С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках

1 Этот день исторический — Дата святая, С Рождеством католическим Я поздравляю! Благодати, достатка Навечно желаю, Чтоб жилось тебе сладко, Все дни стали раем!

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3 Поздравляю с Рождеством! Пусть придут благие вести И наполнит счастье дом Светом добрым и чудесным. Пусть Младенец Иисус Благодатью вас овеет, Чтоб скорее заглянуть В мир тепла, любви и веры!

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5 Иисус родился, поздравляем, Добра вам, радости желаем! Здоровья, светлого пути, Стезю Господню обрести! Спокойной жизни и удачи, С верою не может быть иначе, Достатка и благополучия, Каждый день пусть будет лучшим!

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7 С Рождеством вас поздравляю, Сбудутся пусть все желания, День декабрьский оставит Добрые воспоминания. Снизойдет пускай сегодня Благодать на всю семью, Свой посыл добра и счастья От души сегодня шлю.

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9 С Рождеством вас поздравляю В день морозный декабря. Воплощения желаний В праздник вам желаю я. Веры крепкой и надежды, И любви красивой, чистой, А проблемы пусть и беды Скроет снег пускай пушистый.

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11 Поздравляю с Рождеством, Пусть праздник радость принесет! Желаю, чтобы мир, покой Для вас принес Иисус Христос! Счастья от души желаю, Здоровья крепкого, добра, Пусть в вашем сердце не угаснет Любовь и вера никогда!

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