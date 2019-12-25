Лучшие поздравления в стихах с Рождеством 25 декабря на украинском языке

1 Доля хай дарує милість І прихильність, і дива. Миру я бажаю в серці В день священного Різдва. Хай достаток буде в домі, Розуміння і любов. Прислухається хай янгол До питань і молитов.

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3 Різдво іде чудове! Різдво іде казкове! Хай щастя в серці буде, І буде успіх всюди. Та з Божої подачі Натхнення і удачі! Різдвяне світле чудо В житті хай завжди буде.

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5 Христос народився! Христос народився! Цей день особливий. Славімо Христа! І звісткою доброю світ звеселився. Колядки святкові у всіх на вустах. Добром і здоров’ям віншую вас люди, Добробут і щастя у хаті хай буде. Щоб мали ви сили і мали охоту, Ходити щодня на любиму роботу.

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7 Хай Різдво принесе достаток, Щастя, радість та удачу в дім. Щоб кожен ранок був початок Для здійснення таємних мрій. Щоб таємна звістка втішала, До нових вершин вела. Щоб людина кохана обіймала, Щоб щасливою була кожна сім’я.

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9 Коли Різдво заходить в хату, На серці радісно і тепло. Добра бажаю вам багато, Щасливих і світлих моментів! Нехай Господь допомагає Пройти всі труднощі, проблеми. Любов хай серце зігріває, Щасливі будьте безперервно!

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11 Різдво Христове входить в хату, Нехай життя буде багате. Живіть у настрої, достатку, Всіляких благ у вашу хатку! Нехай з Різдвом прибуде щастя, Повз вас проходять негаразди. В житті панує лиш кохання, Чекають добрі лиш зізнання!

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13 Різдво хай казку подарує, Серце спокій блаженний відчує. Хай прославляється це свято, Колосся й хліба буде у домі багато. Хай кожен буде здоровим, А щастя — обов’язковим. Щоб люди людей шанували, Божі настанови не забували.

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15 Свято Різдва настало, Родину за столом зібрало. Хай вас усіх воно з’єднає, На нові цілі надихає. Щоб добро у хаті панувало, Нічого вам не бракувало. Живіть і Бога не гнівіть, Від життя все найкраще візьміть.

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17 Вас з Різдвом вітаю нині, Всім бажаю щастя я, Буде затишно хай в домі, В мирі хай живе сім’я. Хай Господь вас благодаттю Нагородить за добро, Буде тіло хай здоровим, В душах хай живе тепло.

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19 З Різдвом Христовим вас вітаю, Благословень святих бажаю. Хай в хату янгол охоронець Внесе надії промінець! Хай дарує Господь здоров’я Та стане прикладом взірець. Живіть щасливо та багато, Комфорту, миру вашій хаті!

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21 З Різдвом сердечно Вас вітаю! Хай в домі тепло й світло буде. Нехай різдвяна зірка сяє І шлях освітлює Вам всюди. Хай Бог завжди допомагає Й підказує в нелегких справах. Щоб силу і достаток мали, І були впевнені у "завтра"!

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