С наступающим Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Всех удивлять, все успевать,
Смеяться и не унывать.
Любить, надеяться и верить
И счастье на себя примерить,
И никогда вам не тужить,
И просто интересно жить!
Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!
Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка пусть сияет ярко!
Желаю мира, доброты
И замечательных подарков!
Вот приходит Новый год
И с собой он пусть несет
Много счастья, много смеха,
В жизни и в делах — успеха.
Ярких, творческих идей,
Самых преданных друзей.
И любви − огромной, чистой,
И улыбок − лишь лучистых!
Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год всё так же ожидаем,
И чуда ждем и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!
И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом.
А всё плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!
Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везеньем,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроенье
Произнесли: «Жизнь удалась!»
Новый год приходит к нам
И шагает по домам,
Распевает с нами песни,
Собирает семьи вместе.
Пусть царят и там, и тут
Доброта, тепло, уют,
И пусть будет этот год
Полон радостных забот.
Долгожданных вам гостей
И хороших новостей,
Самых добрых перемен.
С Новым годом! Счастья всем!
Какая сказка за окном!
Кружат снежинки, будто в вальсе,
Весь мир пропитан волшебством,
И воздух переполнен счастьем.
Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдет,
И все, что хочешь ты, случится!
Пусть опустится снежинка
Лёгкой звёздочкой в ладонь.
Пусть она теперь исполнит
Вам желаний миллион.
В Новый год легко поверить
В волшебство и чудеса.
Пусть они все станут явью,
Радость пусть зажгут в глазах!
Чудесный праздник наступает,
Идет волшебный Новый год,
Когда сбываются желанья
И чудо вдруг произойдет.
Так пусть же множество подарков
Кладет под ёлку Дед Мороз,
Чтоб среди них любовь и счастье
Для каждого в семье нашлось!
Желаю вам на Новый год
Чтоб увеличился доход,
В жару и в дождь, и в гололед
Всегда пусть дома кто-то ждет.
Друзей, коллег широкий круг,
И много всяческих заслуг.
Чтобы отлично вам жилось,
И все чтоб в жизни удалось!