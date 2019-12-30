Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ
Бренд Виктории Бекхэм терпит убытки

Красивые поздравления в прозе с наступающим Новым годом 2020

Смотрите фото (15)
Красивые поздравления в прозе с наступающим Новым годом 2020
13:25 Сегодня Телеграф

Яркие поздравление с Новым Годом Белой Металлической Крысы.

  • 1

    Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

  • 2

    С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в следующие 366 дней сбылись самые светлые надежды, произошли грандиозные счастливые события и случились волшебные чудеса. Пусть приближающийся Новый год принесет вдохновение, невероятные идеи, добрые встречи и тысячи незабываемых радостных мгновений!

  • 3

    Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для каждого из нас. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. Я хочу пожелать всем лёгкости, терпения, спокойствия, семейного счастья и материального благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными! Помните, что добро всегда возвращается и побеждает зло. Пусть в грядущем году к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы жизни! С Новым годом!

  • 4

    Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

  • 5

    С приближением Нового года ощущается необыкновенное волшебство! В окнах домов горят яркие огоньки, стоит нарядная ёлка и веет уютом и теплом. Поэтому хочу пожелать, чтобы в Новом году каждый твой день был наполнен волшебством, дом был уютным и теплым, а жизнь играла яркими красками! Пусть все мечты, загаданные под бой курантов, обязательно сбываются, а счастье никогда не покидает твой дом!

  • 6

    Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.

  • 7

    Пускай наступающий Новый год будет полон чудесных событий, волшебных подарков и приятных сюрпризов! Желаю праздничного настроения, огромного счастья и стального здоровья! Пусть все заветные мечты сбудутся в эту сказочную ночь!

  • 8

    Старый год завершает свое шествие! Он не спеша идет, согнувшись под тяжестью событий, которые делали его счастливым и не очень, ярким и радостным, трудным и благополучным, полным самых разных сюрпризов и происшествий. Но на смену ему, стремительно летит молодой, энергичный и полный жизни Новый год. Пускай он принесет с собой только счастье и благополучие. Пускай он проносится легко и ярко. Пускай в нем не будет места грусти, бедам и печали. Желаю, только успехов, осуществления всех задуманных планов и добрых открытых сердец. С наступающим!

  • 9

    Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам так много радости, чтобы она не помещалась в сердце, так много денег, чтобы они не помещались в вашем кошельке, и такое умиротворение, которое заставляет жить и наслаждаться! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты в наступающем году, пусть не будет обид и разочарований, а только улыбки, вдохновение, величайшие успехи и самые высокие достижения и в работе, и в личной жизни!

  • 10

    В эти последние часы уходящего года не забудьте расставить точки, поблагодарить за хорошие и плохие дни всех, кто был рядом, сказать «я люблю тебя» тем, кого любите и «прощай» тем, с кем пришла пора расстаться. И, главное, не забывайте мечтать, жить, любить, быть счастливыми и бороться за достижение своих целей. С наступающим Новым годом, новых впечатлений, чудесных моментов, грандиозных достижений и исполнения всех желаний, а также здоровья и удачи!

  • 11

    В новом, наступающем году пусть все будут счастливы! Пусть будет любимая работа, вдохновение и удача, уважение и почести, высокая оценка вашего труда! Каждый день пусть приносит новые идеи, и Бог благословляет вас на внедрение их в жизнь! А дома по вечерам, выходным и праздникам рядом будут любимые большие и маленькие люди с любящими сердцами и сияющими от радости глазами!

  • 12

    Пролетели двенадцать месяцев, и опять идет на порог Новый год. Несет новое счастье, новые успехи, новую прибыль и новые радости. Желаю каждому достойно встретить этот год за широким праздничным столом, в кругу самых родных людей. Пускай каждый получит в подарок то, о чем очень мечтает, пускай каждый осуществит свои самые заветные желания. С наступающим Новым годом!

  • 13

    С наступающим Новым годом! Пускай ваш год будет радостным. Здоровья и любви, как можно больше. Пускай во всех делах к вам присоединится удача и везение!

  • 14

    Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю искристого настроения, ощущения грядущего праздника и осуществления всего задуманного на праздничные дни. Веселья, сюрпризов, подарков, шумной и доброй компании, улыбок и светящихся радостью глаз. Пусть исполняются желания, появляются новые мечты и складываются все планы и дела. С наступающим!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления с новым годом, Прикольные поздравления, Смешные открытки, 2020 год, Праздник Нового года, Поздравления в открытках, Стихи с Новым годом, поздравления в стихах с Новым годом, прикольные открытки, Новый год 2020, Год Белой Металлической Крысы, красивые открытки с Новым годом 2020, Открытки с Новым годом 2020, Поздравления с Новым 2020 годом, С новым годом 2020, Детские поздравления с Новым 2020 годом, Детские поздравления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
02 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
03 Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными
04 Что есть, чтобы суставы были здоровыми
05 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
В Польше обвинили Путина во лжи
В Польше обвинили Путина во лжи
Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
Каким будет курс валют после затяжных праздников
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь