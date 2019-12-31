С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках

Еще чуть-чуть, еще немножко...
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков —
Всё это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил.
Чтоб год лишь счастье приносил!
С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!
Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают.
И Новый Год к нам мчится на санях.
И мы его, конечно, ожидаем.
Пусть новогодний праздник, что идет,
Вам принесет любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий новый год пусть оправдает.
Пусть год наступающий
Радует счастьем,
Подкинет деньжаток,
Отвадит ненастья,
Здоровье подарит,
Успеха прибавит
И только хорошее
В жизни оставит.
Исполнит желанья,
Подарит вниманье,
Любовь, от которой
Быстрее дыхание,
Работу — попроще,
Зарплату — побольше,
Бумажник из кожи
Набитый потолще.
Чтоб вы улыбались,
Почаще смеялись.
И чтобы ни капельки
Не огорчались!
Волшебный праздник — Новый год,
Он постучится к нам вот-вот.
Желаю пусть он счастье принесет,
А старый год — плохое заберет.
Пусть будет много смеха,
Удачи и успеха,
И пусть мечты сбываются,
И мир вам улыбается!
Новый год тихонько наступает,
Новые надежды всем несет.
С наступающим сердечно поздравляем,
Пусть он будет лучшим, этот год!
С уходящим пусть уйдут проблемы:
Все болезни, трудности и зло.
Добрыми пусть будут перемены,
Повезет пускай, врагам назло!
Мы желаем вам любви, везения.
Отведет Господь пускай беду.
Пусть здоровы будут ваши дети
В новом наступающем году!
Я желаю, чтоб год наступающий
Стал удачным, мечты исполняющим,
На большие дела вдохновляющим
И победы нам всем обещающим.
Пусть в году, что так быстро к нам мчится,
Только лучшее с вами случится,
И хорошей в душе вам погоды.
С наступающим Новым вас годом!
С наступающим вас поздравляем.
Пусть добро принесет Новый год.
Пусть снежинкой обида растает,
А останется в сердце любовь.
В семьях царствует пусть понимание,
Дети радость и счастье несут.
Все друг другу пусть дарят внимание
В наступающем новом году!
Всем везения, счастья, достатка,
Исполнения заветной мечты.
Пусть свершатся все ваши желания.
В доме — мира, добра, красоты!
Пусть Новый год, идущий к нам,
Подарит счастье, радость Вам,
Здоровья море принесёт,
От бед возможных уведёт!
Мечты, пускай осуществятся,
Глаза от радости искрятся,
Веселье в сердце пусть таится,
Ночами сладко, пусть Вам спится!
Удача пусть сопровождает,
Душа, как бабочка, порхает,
Улыбка будет на устах
И блеск, искрящийся в глазах!
Послушай, кто скребется в дверь?
Открой скорей, глазам поверь:
За ней волшебник — Дед Мороз!
Доволен он, не морщит нос.
Развяжет вот сейчас мешок,
А там наш милый поздравок.
В нём пожелания успеха,
Охапка счастья, куча смеха,
Конечно, есть там и любовь.
... подарки принимай и вновь
Реальность всю ты зацени.
Ух! С наступающим! Звони.