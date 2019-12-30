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С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: прикольные СМС-поздравления

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С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: прикольные СМС-поздравления
21:54 Сегодня Телеграф

Забавные СМС-поздравления с Новым 2020 годом для родных и близких в открытках и стихах.

  • 1

    С Новым годом поздравляю,

    И, чувак, тебе желаю:

    Чтобы Дедушка Мороз

    Не упер твой пьяный нос!

    Чтоб с подарками мешок,

    Принесли тебе бы в срок,

    Чтоб на утро пил ты квас,

    А не обнял унитаз.

    В общем, празднуй, отмечай,

    Новый год скорей встречай!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Новым годом!

    Пусть удача будет в моде,

    Сердце радостно поёт,

    Лишь улыбки принесёт.

     

    В дом приходит процветание,

    Исполняя все желания,

    Жизнь безоблачно течёт

    И везение нападёт!

  • 4

  • 5

    С Новым годом поздравляю

    И желаю, чтобы он

    Подарил любовь и счастье

    И в придачу — миллион!

     

    Чтобы весело жилось,

    Очень крепко вам спалось.

    Лишь хорошее случалось,

    А плохое прочь умчалось!

  • 6

  • 7

    С Новым годом поздравляю,

    Море счастья пожелаю,

    Мужикам ― крутых авто,

    Дамам ― норковых манто,

    Бизнесменам ― сделок крупных,

    Всем бомжам ― домов уютных.

    Мира, дружбы ― всем соседям

    И мороженого ― детям!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с Новым годом!

    Счастье пусть тебя закружит,

    Вдохновение рядом бродит,

    А удача верно служит.

     

    Пусть с немыслимою силой

    В плен тебя возьмёт везение,

    Чтоб мечталось и чудилось

    В самом лучшем настроении!

  • 10

  • 11

    Чтоб голова не болела,

    Душа чтоб хотела,

    Любовь в сердце пела,

    А руки умели.

    Взрастут пусть доходы.

    С Новым вас годом!

  • 12

  • 13

    Мы нарядим елку,

    Встанем в хоровод.

    Весело и дружно

    Встретим Новый год!

     

    Пожелаем сбыться

    Нашим чудесам.

    И не заблудиться

    В праздничных часах!

     

    Чтоб на утро помнить

    Кто и с кем, зачем...

    В общем, с Новым годом

    И здоровья всем!

  • 14

  • 15

    В прошлый год мы все плясали

    У зеленой елки,

    Все мордашки ободрали

    Об ее иголки.

     

    В этот год плясать нам нужно

    Возле снежной бабы,

    В Новый год войдем мы дружно

    Целые хотя бы.

  • 16

  • 17

    С чудом, с ёлкой, с мандарином!

    Чтобы радость была длинной,

    Пусть же этот Новый год

    Открывает счастью счёт.

     

    Пусть любовь, надежды, вера

    Вам придутся по размеру,

    Чтоб под ёлкой не теряться,

    А мечтать и развлекаться!

  • 18

  • 19

    С Новым годом, с новым счастьем!

    Пусть он будет ярким, страстным,

    Чтобы многого хотелось,

    И добиться чтоб умелось.

     

    Чтобы в кошельке хрустели

    Деньги самым сладким звуком.

    Чтобы бодрым было тело,

    Стойким — дух, ловкими — руки.

  • 20

  • 21

    Новый год, Новый год!

    Отдыхай, ликуй народ,

    Позитивом наполняйся

    И по полной отрывайся!

     

    Ешь икорку, пей вино,

    Веселит пускай оно.

    Встань скорее в хоровод,

    Чтоб удачным был весь год!

  • 22

  • 23

    Новый год наступит скоро,

    Веселитесь до упора!

    Пусть вино рекою льется,

    Каждый за столом смеется.

     

    Пусть удастся этот год,

    И живите без забот.

    Без причины не страдайте,

    Жизнь себе не усложняйте!

  • 24

  • 25

    Пусть приходит Новый год

    И удачу принесёт,

    Пусть поделится деньгами —

    Остальное сможем сами!

     

    Пусть ворвётся в жизнь веселье,

    Дни проходят с настроением,

    Длится радость круглый год

    И вообще во всём везёт!

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