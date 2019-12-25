Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

Ночь непростая у нас наступает,
И радость, и счастье, и волшебство
Сердца наши с вами вмиг окружают.
И всё неспроста, ведь грядёт Рождество.
Здоровья всем вам! И добра много-много.
Успехов, везенья, любви через край.
Дел добрых творите вы больше и чаще,
И будет прекрасной земля, словно рай.
Ждёте Вифлеемскую звезду сегодня вы.
В декабре со звёздочкой приходит Рождество.
В каждый дом по весточке несут волхвы,
Чтоб католик мог отметить торжество.
Пусть в кругу семейном будет нежность и тепло.
Что судьба пошлёт, то будет по плечам.
В ваших помыслах отрадно и светло,
Счастья, радости и верности мечтам.
Воздух зимний морозен и холоден,
Ну а в душах царит торжество.
Это значит, сегодня особый день —
Католическое Рождество.
С этим праздником мы поздравляем вас,
Вера пусть помогает вам жить.
А судьба пусть окажется ласковой,
Счастье сможет пусть вам подарить.
Тьма тихонько отступает,
Света нынче рождество,
Мир, ликуя, прославляет
Новой жизни торжество!
Звёзды светятся на ели,
За окошком снег повис,
Санта мчится сквозь метели,
Каждый ждёт его сюрприз!
И душевною молитвой
Пусть звучат Любви слова,
Прославляя Света битву
В день Святого Рождества!
В декабре мы прославляем
Бога — сына Рождество,
Всей семьей мы отмечаем
Веру в чудо и добро.
В этот день любовь-хозяйка
В каждый дом зайдет, стуча,
Вверх взметнется будто чайка,
И зажжется в миг свеча.
В этот день душа добреет,
Ангел дарит волшебство.
Любовь сердце очень греет,
Ведь сегодня Рождество.
Рождество пусть озаряет
Каждый дом,
Веру в Бога укрепляет,
Ибо в нем —
Утешенье, и отрада, и опора,
И надежда в том,
Что очень-очень скоро
Мы поймем:
Ничего дороже в мире
Нет любви,
С нею мы как будто выше
От земли.
Рождество об этом нам
Напомнит вновь,
Даст дорогу чудесам
Пускай любовь.
В этот день, прекрасный самый,
Ты в себя добро впусти,
Ведь Спаситель долгожданный,
Озаряет светом мир.
Поздравляю всех на свете,
С днем рождения Христа,
И пусть к счастью, словно компас,
Путь укажет вам звезда!
Морозная ночь под конец декабря,
И месяц сильней засветился.
Ликует душа в эту ночь Рождества,
И снова Спаситель родился.
Католиков всех поздравляем сейчас,
Любовь каждый дом наполняет.
И значимей праздника нет для нас,
Ведь каждого Бог направляет.
Здравствуй, снег, декабрь, морозец,
Здравствуй, здравствуй, Рождество,
Что приносит день погожий,
В дом приносит торжество.
Новый год — подать рукою,
Но сегодня, в этот час
Снов рождественских волшебных
Пожелаю я для нас.
Пожелаю счастья в доме
И тепла душе твоей,
И любви, и много-много
Самых добрых, светлых дней!
В Рождество я от души желаю вам,
Чтобы заветная мечта осуществилась,
Чтоб вы были благодарны небесам
За то, что в жизни вашей чудо появилось!
Пусть в этот праздник вас Господь благословит,
Ведь вы достойны всех на свете благ!
Пускай Он души ваши счастьем осветит,
Чтоб отражалось оно в сердце и глазах!