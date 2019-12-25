С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках

Этот день исторический —
Дата святая,
С Рождеством католическим
Я поздравляю!
Благодати, достатка
Навечно желаю,
Чтоб жилось тебе сладко,
Все дни стали раем!
Поздравляю с Рождеством!
Пусть придут благие вести
И наполнит счастье дом
Светом добрым и чудесным.
Пусть Младенец Иисус
Благодатью вас овеет,
Чтоб скорее заглянуть
В мир тепла, любви и веры!
Иисус родился, поздравляем,
Добра вам, радости желаем!
Здоровья, светлого пути,
Стезю Господню обрести!
Спокойной жизни и удачи,
С верою не может быть иначе,
Достатка и благополучия,
Каждый день пусть будет лучшим!
С Рождеством вас поздравляю,
Сбудутся пусть все желания,
День декабрьский оставит
Добрые воспоминания.
Снизойдет пускай сегодня
Благодать на всю семью,
Свой посыл добра и счастья
От души сегодня шлю.
С Рождеством вас поздравляю
В день морозный декабря.
Воплощения желаний
В праздник вам желаю я.
Веры крепкой и надежды,
И любви красивой, чистой,
А проблемы пусть и беды
Скроет снег пускай пушистый.
Поздравляю с Рождеством,
Пусть праздник радость принесет!
Желаю, чтобы мир, покой
Для вас принес Иисус Христос!
Счастья от души желаю,
Здоровья крепкого, добра,
Пусть в вашем сердце не угаснет
Любовь и вера никогда!
Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.
Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
Здоров и счастлив каждый был.