С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: прикольные СМС-поздравления

С Новым годом поздравляю,
И, чувак, тебе желаю:
Чтобы Дедушка Мороз
Не упер твой пьяный нос!
Чтоб с подарками мешок,
Принесли тебе бы в срок,
Чтоб на утро пил ты квас,
А не обнял унитаз.
В общем, празднуй, отмечай,
Новый год скорей встречай!
Поздравляю с Новым годом!
Пусть удача будет в моде,
Сердце радостно поёт,
Лишь улыбки принесёт.
В дом приходит процветание,
Исполняя все желания,
Жизнь безоблачно течёт
И везение нападёт!
С Новым годом поздравляю
И желаю, чтобы он
Подарил любовь и счастье
И в придачу — миллион!
Чтобы весело жилось,
Очень крепко вам спалось.
Лишь хорошее случалось,
А плохое прочь умчалось!
С Новым годом поздравляю,
Море счастья пожелаю,
Мужикам ― крутых авто,
Дамам ― норковых манто,
Бизнесменам ― сделок крупных,
Всем бомжам ― домов уютных.
Мира, дружбы ― всем соседям
И мороженого ― детям!
Поздравляю с Новым годом!
Счастье пусть тебя закружит,
Вдохновение рядом бродит,
А удача верно служит.
Пусть с немыслимою силой
В плен тебя возьмёт везение,
Чтоб мечталось и чудилось
В самом лучшем настроении!
Чтоб голова не болела,
Душа чтоб хотела,
Любовь в сердце пела,
А руки умели.
Взрастут пусть доходы.
С Новым вас годом!
Мы нарядим елку,
Встанем в хоровод.
Весело и дружно
Встретим Новый год!
Пожелаем сбыться
Нашим чудесам.
И не заблудиться
В праздничных часах!
Чтоб на утро помнить
Кто и с кем, зачем...
В общем, с Новым годом
И здоровья всем!
В прошлый год мы все плясали
У зеленой елки,
Все мордашки ободрали
Об ее иголки.
В этот год плясать нам нужно
Возле снежной бабы,
В Новый год войдем мы дружно
Целые хотя бы.
С чудом, с ёлкой, с мандарином!
Чтобы радость была длинной,
Пусть же этот Новый год
Открывает счастью счёт.
Пусть любовь, надежды, вера
Вам придутся по размеру,
Чтоб под ёлкой не теряться,
А мечтать и развлекаться!
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть он будет ярким, страстным,
Чтобы многого хотелось,
И добиться чтоб умелось.
Чтобы в кошельке хрустели
Деньги самым сладким звуком.
Чтобы бодрым было тело,
Стойким — дух, ловкими — руки.
Новый год, Новый год!
Отдыхай, ликуй народ,
Позитивом наполняйся
И по полной отрывайся!
Ешь икорку, пей вино,
Веселит пускай оно.
Встань скорее в хоровод,
Чтоб удачным был весь год!
Новый год наступит скоро,
Веселитесь до упора!
Пусть вино рекою льется,
Каждый за столом смеется.
Пусть удастся этот год,
И живите без забот.
Без причины не страдайте,
Жизнь себе не усложняйте!
Пусть приходит Новый год
И удачу принесёт,
Пусть поделится деньгами —
Остальное сможем сами!
Пусть ворвётся в жизнь веселье,
Дни проходят с настроением,
Длится радость круглый год
И вообще во всём везёт!