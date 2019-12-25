Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

1 Ночь непростая у нас наступает, И радость, и счастье, и волшебство Сердца наши с вами вмиг окружают. И всё неспроста, ведь грядёт Рождество. Здоровья всем вам! И добра много-много. Успехов, везенья, любви через край. Дел добрых творите вы больше и чаще, И будет прекрасной земля, словно рай.

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3 Ждёте Вифлеемскую звезду сегодня вы. В декабре со звёздочкой приходит Рождество. В каждый дом по весточке несут волхвы, Чтоб католик мог отметить торжество. Пусть в кругу семейном будет нежность и тепло. Что судьба пошлёт, то будет по плечам. В ваших помыслах отрадно и светло, Счастья, радости и верности мечтам.

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5 Воздух зимний морозен и холоден, Ну а в душах царит торжество. Это значит, сегодня особый день — Католическое Рождество. С этим праздником мы поздравляем вас, Вера пусть помогает вам жить. А судьба пусть окажется ласковой, Счастье сможет пусть вам подарить.

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7 Тьма тихонько отступает, Света нынче рождество, Мир, ликуя, прославляет Новой жизни торжество! Звёзды светятся на ели, За окошком снег повис, Санта мчится сквозь метели, Каждый ждёт его сюрприз! И душевною молитвой Пусть звучат Любви слова, Прославляя Света битву В день Святого Рождества!

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9 В декабре мы прославляем Бога — сына Рождество, Всей семьей мы отмечаем Веру в чудо и добро. В этот день любовь-хозяйка В каждый дом зайдет, стуча, Вверх взметнется будто чайка, И зажжется в миг свеча. В этот день душа добреет, Ангел дарит волшебство. Любовь сердце очень греет, Ведь сегодня Рождество.

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11 Рождество пусть озаряет Каждый дом, Веру в Бога укрепляет, Ибо в нем — Утешенье, и отрада, и опора, И надежда в том, Что очень-очень скоро Мы поймем: Ничего дороже в мире Нет любви, С нею мы как будто выше От земли. Рождество об этом нам Напомнит вновь, Даст дорогу чудесам Пускай любовь.

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13 В этот день, прекрасный самый, Ты в себя добро впусти, Ведь Спаситель долгожданный, Озаряет светом мир. Поздравляю всех на свете, С днем рождения Христа, И пусть к счастью, словно компас, Путь укажет вам звезда!

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15 Морозная ночь под конец декабря, И месяц сильней засветился. Ликует душа в эту ночь Рождества, И снова Спаситель родился. Католиков всех поздравляем сейчас, Любовь каждый дом наполняет. И значимей праздника нет для нас, Ведь каждого Бог направляет.

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17 Здравствуй, снег, декабрь, морозец, Здравствуй, здравствуй, Рождество, Что приносит день погожий, В дом приносит торжество. Новый год — подать рукою, Но сегодня, в этот час Снов рождественских волшебных Пожелаю я для нас. Пожелаю счастья в доме И тепла душе твоей, И любви, и много-много Самых добрых, светлых дней!

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