С Новым годом 2020: лучшие поздравления на украинском языке

Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
Новорічна ніч казкова
Принесе нехай дива.
Хай відкриється сторінка
Вам життя зовсім нова.
Буде щастя хай безкрає
На вашому боці.
Миру і добра бажаю
Вам в Новому році!
З вдячністю і розумінням
Відпустіть минулий рік.
Відкривайте браму швидше,
Рік іде тепла і втіх.
Новий рік — свято віри в найкраще,
Тож нехай вона буде в усіх.
Хай життя стане легше, не важче,
Хай луна доброзичливий сміх!
Побажаю здоров’я міцного,
Щоб його вистачало на все.
Щастя вірного, рідного дому,
Щоб здійснялося добре усе!
Будьте в новому році красиві,
Задовільні собою, життям.
Щоб були тільки гарні новини
Та приємні для вас набуття!
З Новим роком я вітаю
І всього-всього бажаю:
Радості, кохання, ласки,
Щоб життя було, мов казка!
Хай збуваються в цю ніч
Мрії та бажання,
Щоб виповнювались всі
Плани і старання!
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
Заходить свято новорічне на поріг.
Хай щастя вистачить на цілий рік,
Хай успіх посміхається щоденно,
І настрій буде зовсім не буденний.
Нехай радіє серце повсякчас,
Міцним здоров’я буде хай у вас.
Хай сніг собою вкриє всі тривоги
І легко стелиться життя дорога!
Новий рік біжить до вас,
Та дає такий наказ:
Щоб бабло на вас напало,
Та весь рік не відбувало.
Ще торбиночка добра
Щоб завжди у вас була,
А кохання — як зірок,
Величезнійший мішок.
Хай усі здійсняться мрії,
Щоб були весь рік щасливі!
Свято! Свято на порозі!
Новий рік вже з нами!
Він прийшов такий яскравий,
С чистими думками.
Кожне місто, кожна хата
Гостя зустрічають,
Тільки щастя, в серці миру
Кожному бажають.
Хай, як білий сніг пухнастий
Падає на плечі,
Так і мрії оживають
У святковий вечір!
Хай стане Новий рік вам справжнім святом,
Щоб ви були щасливі і багаті,
Багато радісних співали щоб пісень
І дякували Богу кожен день!
Хай рідні ваші будуть всі здорові,
В сім`ї і на роботі — все чудово.
Нехай вас люблять, дорого цінують,
Кохані ніжно кожен день цілують!
Добра і радості усій вашій родині.
Хто хоче, хай народить дочку й сина,
А в кого є — нехай щасливі будуть
І тата з мамою довіку не забудуть!
Запашна ялинка в хаті,
Ароматом вабить всіх,
Щоб здорові та багаті
Були весь наступний рік!
Щоб щасливо зустрічали,
На заснули під столом,
Радісно пісні співали,
Своїм дружним кагалом.
У жінок хай будуть шубки,
Мерседес — чоловікам,
Мрії щоб эбувались хутко,
Щоб вночі сіять зіркам.
Щоб робота не втомила,
Зарплатня була мільйон,
Та серця завжди бриніли
Із любов’ю в унісон!