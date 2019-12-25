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Среда, 25.12.2019
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С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках
С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках

С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках

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С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках
15:35 Сегодня Телеграф

Лучшая подборка рождественских СМС-поздравлений для самых близких людей!

  • 1

    Этот день исторический —

    Дата святая,

    С Рождеством католическим

    Я поздравляю!

     

    Благодати, достатка

    Навечно желаю,

    Чтоб жилось тебе сладко,

    Все дни стали раем!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Рождеством!

    Пусть придут благие вести

    И наполнит счастье дом

    Светом добрым и чудесным.

     

    Пусть Младенец Иисус

    Благодатью вас овеет,

    Чтоб скорее заглянуть

    В мир тепла, любви и веры!

  • 4

  • 5

    Иисус родился, поздравляем,

    Добра вам, радости желаем!

    Здоровья, светлого пути,

    Стезю Господню обрести!

     

    Спокойной жизни и удачи,

    С верою не может быть иначе,

    Достатка и благополучия,

    Каждый день пусть будет лучшим!

  • 6

  • 7

    С Рождеством вас поздравляю,

    Сбудутся пусть все желания,

    День декабрьский оставит

    Добрые воспоминания.

     

    Снизойдет пускай сегодня

    Благодать на всю семью,

    Свой посыл добра и счастья

    От души сегодня шлю.

  • 8

  • 9

    С Рождеством вас поздравляю

    В день морозный декабря.

    Воплощения желаний

    В праздник вам желаю я.

     

    Веры крепкой и надежды,

    И любви красивой, чистой,

    А проблемы пусть и беды

    Скроет снег пускай пушистый.

  • 10

  • 11

    Поздравляю с Рождеством,

    Пусть праздник радость принесет!

    Желаю, чтобы мир, покой

    Для вас принес Иисус Христос!

     

    Счастья от души желаю,

    Здоровья крепкого, добра,

    Пусть в вашем сердце не угаснет

    Любовь и вера никогда!

  • 12

  • 13

    Пусть в двери праздник постучится,

    И Рождество придет к Вам в дом.

    И непременно волшебство случится,

    Заполнит всё вокруг добром.

     

    Чтоб в доме был Вашем достаток,

    Покой, гармония и мир.

    В делах царил всегда порядок,

    Здоров и счастлив каждый был.

Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Душевные поздравления с Рождеством Христовым 2019 в прозе и открытках

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