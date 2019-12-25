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Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки
Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

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Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки
12:32 Сегодня Телеграф

25 декабря в Украине и мире отмечается один из главных церковных праздников - католическое Рождество.

  • 1

    Ночь непростая у нас наступает,

    И радость, и счастье, и волшебство

    Сердца наши с вами вмиг окружают.

    И всё неспроста, ведь грядёт Рождество.

     

    Здоровья всем вам! И добра много-много.

    Успехов, везенья, любви через край.

    Дел добрых творите вы больше и чаще,

    И будет прекрасной земля, словно рай.

  • 2

  • 3

    Ждёте Вифлеемскую звезду сегодня вы.

    В декабре со звёздочкой приходит Рождество.

    В каждый дом по весточке несут волхвы,

    Чтоб католик мог отметить торжество.

     

    Пусть в кругу семейном будет нежность и тепло.

    Что судьба пошлёт, то будет по плечам.

    В ваших помыслах отрадно и светло,

    Счастья, радости и верности мечтам.

  • 4

  • 5

    Воздух зимний морозен и холоден,

    Ну а в душах царит торжество.

    Это значит, сегодня особый день —

    Католическое Рождество.

     

    С этим праздником мы поздравляем вас,

    Вера пусть помогает вам жить.

    А судьба пусть окажется ласковой,

    Счастье сможет пусть вам подарить.

  • 6

  • 7

    Тьма тихонько отступает,

    Света нынче рождество,

    Мир, ликуя, прославляет

    Новой жизни торжество!

     

    Звёзды светятся на ели,

    За окошком снег повис,

    Санта мчится сквозь метели,

    Каждый ждёт его сюрприз!

     

    И душевною молитвой

    Пусть звучат Любви слова,

    Прославляя Света битву

    В день Святого Рождества!

  • 8

  • 9

    В декабре мы прославляем

    Бога — сына Рождество,

    Всей семьей мы отмечаем

    Веру в чудо и добро.

     

    В этот день любовь-хозяйка

    В каждый дом зайдет, стуча,

    Вверх взметнется будто чайка,

    И зажжется в миг свеча.

     

    В этот день душа добреет,

    Ангел дарит волшебство.

    Любовь сердце очень греет,

    Ведь сегодня Рождество.

  • 10

  • 11

    Рождество пусть озаряет

    Каждый дом,

    Веру в Бога укрепляет,

    Ибо в нем —

    Утешенье, и отрада, и опора,

    И надежда в том,

    Что очень-очень скоро

    Мы поймем:

    Ничего дороже в мире

    Нет любви,

    С нею мы как будто выше

    От земли.

    Рождество об этом нам

    Напомнит вновь,

    Даст дорогу чудесам

    Пускай любовь.

  • 12

  • 13

    В этот день, прекрасный самый,

    Ты в себя добро впусти,

    Ведь Спаситель долгожданный,

    Озаряет светом мир.

     

    Поздравляю всех на свете,

    С днем рождения Христа,

    И пусть к счастью, словно компас,

    Путь укажет вам звезда!

  • 14

  • 15

    Морозная ночь под конец декабря,

    И месяц сильней засветился.

    Ликует душа в эту ночь Рождества,

    И снова Спаситель родился.

     

    Католиков всех поздравляем сейчас,

    Любовь каждый дом наполняет.

    И значимей праздника нет для нас,

    Ведь каждого Бог направляет.

  • 16

  • 17

    Здравствуй, снег, декабрь, морозец,

    Здравствуй, здравствуй, Рождество,

    Что приносит день погожий,

    В дом приносит торжество.

     

    Новый год — подать рукою,

    Но сегодня, в этот час

    Снов рождественских волшебных

    Пожелаю я для нас.

     

    Пожелаю счастья в доме

    И тепла душе твоей,

    И любви, и много-много

    Самых добрых, светлых дней!

  • 18

  • 19

    В Рождество я от души желаю вам,

    Чтобы заветная мечта осуществилась,

    Чтоб вы были благодарны небесам

    За то, что в жизни вашей чудо появилось!

     

    Пусть в этот праздник вас Господь благословит,

    Ведь вы достойны всех на свете благ!

    Пускай Он души ваши счастьем осветит,

    Чтоб отражалось оно в сердце и глазах!

Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

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