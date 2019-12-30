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С наступающим Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

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С наступающим Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках
09:38 Сегодня Телеграф

Теплые пожелания в стихах на Новый 2020 год Белой Металлической Крысы.

  • 1

    Желаю в новом вам году

    Поймать удачу на ходу.

    Всех удивлять, все успевать,

    Смеяться и не унывать.

     

    Любить, надеяться и верить

    И счастье на себя примерить,

    И никогда вам не тужить,

    И просто интересно жить!

  • 2

  • 3

    Пусть этот славный Новый год

    Подарит счастье и удачу,

    Здоровья много принесет

    И денег океан в придачу!

     

    Пусть все исполнятся мечты,

    Улыбка пусть сияет ярко!

    Желаю мира, доброты

    И замечательных подарков!

  • 4

  • 5

    Вот приходит Новый год

    И с собой он пусть несет

    Много счастья, много смеха,

    В жизни и в делах — успеха.

     

    Ярких, творческих идей,

    Самых преданных друзей.

    И любви − огромной, чистой,

    И улыбок − лишь лучистых!

  • 6

  • 7

    Мы, словно дети, чуда ожидаем,

    Не глядя на свой возраст, на года.

    И Новый год всё так же ожидаем,

    И чуда ждем и радости всегда!

     

    Пусть этот зимний и волшебный праздник

    Исполнит всем желанные мечты:

    Любви, здоровья, блага всем подарит,

    Добра, финансов, мира, красоты!

     

    И пусть даст то, что каждый загадает

    Под бой курантов в полночь за столом.

    А всё плохое — прежний забирает,

    Махнув нам на прощание крылом!

  • 8

  • 9

    Пусть небо в звездах новогодних

    Сияет счастьем и добром,

    Пусть приходящий год сегодня

    Осыплет вас, как серебром,

    Здоровьем, счастьем и везеньем,

    Чтоб радость, как огонь, зажглась,

    И вы в прекрасном настроенье

    Произнесли: «Жизнь удалась!»

  • 10

  • 11

    Новый год приходит к нам

    И шагает по домам,

    Распевает с нами песни,

    Собирает семьи вместе.

     

    Пусть царят и там, и тут

    Доброта, тепло, уют,

    И пусть будет этот год

    Полон радостных забот.

     

    Долгожданных вам гостей

    И хороших новостей,

    Самых добрых перемен.

    С Новым годом! Счастья всем!

  • 12

  • 13

    Какая сказка за окном!

    Кружат снежинки, будто в вальсе,

    Весь мир пропитан волшебством,

    И воздух переполнен счастьем.

     

    Пусть в этот чудный Новый год

    Удача в двери постучится,

    И счастье вместе с ней войдет,

    И все, что хочешь ты, случится!

  • 14

  • 15

    Пусть опустится снежинка

    Лёгкой звёздочкой в ладонь.

    Пусть она теперь исполнит

    Вам желаний миллион.

     

    В Новый год легко поверить

    В волшебство и чудеса.

    Пусть они все станут явью,

    Радость пусть зажгут в глазах!

  • 16

  • 17

    Чудесный праздник наступает,

    Идет волшебный Новый год,

    Когда сбываются желанья

    И чудо вдруг произойдет.

     

    Так пусть же множество подарков

    Кладет под ёлку Дед Мороз,

    Чтоб среди них любовь и счастье

    Для каждого в семье нашлось!

  • 18

  • 19

    Желаю вам на Новый год

    Чтоб увеличился доход,

    В жару и в дождь, и в гололед

    Всегда пусть дома кто-то ждет.

     

    Друзей, коллег широкий круг,

    И много всяческих заслуг.

    Чтобы отлично вам жилось,

    И все чтоб в жизни удалось!

  • 20

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