С Новым годом Белой Крысы 2020: СМС-поздравления на украинском языке

Дід Мороз спішить до вас
З Новим роком привітати,
Та удачі на весь рік
І здоров’ячка вам дати,
Сонячних, яскравих днів,
Незабутніх вражень світлих,
Виповнення добрих мрій,
Щирих друзів вам привітних!
З Новим роком, з оновленим щастям!
Хай минають гріхи і напасті.
Рік Новий хай дарує прибуток.
Хай пощезнуть невдачі і смуток.
Хай успішними будуть всі справи,
І хай мирною буде держава.
Також успіхів, сил, довголіття
Не на рік, а на цілі століття!
Мої вітання з Новим Роком!
Бажаю йти веселим кроком,
Бажаю радісно всміхатись,
Проблемам різним не здаватись!
Життєвий шлях освітить радість
Всім ворогам нехай на заздрість.
Хай буде щастя і достаток,
Багато грошей на додаток!
З Новим роком, з щастям новим,
Хай же буде кольоровим.
І веселим, і яскравим,
І щоб не було замало!
Хай дарує радість, щастя,
Береже всіх від напастей.
Буде щирим, буде гарним
І у всьому різнобарвним!
В Новий рік бажаю щастя
Вам, здоров’я і добра.
Здійснення щоб мрій завітних
Ніч казкова принесла.
Хай щастить в новому році
Вам на службі і в сім’ї.
Більше радісних емоцій
В повсякденному житті.
Вас вітаю з Новим роком!
Хай невпинним тихим кроком
Білий та пухнастий сніг
Щастя сипле на поріг!
Хай у Вас збувається
Все, чого бажається!
Хай здоров’я не покине
І добробут в хату лине!
З Новим роком, з щастям новим!
Хай веселим, та чудовим
Буде рік, що наступає,
Негаразди всі минають,
Радість буде в домі й свято,
Та й гостинчиків багато,
Смачних смачностей в подолі,
Подаруночків від долі,
Незабутніх вражень більше,
Світлих радостей частіше!
Хай здійсниться казка новорічна!
Хай любов гаряча буде й вічна,
Хай достатку повна хата буде,
Вільний подих хай наповнить груди!
Хай щастить, удача хай сміється,
І найважча справа хай вдається.
Рік Новий, чарівний та казковий
Мрії хай здійснить обов’язково!
З Новим роком вас вітаю.
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило що є сили
В році новому щодня!
Ми святковий стіл накрили,
Веселились, їли, пили.
Новий рік вже йде до хати,
Спішимо вас привітати.
Щоб хотілось і моглося,
Щоб омріяне збулося.
Разом крикнемо "Ура!" ―
Зустрічаєм рік Щура.
Ширше двері відчиняйте,
Новий рік спішить до вас,
Всі бажання загадайте,
У святковий дивний час.
Дід Мороз всі втілить мрії,
І добром вас наділить,
Принесе багато щастя,
Та прохання всі здійснить!
Вітаю з Новорічним святом!
Бажаю вам удачу мати,
Міцне здоров’я без хвороб,
Цікавих вражень і пригод.
Хай гарним буде кожен день,
Любов у дім нехай зайде.
Злагоди, затишку і миру,
Щоб увесь рік жили щасливо!
Вас вітаю з Новим роком,
Щоб пухнастий білий сніг
Своїм тихим-тихим кроком
Щастя сипав на поріг!
Привітати поспішаю
Вас у цей святковий час,
Хай побільше подарунків
Дід Мороз несе для вас!
Новий рік щоб вам приніс
Євро й доларів покіс.
Щоб були у кожній хаті
Всі здорові і багаті.
Літо морем хай хлюпоче,
Осінь — листям хай шурхоче,
Хай узимку білий сніг
Щастям осипає всіх!
З новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
З Новим роком всіх вітаю,
Всього доброго бажаю!
З вами щоб дива ставались,
Добрі люди зустрічались.
Щастя щоб був повен дім,
Сміх дзвінкий лунав у нім.
Щоб здоровими були
Та фінанси все росли.