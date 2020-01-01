Новый год Белой Крысы 2020: красивые поздравления, проза, открытки

1 Поздравляю с Новым годом! Желаю в предстоящем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!

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3 С Новым годом! Пусть старый год нас покинет, унося с собой все ненужные нам неприятности. А волшебство Нового года принесёт нам новые самые прекрасные и светлые и особенные впечатления и много радости. От всего сердца желаю вам огромной энергии и сил для осуществления всех ваших желаний. Здоровья и любви вам, дорогие мои!

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5 Этот год был трудный, было множество проблем, провалов, неудач. Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!

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7 Желаю в новом году сказочного настроения, миллион улыбок, чтобы вокруг были только верные друзья, чтобы сбылись все мечты. Пускай родные люди дарят только радость, а неудачи обходят стороной. А также желаю мира, добра, здоровья и счастья, ведь это самое главное. С Новым годом!

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9 Пусть следующий год окажется счастливым: богатым и красочным, мирным и ярким, здоровым и волшебным, успешным и бодрым, перспективным и удивительным, радостным и захватывающим, приносящим удовлетворение и умиротворение, согретым любовью близких и стопроцентным позитивом. Желаю, чтобы новый год непременно стал благосклонным для тебя!

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11 С Новым годом! Желаю от всей души ярких моментов в жизни, только приятных впечатлений, большого достатка в доме, гармонии в семье, везения во всех делах и, конечно же, чистой и искренней любви!

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13 Пусть огни зажгутся не только на ёлке, но и в душе, пусть счастье будет не только в сказке, но и в твоей жизни. Желаю волшебной ночи и сбывшейся мечты, светлой надежды и курса по ветру счастья. С Новым годом!

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15 Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, добра, мира, тепла, здоровья, терпения, заботы, легкости, праздника, любви, веры, надежд, желаний, мечтаний, событий, успеха, настроения, близких рядом, чудес, благословения, достатка, стабильности, приключений, красоты, силы, мудрости. Пусть каждый год, а не только текущий, будет самым идеальным, лучше предшествующего, бескомпромиссно отличным во всех отношениях, создающим безупречную жизнь!

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17 Поздравляю с Новым годом! Пусть этот прекрасный праздник принесет нам самое долгожданное и желанное. Пускай каждый человек найдет свое счастье: в человеке или в любимом деле, в карьере или уютном доме. Желаю крепкого здоровья, веры в чудеса и много жизненной энергии! С праздником!

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