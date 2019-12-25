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Среда, 25.12.2019
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Лучшие поздравления в стихах с Рождеством 25 декабря на украинском языке

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Лучшие поздравления в стихах с Рождеством 25 декабря на украинском языке
18:20 Сегодня Телеграф

Красивые поздравления с Католическом Рождеством на украинском языке для самых близких людей.

  • 1

    Доля хай дарує милість

    І прихильність, і дива.

    Миру я бажаю в серці

    В день священного Різдва.

     

    Хай достаток буде в домі,

    Розуміння і любов.

    Прислухається хай янгол

    До питань і молитов.

  • 2

  • 3

    Різдво іде чудове!

    Різдво іде казкове!

    Хай щастя в серці буде,

    І буде успіх всюди.

     

    Та з Божої подачі

    Натхнення і удачі!

    Різдвяне світле чудо

    В житті хай завжди буде.

  • 4

  • 5

    Христос народився! Христос народився!

    Цей день особливий. Славімо Христа!

    І звісткою доброю світ звеселився.

    Колядки святкові у всіх на вустах.

     

    Добром і здоров’ям віншую вас люди,

    Добробут і щастя у хаті хай буде.

    Щоб мали ви сили і мали охоту,

    Ходити щодня на любиму роботу.

  • 6

  • 7

    Хай Різдво принесе достаток,

    Щастя, радість та удачу в дім.

    Щоб кожен ранок був початок

    Для здійснення таємних мрій.

     

    Щоб таємна звістка втішала,

    До нових вершин вела.

    Щоб людина кохана обіймала,

    Щоб щасливою була кожна сім’я.

  • 8

  • 9

    Коли Різдво заходить в хату,

    На серці радісно і тепло.

    Добра бажаю вам багато,

    Щасливих і світлих моментів!

     

    Нехай Господь допомагає

    Пройти всі труднощі, проблеми.

    Любов хай серце зігріває,

    Щасливі будьте безперервно!

  • 10

  • 11

    Різдво Христове входить в хату,

    Нехай життя буде багате.

    Живіть у настрої, достатку,

    Всіляких благ у вашу хатку!

     

    Нехай з Різдвом прибуде щастя,

    Повз вас проходять негаразди.

    В житті панує лиш кохання,

    Чекають добрі лиш зізнання!

  • 12

  • 13

    Різдво хай казку подарує,

    Серце спокій блаженний відчує.

    Хай прославляється це свято,

    Колосся й хліба буде у домі багато.

     

    Хай кожен буде здоровим,

    А щастя — обов’язковим.

    Щоб люди людей шанували,

    Божі настанови не забували.

  • 14

  • 15

    Свято Різдва настало,

    Родину за столом зібрало.

    Хай вас усіх воно з’єднає,

    На нові цілі надихає.

     

    Щоб добро у хаті панувало,

    Нічого вам не бракувало.

    Живіть і Бога не гнівіть,

    Від життя все найкраще візьміть.

  • 16

  • 17

    Вас з Різдвом вітаю нині,

    Всім бажаю щастя я,

    Буде затишно хай в домі,

    В мирі хай живе сім’я.

     

    Хай Господь вас благодаттю

    Нагородить за добро,

    Буде тіло хай здоровим,

    В душах хай живе тепло.

  • 18

  • 19

    З Різдвом Христовим вас вітаю,

    Благословень святих бажаю.

    Хай в хату янгол охоронець

    Внесе надії промінець!

     

    Хай дарує Господь здоров’я

    Та стане прикладом взірець.

    Живіть щасливо та багато,

    Комфорту, миру вашій хаті!

  • 20

  • 21

    З Різдвом сердечно Вас вітаю!

    Хай в домі тепло й світло буде.

    Нехай різдвяна зірка сяє

    І шлях освітлює Вам всюди.

     

    Хай Бог завжди допомагає

    Й підказує в нелегких справах.

    Щоб силу і достаток мали,

    І були впевнені у "завтра"!

  • 22

  • 23

    Різдво спустилося на землю,

    І світить зірочка ясна.

    Зима малює білим пензлем,

    А на столі горить свіча.

     

    Сердечно Вас з Різдвом вітаю,

    Хай щастям повниться душа,

    Хай Бог завжди допомагає,

    Дарує справжні чудеса!

     

    Любові, віри та надії,

    Смирення, миру і тепла.

    Хай збудуться важливі мрії,

    Здорова буде вся сім’я!

     

    Хай на столі буде багато,

    І коляда нехай звучить.

    Нехай в серцях панує свято,

    Бо народився Божий син!

Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки

Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

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