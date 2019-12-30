Красивые поздравления в прозе с наступающим Новым годом 2020

1 Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

2 С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в следующие 366 дней сбылись самые светлые надежды, произошли грандиозные счастливые события и случились волшебные чудеса. Пусть приближающийся Новый год принесет вдохновение, невероятные идеи, добрые встречи и тысячи незабываемых радостных мгновений!

3 Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для каждого из нас. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. Я хочу пожелать всем лёгкости, терпения, спокойствия, семейного счастья и материального благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными! Помните, что добро всегда возвращается и побеждает зло. Пусть в грядущем году к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы жизни! С Новым годом!

4 Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

5 С приближением Нового года ощущается необыкновенное волшебство! В окнах домов горят яркие огоньки, стоит нарядная ёлка и веет уютом и теплом. Поэтому хочу пожелать, чтобы в Новом году каждый твой день был наполнен волшебством, дом был уютным и теплым, а жизнь играла яркими красками! Пусть все мечты, загаданные под бой курантов, обязательно сбываются, а счастье никогда не покидает твой дом!

6 Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.

7 Пускай наступающий Новый год будет полон чудесных событий, волшебных подарков и приятных сюрпризов! Желаю праздничного настроения, огромного счастья и стального здоровья! Пусть все заветные мечты сбудутся в эту сказочную ночь!

8 Старый год завершает свое шествие! Он не спеша идет, согнувшись под тяжестью событий, которые делали его счастливым и не очень, ярким и радостным, трудным и благополучным, полным самых разных сюрпризов и происшествий. Но на смену ему, стремительно летит молодой, энергичный и полный жизни Новый год. Пускай он принесет с собой только счастье и благополучие. Пускай он проносится легко и ярко. Пускай в нем не будет места грусти, бедам и печали. Желаю, только успехов, осуществления всех задуманных планов и добрых открытых сердец. С наступающим!

9 Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам так много радости, чтобы она не помещалась в сердце, так много денег, чтобы они не помещались в вашем кошельке, и такое умиротворение, которое заставляет жить и наслаждаться! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты в наступающем году, пусть не будет обид и разочарований, а только улыбки, вдохновение, величайшие успехи и самые высокие достижения и в работе, и в личной жизни!

10 В эти последние часы уходящего года не забудьте расставить точки, поблагодарить за хорошие и плохие дни всех, кто был рядом, сказать «я люблю тебя» тем, кого любите и «прощай» тем, с кем пришла пора расстаться. И, главное, не забывайте мечтать, жить, любить, быть счастливыми и бороться за достижение своих целей. С наступающим Новым годом, новых впечатлений, чудесных моментов, грандиозных достижений и исполнения всех желаний, а также здоровья и удачи!

11 В новом, наступающем году пусть все будут счастливы! Пусть будет любимая работа, вдохновение и удача, уважение и почести, высокая оценка вашего труда! Каждый день пусть приносит новые идеи, и Бог благословляет вас на внедрение их в жизнь! А дома по вечерам, выходным и праздникам рядом будут любимые большие и маленькие люди с любящими сердцами и сияющими от радости глазами!

12 Пролетели двенадцать месяцев, и опять идет на порог Новый год. Несет новое счастье, новые успехи, новую прибыль и новые радости. Желаю каждому достойно встретить этот год за широким праздничным столом, в кругу самых родных людей. Пускай каждый получит в подарок то, о чем очень мечтает, пускай каждый осуществит свои самые заветные желания. С наступающим Новым годом!

13 С наступающим Новым годом! Пускай ваш год будет радостным. Здоровья и любви, как можно больше. Пускай во всех делах к вам присоединится удача и везение!