Год Белой Металлической Крысы 2020: поздравления на украинском языке, открытки

1 З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

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3 Вітаю з Новим роком! Бажаю від усієї душі великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.

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5 Вітаю з Новим роком. Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє серце. Бажаю тобі веселого року великих подій та радощів!

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7 Щиро вітаю з Новим роком! Нехай усі невдачі та втрати стануть лиш порошинкою минулого. Нехай цей рік подарує лише щастя та добробут, у сердці полихає яскравий вогонь любові, а вдачі та везіння достатньо буде на весь рік.

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9 В цей святковий день хочу привітати вас з Новим роком! Хай у вашій сім’ї завжди панують кохання, щастя й благодать. Нехай здоров’я прибавляється щодня. Посмішки нехай освітлюють все довкола, а погляд нехай блищить так, немов новорічна ялинка. З святом вас!

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11 Вітаю з Новим Роком. Нехай він буде добрим та щасливим, нехай Дід Мороз подарує ключ до здійснення завітної мрії, нехай твоя душа сяє радістю, немов новорічна ялинка яскравими вогнями, нехай твої очі блищать від щастя, наче сніг узимку на сонці.

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13 Вітаю з Новим роком. Бажаю в цьому році здобути неймовірний успіх та щастя. Бажаю вічної любові та доброї вдачі. Бажаю яскравих емоцій та досягнення завітної мріїї, чудових друзів та люблячих близьких, ба також бравого настрою та міцного здоров’я.

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15 Вітаю з Новим роком! Бажаю нічого не втрачати, ні з ким не сперечатися, нізащо не відмовлятися від своїх мрій в Новому році. Нехай буде мир та добробут у твоєму житті, нехай весь рік тебе оточують добрі люди та щирі посмішки.