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Среда, 01.01.2020
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С Новым годом Белой Крысы 2020: СМС-поздравления на украинском языке
С Новым годом Белой Крысы 2020: СМС-поздравления на украинском языке

С Новым годом Белой Крысы 2020: СМС-поздравления на украинском языке

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С Новым годом Белой Крысы 2020: СМС-поздравления на украинском языке
00:02 Сегодня Телеграф

Подборка красивых, добрых, оптимистичных и прикольных кратких поздравлений с Новым годом Белой Металлической Крысы 2020.

  • 1

    Дід Мороз спішить до вас

    З Новим роком привітати,

    Та удачі на весь рік

    І здоров’ячка вам дати,

    Сонячних, яскравих днів,

    Незабутніх вражень світлих,

    Виповнення добрих мрій,

    Щирих друзів вам привітних!

  • 2

  • 3

    З Новим роком, з оновленим щастям!

    Хай минають гріхи і напасті.

    Рік Новий хай дарує прибуток.

    Хай пощезнуть невдачі і смуток.

     

    Хай успішними будуть всі справи,

    І хай мирною буде держава.

    Також успіхів, сил, довголіття

    Не на рік, а на цілі століття!

  • 4

  • 5

    Мої вітання з Новим Роком!

    Бажаю йти веселим кроком,

    Бажаю радісно всміхатись,

    Проблемам різним не здаватись!

     

    Життєвий шлях освітить радість

    Всім ворогам нехай на заздрість.

    Хай буде щастя і достаток,

    Багато грошей на додаток!

  • 6

  • 7

    З Новим роком, з щастям новим,

    Хай же буде кольоровим.

    І веселим, і яскравим,

    І щоб не було замало!

     

    Хай дарує радість, щастя,

    Береже всіх від напастей.

    Буде щирим, буде гарним

    І у всьому різнобарвним!

  • 8

  • 9

    В Новий рік бажаю щастя

    Вам, здоров’я і добра.

    Здійснення щоб мрій завітних

    Ніч казкова принесла.

     

    Хай щастить в новому році

    Вам на службі і в сім’ї.

    Більше радісних емоцій

    В повсякденному житті.

  • 10

  • 11

    Вас вітаю з Новим роком!

    Хай невпинним тихим кроком

    Білий та пухнастий сніг

    Щастя сипле на поріг!

     

    Хай у Вас збувається

    Все, чого бажається!

    Хай здоров’я не покине

    І добробут в хату лине!

  • 12

  • 13

    З Новим роком, з щастям новим!

    Хай веселим, та чудовим

    Буде рік, що наступає,

    Негаразди всі минають,

    Радість буде в домі й свято,

    Та й гостинчиків багато,

    Смачних смачностей в подолі,

    Подаруночків від долі,

    Незабутніх вражень більше,

    Світлих радостей частіше!

  • 14

  • 15

    Хай здійсниться казка новорічна!

    Хай любов гаряча буде й вічна,

    Хай достатку повна хата буде,

    Вільний подих хай наповнить груди!

     

    Хай щастить, удача хай сміється,

    І найважча справа хай вдається.

    Рік Новий, чарівний та казковий

    Мрії хай здійснить обов’язково!

  • 16

  • 17

    З Новим роком вас вітаю.

    Хай у хаті буде лад,

    Хай удача розквітає,

    Буде грошей снігопад,

    Будуть добрими сусіди

    Та весела вся рідня.

    Щоб щастило що є сили

    В році новому щодня!

  • 18

  • 19

    Ми святковий стіл накрили,

    Веселились, їли, пили.

    Новий рік вже йде до хати,

    Спішимо вас привітати.

     

    Щоб хотілось і моглося,

    Щоб омріяне збулося.

    Разом крикнемо "Ура!" ―

    Зустрічаєм рік Щура.

  • 20

  • 21

    Ширше двері відчиняйте,

    Новий рік спішить до вас,

    Всі бажання загадайте,

    У святковий дивний час.

     

    Дід Мороз всі втілить мрії,

    І добром вас наділить,

    Принесе багато щастя,

    Та прохання всі здійснить!

  • 22

  • 23

    Вітаю з Новорічним святом!

    Бажаю вам удачу мати,

    Міцне здоров’я без хвороб,

    Цікавих вражень і пригод.

     

    Хай гарним буде кожен день,

    Любов у дім нехай зайде.

    Злагоди, затишку і миру,

    Щоб увесь рік жили щасливо!

  • 24

  • 25

    Вас вітаю з Новим роком,

    Щоб пухнастий білий сніг

    Своїм тихим-тихим кроком

    Щастя сипав на поріг!

     

    Привітати поспішаю

    Вас у цей святковий час,

    Хай побільше подарунків

    Дід Мороз несе для вас!

  • 26

  • 27

    Новий рік щоб вам приніс

    Євро й доларів покіс.

    Щоб були у кожній хаті

    Всі здорові і багаті.

     

    Літо морем хай хлюпоче,

    Осінь — листям хай шурхоче,

    Хай узимку білий сніг

    Щастям осипає всіх!

  • 28

  • 29

    З новим роком привітаю

    І тихенько побажаю,

    Щоб вогні палали ясно,

    В домі було завжди щастя,

     

    Щоб новий прийдешній рік

    Дав вам свято на весь вік.

    Хай вас радує життя.

    Вас вітаю щиро я!

  • 30

  • 31

    З Новим роком всіх вітаю,

    Всього доброго бажаю!

    З вами щоб дива ставались,

    Добрі люди зустрічались.

     

    Щастя щоб був повен дім,

    Сміх дзвінкий лунав у нім.

    Щоб здоровими були

    Та фінанси все росли.

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