Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным, новогодняя речь Президента
Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности
Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности
Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия
Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия
1 января - приметы и обряды в день Бонифатия
1 января - приметы и обряды в день Бонифатия

С Новым годом 2020: лучшие поздравления на украинском языке

Смотрите фото (10)
С Новым годом 2020: лучшие поздравления на украинском языке
08:54 Сегодня Телеграф

Красивые и оригинальные поздравления на украинском языке для самых близких людей.

  • 1

    Хай рік Новий дає надій,

    Здоров’я, виповнення мрій,

    Прибутків вам, автівку, дім

    І море щастя в домі тім,

    Тепла та ніжності в родині

    Та миру в нашій Україні!

  • 2

  • 3

    Новорічна ніч казкова

    Принесе нехай дива.

    Хай відкриється сторінка

    Вам життя зовсім нова.

     

    Буде щастя хай безкрає

    На вашому боці.

    Миру і добра бажаю

    Вам в Новому році!

     

    З вдячністю і розумінням

    Відпустіть минулий рік.

    Відкривайте браму швидше,

    Рік іде тепла і втіх.

  • 4

  • 5

    Новий рік — свято віри в найкраще,

    Тож нехай вона буде в усіх.

    Хай життя стане легше, не важче,

    Хай луна доброзичливий сміх!

     

    Побажаю здоров’я міцного,

    Щоб його вистачало на все.

    Щастя вірного, рідного дому,

    Щоб здійснялося добре усе!

     

    Будьте в новому році красиві,

    Задовільні собою, життям.

    Щоб були тільки гарні новини

    Та приємні для вас набуття!

  • 6

  • 7

    З Новим роком я вітаю

    І всього-всього бажаю:

    Радості, кохання, ласки,

    Щоб життя було, мов казка!

     

    Хай збуваються в цю ніч

    Мрії та бажання,

    Щоб виповнювались всі

    Плани і старання!

  • 8

  • 9

    З Новим роком, українці!

    Хай в квартирі і хатинці

    Заіскриться вогник чуда,

    Хай добро до вас прибуде!

     

    Хай насіється із неба

    Те, чого усім вам треба.

    Хай зійде вам Божа ласка,

    І в життя приходить казка!

  • 10

  • 11

    Заходить свято новорічне на поріг.

    Хай щастя вистачить на цілий рік,

    Хай успіх посміхається щоденно,

    І настрій буде зовсім не буденний.

     

    Нехай радіє серце повсякчас,

    Міцним здоров’я буде хай у вас.

    Хай сніг собою вкриє всі тривоги

    І легко стелиться життя дорога!

  • 12

  • 13

    Новий рік біжить до вас,

    Та дає такий наказ:

    Щоб бабло на вас напало,

    Та весь рік не відбувало.

    Ще торбиночка добра

    Щоб завжди у вас була,

    А кохання — як зірок,

    Величезнійший мішок.

    Хай усі здійсняться мрії,

    Щоб були весь рік щасливі!

  • 14

  • 15

    Свято! Свято на порозі!

    Новий рік вже з нами!

    Він прийшов такий яскравий,

    С чистими думками.

     

    Кожне місто, кожна хата

    Гостя зустрічають,

    Тільки щастя, в серці миру

    Кожному бажають.

     

    Хай, як білий сніг пухнастий

    Падає на плечі,

    Так і мрії оживають

    У святковий вечір!

  • 16

  • 17

    Хай стане Новий рік вам справжнім святом,

    Щоб ви були щасливі і багаті,

    Багато радісних співали щоб пісень

    І дякували Богу кожен день!

     

    Хай рідні ваші будуть всі здорові,

    В сім`ї і на роботі — все чудово.

    Нехай вас люблять, дорого цінують,

    Кохані ніжно кожен день цілують!

     

    Добра і радості усій вашій родині.

    Хто хоче, хай народить дочку й сина,

    А в кого є — нехай щасливі будуть

    І тата з мамою довіку не забудуть!

  • 18

  • 19

    Запашна ялинка в хаті,

    Ароматом вабить всіх,

    Щоб здорові та багаті

    Були весь наступний рік!

     

    Щоб щасливо зустрічали,

    На заснули під столом,

    Радісно пісні співали,

    Своїм дружним кагалом.

     

    У жінок хай будуть шубки,

    Мерседес — чоловікам,

    Мрії щоб эбувались хутко,

    Щоб вночі сіять зіркам.

     

    Щоб робота не втомила,

    Зарплатня була мільйон,

    Та серця завжди бриніли

    Із любов’ю в унісон!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления с новым годом, Прикольные поздравления, Поздравления на украинском языке, Смешные открытки, 2020 год, Праздник Нового года, Поздравления в открытках, Стихи с Новым годом, поздравления в стихах с Новым годом, прикольные открытки, Новый год 2020, Год Белой Металлической Крысы, красивые открытки с Новым годом 2020, Открытки с Новым годом 2020, Поздравления с Новым 2020 годом, С новым годом 2020, Детские поздравления с Новым 2020 годом, Детские поздравления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
02 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
03 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
04 Тейлор: В Украины будут хорошие времена
05 Как Тина Кароль: Моника Беллуччи повторила образ украинской певицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Письма и бандероли подорожали
Письма и бандероли подорожали
Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020
Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь