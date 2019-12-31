С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках

Чтоб год лишь счастье приносил!

Здоровья, а к нему в придачу

Всё это праздника черты.

И запах в комнате еловый,

Год наступающий. Он новый!

И тихо постучит в окошко

Еще чуть-чуть, еще немножко...

Пусть он будет потрясающим:

И все мечты, что есть у вас сейчас,

Хранит, и бережет, и защищает.

Пусть ангел с неба спустится и вас

Успех с собою, радость приведет,

Вам принесет любовь и понимание,

И мы его, конечно, ожидаем.

И Новый Год к нам мчится на санях.

И чтобы ни капельки

Чтоб вы улыбались,

Любовь, от которой

И только хорошее

И мир вам улыбается!

Пусть будет много смеха,

А старый год — плохое заберет.

Он постучится к нам вот-вот.

В новом наступающем году!

Пусть здоровы будут ваши дети

Мы желаем вам любви, везения.

Все болезни, трудности и зло.

Пусть он будет лучшим, этот год!

7

Я желаю, чтоб год наступающий

Стал удачным, мечты исполняющим,

На большие дела вдохновляющим

И победы нам всем обещающим.

Пусть в году, что так быстро к нам мчится,

Только лучшее с вами случится,

И хорошей в душе вам погоды.

С наступающим Новым вас годом!