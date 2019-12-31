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С наступающим! Поздравления с Новым годом Белой Крысы 2020 в стихах, открытки

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С наступающим! Поздравления с Новым годом Белой Крысы 2020 в стихах, открытки
18:25 Сегодня Телеграф

Прикольные поздравления с Новым годом Белой Металлической Крысы 2020 для самых близких.

  • 1

    Год Крысы — високосный год,

    И опасается народ,

    Не унесёт ли эта Крыса

    Последние запасы риса?

     

    Нет! Крыса — символ лишь удачи,

    Она вас сделает богаче,

    Прибавит к февралю денёк,

    И потолстеет кошелёк!

     

    Встречайте грызуна с добром,

    И одарит она ваш дом.

    Любви, здоровья, счастья впрок,

    И с ними — этот поздравок!

  • 2

  • 3

    Я желаю в год крысиный

    Дел всегда оперативных,

    Вечно не тянуть резину,

    Быть спортивным и активным!

     

    Пусть 2020-ый

    Станет ярким, благодатным,

    Сбудутся все ожидания

    И мечты большие давние!

  • 4

  • 5

    Пусть год Крысы металлической

    Будет самым фантастическим!

    От души вас поздравляю

    И чудес больших желаю.

     

    Пусть 2020 год

    Столько счастья принесет,

    Чтобы вы всегда сияли

    И несчастий век не знали!

  • 6

  • 7

    Две тысячи двадцатый год

    Вот-вот уже к нам всем придёт,

    Пускай он радость принесёт

    И все дела пойдут на взлёт.

     

    Пусть счастье будет круглый год,

    Добро пускай в душе живёт.

    В год Крысы вам любви желаю

    И с Новым годом поздравляю!

  • 8

  • 9

    Подарил год Белой Крысы

    Ключ от счастья и любви,

    Так пускай в 2020 раз

    Сильней спешат мечты!

     

    Пусть сбегут от вас невзгоды,

    Выпадет уютный снег,

    И накроет вас везеньем

    Ну, хотя бы, на сто лет!

  • 10

  • 11

    2020 наступает,

    В силу крысы год вступает,

    Принесёт пусть он успех,

    Позитив и звонкий смех.

     

    Будет счастье в жизни личной,

    И пройдет весь на отлично.

    И достаток и уют,

    В доме Вашем пусть живут.

     

    И в карьере повышение,

    Ожидает без сомнения.

    Все исполнит он мечты,

    Крысы год скорей приди!

  • 12

  • 13

    Пусть в 2020-м вдвое чаще вам везёт

    И в два раза больше счастья

    Новый год вам принесёт!

    Пусть здоровье не шалит,

    Радость сердце веселит,

    И фигуру вам не портит

    Превосходный аппетит!

  • 14

  • 15

    Наступает год волшебный,

    2020 мы встречаем,

    Он счастливым будет, ярким

    Это все, ну точно знаю.

     

    Пожелаю, чтоб желания

    И мечты все воплотились,

    Чтоб задумки и идеи

    Непременно явью сбылись.

     

    Пусть волшебной этой ночью

    В дом придут любовь, достаток,

    Будет весь грядущий год

    Пусть, как шоколадка, сладок.

  • 16

  • 17

    Две тысячи двадцатый год

    Спешит по снежным кочкам,

    Он много радости несёт,

    Счастливым будет очень!

     

    Он на везение богат,

    На добрые сюрпризы,

    Сотрёт он тысячи преград,

    Исполнит все капризы!

     

    Проникнет ловко в дымоход,

    Под ёлочку припрячет

    Добра, любви на целый год,

    Достаток и удачу!

  • 18

  • 19

    Пусть в 2020-м

    Происходят чудеса,

    Вдруг влетит в окошко

    Мигом твоя главная мечта!

     

    Мышеловки не пугают,

    На столе сырок лежит,

    Дом пусть щедрым и богатым

    Будет для друзей открыт.

     

    И с успехами большими

    Пусть проблем не будет век,

    А заботы, и сомнения

    Заметет пусть нежный снег!

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