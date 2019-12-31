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С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках

С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках

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С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
02:03 Сегодня Телеграф

Для всех, кто ценит креатив и желает порадовать знакомых необычными и актуальными для наступающего 2020 года поздравлениями мы подобрали красивые и интересные новогодние поздравления в стихах.

  • 1

    Еще чуть-чуть, еще немножко...

    И тихо постучит в окошко

    Год наступающий. Он новый!

    И запах в комнате еловый,

    И огоньки гирлянды яркой,

    И предвкушение подарков —

    Всё это праздника черты.

    Так пусть сбываются мечты!

    Всех благ, добра, тепла, удачи,

    Здоровья, а к нему в придачу

    Заряда бодрости и сил.

    Чтоб год лишь счастье приносил!

  • 2

    С Новым годом наступающим!

    Пусть он будет потрясающим:

    Щедрым, плодородным, искренним

    И финансами насыщенным.

     

    Пусть задуманное сбудется,

    Неприятное забудется,

    Счастье, радость приумножатся...

    Пусть удачно пазлы сложатся!

  • 3

    Последние недельки декабря

    Неслышно, незаметно убегают.

    И Новый Год к нам мчится на санях.

    И мы его, конечно, ожидаем.

     

    Пусть новогодний праздник, что идет,

    Вам принесет любовь и понимание,

    Успех с собою, радость приведет,

    Исполнит все заветные желания.

     

    Пусть ангел с неба спустится и вас

    Хранит, и бережет, и защищает.

    И все мечты, что есть у вас сейчас,

    Грядущий новый год пусть оправдает.

  • 4

    Пусть год наступающий

    Радует счастьем,

    Подкинет деньжаток,

    Отвадит ненастья,

    Здоровье подарит,

    Успеха прибавит

    И только хорошее

    В жизни оставит.

    Исполнит желанья,

    Подарит вниманье,

    Любовь, от которой

    Быстрее дыхание,

    Работу — попроще,

    Зарплату — побольше,

    Бумажник из кожи

    Набитый потолще.

    Чтоб вы улыбались,

    Почаще смеялись.

    И чтобы ни капельки

    Не огорчались!

  • 5

    Волшебный праздник — Новый год,

    Он постучится к нам вот-вот.

    Желаю пусть он счастье принесет,

    А старый год — плохое заберет.

     

    Пусть будет много смеха,

    Удачи и успеха,

    И пусть мечты сбываются,

    И мир вам улыбается!

  • 6

    Новый год тихонько наступает,

    Новые надежды всем несет.

    С наступающим сердечно поздравляем,

    Пусть он будет лучшим, этот год!

     

    С уходящим пусть уйдут проблемы:

    Все болезни, трудности и зло.

    Добрыми пусть будут перемены,

    Повезет пускай, врагам назло!

     

    Мы желаем вам любви, везения.

    Отведет Господь пускай беду.

    Пусть здоровы будут ваши дети

    В новом наступающем году!

  • 7

    Я желаю, чтоб год наступающий

    Стал удачным, мечты исполняющим,

    На большие дела вдохновляющим

    И победы нам всем обещающим.

     

    Пусть в году, что так быстро к нам мчится,

    Только лучшее с вами случится,

    И хорошей в душе вам погоды.

    С наступающим Новым вас годом!

  • 8

    С наступающим вас поздравляем.

    Пусть добро принесет Новый год.

    Пусть снежинкой обида растает,

    А останется в сердце любовь.

     

    В семьях царствует пусть понимание,

    Дети радость и счастье несут.

    Все друг другу пусть дарят внимание

    В наступающем новом году!

     

    Всем везения, счастья, достатка,

    Исполнения заветной мечты.

    Пусть свершатся все ваши желания.

    В доме — мира, добра, красоты!

  • 9

    Пусть Новый год, идущий к нам,

    Подарит счастье, радость Вам,

    Здоровья море принесёт,

    От бед возможных уведёт!

     

    Мечты, пускай осуществятся,

    Глаза от радости искрятся,

    Веселье в сердце пусть таится,

    Ночами сладко, пусть Вам спится!

     

    Удача пусть сопровождает,

    Душа, как бабочка, порхает,

    Улыбка будет на устах

    И блеск, искрящийся в глазах!

  • 10

    Послушай, кто скребется в дверь?

    Открой скорей, глазам поверь:

    За ней волшебник — Дед Мороз!

    Доволен он, не морщит нос.

    Развяжет вот сейчас мешок,

    А там наш милый поздравок.

    В нём пожелания успеха,

    Охапка счастья, куча смеха,

    Конечно, есть там и любовь.

    ... подарки принимай и вновь

    Реальность всю ты зацени.

    Ух! С наступающим! Звони.

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