С наступающим Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

1 Желаю в новом вам году Поймать удачу на ходу. Всех удивлять, все успевать, Смеяться и не унывать. Любить, надеяться и верить И счастье на себя примерить, И никогда вам не тужить, И просто интересно жить!

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3 Пусть этот славный Новый год Подарит счастье и удачу, Здоровья много принесет И денег океан в придачу! Пусть все исполнятся мечты, Улыбка пусть сияет ярко! Желаю мира, доброты И замечательных подарков!

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5 Вот приходит Новый год И с собой он пусть несет Много счастья, много смеха, В жизни и в делах — успеха. Ярких, творческих идей, Самых преданных друзей. И любви − огромной, чистой, И улыбок − лишь лучистых!

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7 Мы, словно дети, чуда ожидаем, Не глядя на свой возраст, на года. И Новый год всё так же ожидаем, И чуда ждем и радости всегда! Пусть этот зимний и волшебный праздник Исполнит всем желанные мечты: Любви, здоровья, блага всем подарит, Добра, финансов, мира, красоты! И пусть даст то, что каждый загадает Под бой курантов в полночь за столом. А всё плохое — прежний забирает, Махнув нам на прощание крылом!

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9 Пусть небо в звездах новогодних Сияет счастьем и добром, Пусть приходящий год сегодня Осыплет вас, как серебром, Здоровьем, счастьем и везеньем, Чтоб радость, как огонь, зажглась, И вы в прекрасном настроенье Произнесли: «Жизнь удалась!»

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11 Новый год приходит к нам И шагает по домам, Распевает с нами песни, Собирает семьи вместе. Пусть царят и там, и тут Доброта, тепло, уют, И пусть будет этот год Полон радостных забот. Долгожданных вам гостей И хороших новостей, Самых добрых перемен. С Новым годом! Счастья всем!

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13 Какая сказка за окном! Кружат снежинки, будто в вальсе, Весь мир пропитан волшебством, И воздух переполнен счастьем. Пусть в этот чудный Новый год Удача в двери постучится, И счастье вместе с ней войдет, И все, что хочешь ты, случится!

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15 Пусть опустится снежинка Лёгкой звёздочкой в ладонь. Пусть она теперь исполнит Вам желаний миллион. В Новый год легко поверить В волшебство и чудеса. Пусть они все станут явью, Радость пусть зажгут в глазах!

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17 Чудесный праздник наступает, Идет волшебный Новый год, Когда сбываются желанья И чудо вдруг произойдет. Так пусть же множество подарков Кладет под ёлку Дед Мороз, Чтоб среди них любовь и счастье Для каждого в семье нашлось!

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19 Желаю вам на Новый год Чтоб увеличился доход, В жару и в дождь, и в гололед Всегда пусть дома кто-то ждет. Друзей, коллег широкий круг, И много всяческих заслуг. Чтобы отлично вам жилось, И все чтоб в жизни удалось!