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Среда, 25.12.2019
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Католическое Рождество 2019: душевные поздравления своими словами, открытки

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Католическое Рождество 2019: душевные поздравления своими словами, открытки
20:57 Сегодня Телеграф

Самые лучшие поздравления с Рождеством Христовым в прозе.

  • 1

    Всех католиков поздравляем с волшебным праздником — Рождеством Христовым. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами и этот свет наполнит ваши души теплом и радостью. Счастливого вам Рождества.

  • 2

  • 3

    От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Желаю прекрасных эмоций и светлой радости, крепкой дружбы в жизни и искренней любви, неугасаемой веры и доброй надежды, весёлого семейного праздника за большим и вкусным столом.

  • 4

  • 5

    Поздравляю с Католическим Рождеством и от всей души желаю праздничной и уютной атмосферы в доме, богатого и сытного стола, дружной и весёлой семьи, приятных подарков и тёплых эмоций, светлой надежды и невероятного ощущения счастья.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с католическим Рождеством. От чистого сердца и светлой души желаю радостных событий и достатка в доме, счастливых случаев и великих успехов, семейного блага и близких родных за дружным столом, чудесного настроения и крепкой веры в удачу.

  • 8

  • 9

    В этот церковный и духовный праздник не зависимо от веры исповедания хочется поздравить всех людей на планете с Католическим Рождеством. Желаю всем бодрости духа, крепкого здоровья, жить в мире и согласии, душевного умиротворения и спокойствия, добра, тепла и света, а также всепрощающей, всепоглощающей и взаимной любви.

  • 10

  • 11

    С Католическим Рождеством! Желаю, чтобы полным полно было денег в кошельке, любви в сердце, вкусностей на столе, хороших друзей рядом, радости в доме, перспектив в работе, удачи в жизни. Здоровья тебе и твоим родным, красоты, везенья и светлой надежды в душе!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с католическим Рождеством и пожелать хочу, чтобы в этот светлый праздник небесный свет послал в дом благодать и в сердце радость, чтобы доброе чудо свершилось с тобой и близкими тебе людьми, чтобы под нарядной ароматной елью нашлись прекрасные подарки, а за столом сияли улыбки родных.

  • 14

  • 15

    Поздравляю всех добрых, правоверных католиков со светлым праздником Рождества. Пускай наш великий Господь не оставит ваши дома, бережет ваши семьи и наполняет души смирением, благодарностью и верой. Пускай свет, и тепло людской доброты согревает вас в этот святой праздник. Дарите близким счастье, внимание, искреннюю любовь и чистые улыбки. С Рождеством!

  • 16

  • 17

    Вот и пришел святой и добрый праздник Католического Рождества! От всего сердца желаю всем верующим делать больше бескорыстных добрых поступков, верить в чудеса вокруг нас, и всегда надеяться и давать надежду окружающим! Пускай этот праздник принесет только радость, ваш дом наполнится звенящим смехом, а ваши желания исполнятся!

  • 18

  • 19

    В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в ваш дом удачу, а любимые согреют в холодные вечера!

Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки

Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

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