С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: прикольные СМС-поздравления

1 С Новым годом поздравляю, И, чувак, тебе желаю: Чтобы Дедушка Мороз Не упер твой пьяный нос! Чтоб с подарками мешок, Принесли тебе бы в срок, Чтоб на утро пил ты квас, А не обнял унитаз. В общем, празднуй, отмечай, Новый год скорей встречай!

2

3 Поздравляю с Новым годом! Пусть удача будет в моде, Сердце радостно поёт, Лишь улыбки принесёт. В дом приходит процветание, Исполняя все желания, Жизнь безоблачно течёт И везение нападёт!

4

5 С Новым годом поздравляю И желаю, чтобы он Подарил любовь и счастье И в придачу — миллион! Чтобы весело жилось, Очень крепко вам спалось. Лишь хорошее случалось, А плохое прочь умчалось!

6

7 С Новым годом поздравляю, Море счастья пожелаю, Мужикам ― крутых авто, Дамам ― норковых манто, Бизнесменам ― сделок крупных, Всем бомжам ― домов уютных. Мира, дружбы ― всем соседям И мороженого ― детям!

8

9 Поздравляю с Новым годом! Счастье пусть тебя закружит, Вдохновение рядом бродит, А удача верно служит. Пусть с немыслимою силой В плен тебя возьмёт везение, Чтоб мечталось и чудилось В самом лучшем настроении!

10

11 Чтоб голова не болела, Душа чтоб хотела, Любовь в сердце пела, А руки умели. Взрастут пусть доходы. С Новым вас годом!

12

13 Мы нарядим елку, Встанем в хоровод. Весело и дружно Встретим Новый год! Пожелаем сбыться Нашим чудесам. И не заблудиться В праздничных часах! Чтоб на утро помнить Кто и с кем, зачем... В общем, с Новым годом И здоровья всем!

14

15 В прошлый год мы все плясали У зеленой елки, Все мордашки ободрали Об ее иголки. В этот год плясать нам нужно Возле снежной бабы, В Новый год войдем мы дружно Целые хотя бы.

16

17 С чудом, с ёлкой, с мандарином! Чтобы радость была длинной, Пусть же этот Новый год Открывает счастью счёт. Пусть любовь, надежды, вера Вам придутся по размеру, Чтоб под ёлкой не теряться, А мечтать и развлекаться!

18

19 С Новым годом, с новым счастьем! Пусть он будет ярким, страстным, Чтобы многого хотелось, И добиться чтоб умелось. Чтобы в кошельке хрустели Деньги самым сладким звуком. Чтобы бодрым было тело, Стойким — дух, ловкими — руки.

20

21 Новый год, Новый год! Отдыхай, ликуй народ, Позитивом наполняйся И по полной отрывайся! Ешь икорку, пей вино, Веселит пускай оно. Встань скорее в хоровод, Чтоб удачным был весь год!

22

23 Новый год наступит скоро, Веселитесь до упора! Пусть вино рекою льется, Каждый за столом смеется. Пусть удастся этот год, И живите без забот. Без причины не страдайте, Жизнь себе не усложняйте!

24