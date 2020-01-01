С Новым годом 2020: лучшие поздравления на украинском языке

1 Хай рік Новий дає надій, Здоров’я, виповнення мрій, Прибутків вам, автівку, дім І море щастя в домі тім, Тепла та ніжності в родині Та миру в нашій Україні!

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3 Новорічна ніч казкова Принесе нехай дива. Хай відкриється сторінка Вам життя зовсім нова. Буде щастя хай безкрає На вашому боці. Миру і добра бажаю Вам в Новому році! З вдячністю і розумінням Відпустіть минулий рік. Відкривайте браму швидше, Рік іде тепла і втіх.

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5 Новий рік — свято віри в найкраще, Тож нехай вона буде в усіх. Хай життя стане легше, не важче, Хай луна доброзичливий сміх! Побажаю здоров’я міцного, Щоб його вистачало на все. Щастя вірного, рідного дому, Щоб здійснялося добре усе! Будьте в новому році красиві, Задовільні собою, життям. Щоб були тільки гарні новини Та приємні для вас набуття!

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7 З Новим роком я вітаю І всього-всього бажаю: Радості, кохання, ласки, Щоб життя було, мов казка! Хай збуваються в цю ніч Мрії та бажання, Щоб виповнювались всі Плани і старання!

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9 З Новим роком, українці! Хай в квартирі і хатинці Заіскриться вогник чуда, Хай добро до вас прибуде! Хай насіється із неба Те, чого усім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка, І в життя приходить казка!

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11 Заходить свято новорічне на поріг. Хай щастя вистачить на цілий рік, Хай успіх посміхається щоденно, І настрій буде зовсім не буденний. Нехай радіє серце повсякчас, Міцним здоров’я буде хай у вас. Хай сніг собою вкриє всі тривоги І легко стелиться життя дорога!

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13 Новий рік біжить до вас, Та дає такий наказ: Щоб бабло на вас напало, Та весь рік не відбувало. Ще торбиночка добра Щоб завжди у вас була, А кохання — як зірок, Величезнійший мішок. Хай усі здійсняться мрії, Щоб були весь рік щасливі!

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15 Свято! Свято на порозі! Новий рік вже з нами! Він прийшов такий яскравий, С чистими думками. Кожне місто, кожна хата Гостя зустрічають, Тільки щастя, в серці миру Кожному бажають. Хай, як білий сніг пухнастий Падає на плечі, Так і мрії оживають У святковий вечір!

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17 Хай стане Новий рік вам справжнім святом, Щоб ви були щасливі і багаті, Багато радісних співали щоб пісень І дякували Богу кожен день! Хай рідні ваші будуть всі здорові, В сім`ї і на роботі — все чудово. Нехай вас люблять, дорого цінують, Кохані ніжно кожен день цілують! Добра і радості усій вашій родині. Хто хоче, хай народить дочку й сина, А в кого є — нехай щасливі будуть І тата з мамою довіку не забудуть!

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