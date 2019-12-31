С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: красивые поздравления в стихах и прозе

1 С Новым годом мы сегодня Поспешим поздравить Вас, Пожелаем много счастья, Процветания каждый час. В жизни — яркости, достатка, Верных, преданных друзей, А в судьбе пусть будет гладко, Дни лишь станут веселей. Новый год пусть исполняет Все заветные мечты, Радость вас пусть наполняет. Счастья, мира, доброты!

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3 С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

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5 Пусть Новый год подарит радость, Тепло сердец, любовь родных. Пусть будет каждый день Вам в сладость. Поменьше дней холодных, злых. Желаю счастья полный ворох, Пусть жизнь играет красками. Веселья, радости, задора! Пусть будни станут сказками. Пускай удача не отступит, Пусть окружает доброта, Пусть Новый год Вас не обидит И будет щедрым к Вам всегда.

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7 Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

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9 Пусть этот праздник принесет Всё то, что в жизни много значит! Желаю в светлый Новый год Добра, здоровья и удачи! Пускай веселый смех звучит, А сердце — счастье заполняет, Ведь дед Мороз осуществит Всё, что душа твоя желает!

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11 Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

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13 Мы ждем чудес, мы верим в сказку, Мы дружим, любим, мы творим... И в этот добрый зимний праздник, Когда горят вокруг огни, Когда нарядно светит елка, Гремят салюты каждый час, Пусть счастье к нам зайдет надолго, Пусть радость не оставит нас. Пускай все сбудутся желанья, Уйдет бесследно грусть-тоска. Любви, тепла, очарованья, Чудес волшебных на века!

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15 Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

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17 Вот уж праздник на пороге, Новой жизни целый год, Как его кто повстречает, Так его и проведет! Потому желаю всем Отрешиться от проблем, Прочь отбросить все печали, Что весь год нам докучали. Все долги скорей раздать И желанья загадать: Новых встреч и впечатлений, Ярких радостных мгновений, Чтобы был в делах успех, В доме — радость, детский смех, Мир, достаток и уют, Все, чего так люди ждут! Не хандрить и не болеть, За год сделать все успеть, Что откладывать нельзя, С Новым годом вас, друзья!

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19 С Новым годом! Желаю в этом году много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. Желаю вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. Пускай же этот год принесёт нам массу позитива и приятных событий! Всё плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году каждый день был наполнен радостью и любовью. С Новым счастьем!

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21 Новый год пускай приносит Целый вихрь больших открытий И успехов грандиозных, И прекраснейших событий! Счастье в жизнь пускай ворвётся, Взбаламутит, закружит, А добро втройне вернётся И мечты осуществит!

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23 Искренне поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным.

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25 Все уже ждут волшебства, Новый год встречать пора! Пусть он будет самый лучший, Будет пусть для Вас везучий. Принесёт с собой добро И заботу, и тепло. Ярких красок и удачи, Много радости в придачу. И здоровьица, и сил Этот год чтоб подарил. Счастья Вам, в делах порядка, И огромного достатка. Благ семейных и побед, Чтобы дом не знал Ваш бед. Чудо пусть скорей случится, Новый год в окно стучится!

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27 Пусть светлый новогодний праздник войдёт в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!

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29 Желаю сказочного года Без бед, болезней и помех! Готовьтесь к новым поворотам На неожиданный успех. Пусть только радостные лица Вас дома будут окружать, И давняя мечта свершится, Не заставляя долго ждать!

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31 С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты!

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33 Новый год пусть принесёт Вам тепла, любви и счастья, Чудо к каждому придёт, Мимо вас пройдут ненастья! Пусть в душе тепло царит, И здоровья будет море, Сердце счастьем пусть горит, И ни капельки вам горя!

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35 С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

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37 Новый год пускай в ваш дом Счастьем входит и добром. Праздник детства, праздник чуда Пусть для всех счастливым будет! Каждый пусть найдет под ёлкой То, о чем мечтал так долго. Будет пусть зиме назло В доме и в душе тепло!

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