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Поздравления с Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: проза и открытки

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Поздравления с Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: проза и открытки
02:58 Сегодня Телеграф

Красивые поздравления с Поздравления с Новым годом Крысы 2020 в прозе и открытках для самых близких и друзей.

  • 1

    Дорогие друзья! Наступает Новый 2020 год. И я хочу вам пожелать, чтобы новый год принес вам огромное счастье, крепкое здоровье (ведь это главное). Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят!

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  • 3

    С Новым годом Крысы! Желаю, чтобы 2020 содержал в себе такую расшифровку: 2 — в 2 раза умножать свои успехи, 0 — иметь 0 проблем и трудностей в жизни, 2 — всегда иметь 2-ой шанс и попытку в делах, 0 — число неудач на пути. Желаю здоровья, восторга, радости и весёлых новогодних приключений!

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  • 5

    Поздравляю с Новым годом, с годом ловкого и храброго грызуна! Пусть 2020-ый станет годом большой удачи для тебя, пусть отважная Крыса научит тебя избегать всех мышеловок на пути, научит каждый раз отхватывать свой лакомый кусочек. Здоровья в новом году и жизненной энергии, любви родных и счастья в жизни!

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  • 7

    Пускай этот Новый 2020 год станет для вас копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

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  • 9

    Желаю в этом 2020: 2020 причин для радости и 2020 поводов для счастья. Пускай сбудутся 2020 желаний и свершатся 2020 мечтаний. Желаю любви, отличного настроения, семейного благополучия и неизмеримого достатка. С Новым годом!

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  • 11

    Поздравляю с Новым годом. И пусть год под номером «2020» будет успешным, весёлым, счастливым. Это год Крысы, а значит нужно запастись чем-то вкусненьким и хрустящим. Поэтому желаю тебе весь год жить состоятельно и красиво, будто сыр в масле катается, а любые проблемы жизни желаю щёлкать легко, как вкусные семечки! Здоровья и любви, крысиной хитрости и находчивости!

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  • 13

    Поздравляю с Новым 2020 годом! Пусть Крыса будет щедрой на просторы вдохновения, мешки с деньгами, счастливые улыбки, радужное настроение. Благополучия, уюта в доме, счастливых моментов, здоровья близких. Пусть следующий год будет одним из самых успешных, ярких, позитивных и запоминающихся в жизни!

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  • 15

    Говорят, что год крысы будет богатым. Я желаю всем в этом году грести деньги лопатой, проблемы щелкать, как орешки, а мелкие неприятности воспринимать с доброй усмешкой. Желаю только добра и благополучия, теплоты и любви в отношениях, успеха и процветания в делах, счастья и везения в жизни. С Новым 2020 годом!

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  • 17

    Поздравляю с Новым годом Крысы. Пусть 2020-ый будет годом счастливых перемен. Желаю, чтобы весёлая, бодрая, смелая Крыса помогала креативно мыслить и находить выход из любой ситуации. Пусть Новый год подарит массу возможностей и сил, а Крыса пусть поможет их направить в нужное русло!

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  • 19

    Наступающий год будет високосным. А это значит что впереди на один день больше счастья, любви, радости и новых впечатлений. Я желаю тебе в полной мере насладиться всеми подарками судьбы, приумножить успехи, воспользоваться головокружительными шансами, обрести новый опыт и обязательно осознавать, что каждый день — это яркий пазл твоей жизненной мозаики.

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