Рождество, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Проза, Поздравления на украинском языке, Поздравления для близких, Поздравления с праздниками, Поздравления с новогодними праздниками, Католическое Рождество 2019, Украинские поздравления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
02 Милованов: Курс гривни очень сильный, он вредит экспортерам
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
05 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины
Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 декабря 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 декабря 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь