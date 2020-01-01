С Новым годом Белой Крысы 2020: СМС-поздравления на украинском языке

1 Дід Мороз спішить до вас З Новим роком привітати, Та удачі на весь рік І здоров’ячка вам дати, Сонячних, яскравих днів, Незабутніх вражень світлих, Виповнення добрих мрій, Щирих друзів вам привітних!

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3 З Новим роком, з оновленим щастям! Хай минають гріхи і напасті. Рік Новий хай дарує прибуток. Хай пощезнуть невдачі і смуток. Хай успішними будуть всі справи, І хай мирною буде держава. Також успіхів, сил, довголіття Не на рік, а на цілі століття!

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5 Мої вітання з Новим Роком! Бажаю йти веселим кроком, Бажаю радісно всміхатись, Проблемам різним не здаватись! Життєвий шлях освітить радість Всім ворогам нехай на заздрість. Хай буде щастя і достаток, Багато грошей на додаток!

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7 З Новим роком, з щастям новим, Хай же буде кольоровим. І веселим, і яскравим, І щоб не було замало! Хай дарує радість, щастя, Береже всіх від напастей. Буде щирим, буде гарним І у всьому різнобарвним!

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9 В Новий рік бажаю щастя Вам, здоров’я і добра. Здійснення щоб мрій завітних Ніч казкова принесла. Хай щастить в новому році Вам на службі і в сім’ї. Більше радісних емоцій В повсякденному житті.

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11 Вас вітаю з Новим роком! Хай невпинним тихим кроком Білий та пухнастий сніг Щастя сипле на поріг! Хай у Вас збувається Все, чого бажається! Хай здоров’я не покине І добробут в хату лине!

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13 З Новим роком, з щастям новим! Хай веселим, та чудовим Буде рік, що наступає, Негаразди всі минають, Радість буде в домі й свято, Та й гостинчиків багато, Смачних смачностей в подолі, Подаруночків від долі, Незабутніх вражень більше, Світлих радостей частіше!

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15 Хай здійсниться казка новорічна! Хай любов гаряча буде й вічна, Хай достатку повна хата буде, Вільний подих хай наповнить груди! Хай щастить, удача хай сміється, І найважча справа хай вдається. Рік Новий, чарівний та казковий Мрії хай здійснить обов’язково!

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17 З Новим роком вас вітаю. Хай у хаті буде лад, Хай удача розквітає, Буде грошей снігопад, Будуть добрими сусіди Та весела вся рідня. Щоб щастило що є сили В році новому щодня!

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19 Ми святковий стіл накрили, Веселились, їли, пили. Новий рік вже йде до хати, Спішимо вас привітати. Щоб хотілось і моглося, Щоб омріяне збулося. Разом крикнемо "Ура!" ― Зустрічаєм рік Щура.

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21 Ширше двері відчиняйте, Новий рік спішить до вас, Всі бажання загадайте, У святковий дивний час. Дід Мороз всі втілить мрії, І добром вас наділить, Принесе багато щастя, Та прохання всі здійснить!

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23 Вітаю з Новорічним святом! Бажаю вам удачу мати, Міцне здоров’я без хвороб, Цікавих вражень і пригод. Хай гарним буде кожен день, Любов у дім нехай зайде. Злагоди, затишку і миру, Щоб увесь рік жили щасливо!

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25 Вас вітаю з Новим роком, Щоб пухнастий білий сніг Своїм тихим-тихим кроком Щастя сипав на поріг! Привітати поспішаю Вас у цей святковий час, Хай побільше подарунків Дід Мороз несе для вас!

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27 Новий рік щоб вам приніс Євро й доларів покіс. Щоб були у кожній хаті Всі здорові і багаті. Літо морем хай хлюпоче, Осінь — листям хай шурхоче, Хай узимку білий сніг Щастям осипає всіх!

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29 З новим роком привітаю І тихенько побажаю, Щоб вогні палали ясно, В домі було завжди щастя, Щоб новий прийдешній рік Дав вам свято на весь вік. Хай вас радує життя. Вас вітаю щиро я!

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