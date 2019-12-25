Лучшие поздравления в стихах с Рождеством 25 декабря на украинском языке

Доля хай дарує милість
І прихильність, і дива.
Миру я бажаю в серці
В день священного Різдва.
Хай достаток буде в домі,
Розуміння і любов.
Прислухається хай янгол
До питань і молитов.
Різдво іде чудове!
Різдво іде казкове!
Хай щастя в серці буде,
І буде успіх всюди.
Та з Божої подачі
Натхнення і удачі!
Різдвяне світле чудо
В житті хай завжди буде.
Христос народився! Христос народився!
Цей день особливий. Славімо Христа!
І звісткою доброю світ звеселився.
Колядки святкові у всіх на вустах.
Добром і здоров’ям віншую вас люди,
Добробут і щастя у хаті хай буде.
Щоб мали ви сили і мали охоту,
Ходити щодня на любиму роботу.
Хай Різдво принесе достаток,
Щастя, радість та удачу в дім.
Щоб кожен ранок був початок
Для здійснення таємних мрій.
Щоб таємна звістка втішала,
До нових вершин вела.
Щоб людина кохана обіймала,
Щоб щасливою була кожна сім’я.
Коли Різдво заходить в хату,
На серці радісно і тепло.
Добра бажаю вам багато,
Щасливих і світлих моментів!
Нехай Господь допомагає
Пройти всі труднощі, проблеми.
Любов хай серце зігріває,
Щасливі будьте безперервно!
Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!
Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,
Чекають добрі лиш зізнання!
Різдво хай казку подарує,
Серце спокій блаженний відчує.
Хай прославляється це свято,
Колосся й хліба буде у домі багато.
Хай кожен буде здоровим,
А щастя — обов’язковим.
Щоб люди людей шанували,
Божі настанови не забували.
Свято Різдва настало,
Родину за столом зібрало.
Хай вас усіх воно з’єднає,
На нові цілі надихає.
Щоб добро у хаті панувало,
Нічого вам не бракувало.
Живіть і Бога не гнівіть,
Від життя все найкраще візьміть.
Вас з Різдвом вітаю нині,
Всім бажаю щастя я,
Буде затишно хай в домі,
В мирі хай живе сім’я.
Хай Господь вас благодаттю
Нагородить за добро,
Буде тіло хай здоровим,
В душах хай живе тепло.
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Благословень святих бажаю.
Хай в хату янгол охоронець
Внесе надії промінець!
Хай дарує Господь здоров’я
Та стане прикладом взірець.
Живіть щасливо та багато,
Комфорту, миру вашій хаті!
З Різдвом сердечно Вас вітаю!
Хай в домі тепло й світло буде.
Нехай різдвяна зірка сяє
І шлях освітлює Вам всюди.
Хай Бог завжди допомагає
Й підказує в нелегких справах.
Щоб силу і достаток мали,
І були впевнені у "завтра"!
Різдво спустилося на землю,
І світить зірочка ясна.
Зима малює білим пензлем,
А на столі горить свіча.
Сердечно Вас з Різдвом вітаю,
Хай щастям повниться душа,
Хай Бог завжди допомагає,
Дарує справжні чудеса!
Любові, віри та надії,
Смирення, миру і тепла.
Хай збудуться важливі мрії,
Здорова буде вся сім’я!
Хай на столі буде багато,
І коляда нехай звучить.
Нехай в серцях панує свято,
Бо народився Божий син!