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Душевные поздравления с наступающим Новым 2020 годом Белой Металлической Крысы

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Душевные поздравления с наступающим Новым 2020 годом Белой Металлической Крысы
20:40 Сегодня Телеграф

Новый год 2020 - лучшее время, чтобы вспомнить о своих друзьях, родных, коллегах и поделиться с ними хорошим настроением, искренними пожеланиями.

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    Мягкой поступью морозной

    К нам крадется Новый год.

    Невесомо, осторожно,

    Но уверенно идет.

     

    С ним — мечтания, надежды,

    Ожиданья, чудеса.

    Долгожданный, как и прежде,

    Он летит через леса.

     

    Пусть сбываются молитвы

    Жить в здоровье и ладу.

    Только радостных событий

    В наступающем году!

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    Пусть год, что тихо наступает,

    Вас только лучшим одаряет,

    Пусть он вам счастье принесет,

    Плохое — старый заберет.

     

    Пусть жизнь сияет и лучится,

    Пусть суждено желаньям сбыться!

    Любви, финансовой свободы.

    И с наступающим вас годом!

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    Растает снежинка на тёплой ладони,

    Коснётся улыбка задумчивых глаз.

    Пусть вечер чарующий, предновогодний,

    Волшебным подарком порадует Вас!

     

    Желаю оставить в году уходящем

    Обиды, печали, невзгоды, тоску.

    Добра Вам, уюта, любви настоящей,

    Пусть радость искрится звездой на снегу!

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    Завершается старый год,

    Новый робко идет на смену.

    Пусть же лучшее будет в нем,

    Пусть несет он добро и веру!

     

    Веру в счастье и веру в успех,

    И в любовь, что для всех желанная.

    Пусть подарит веселье и смех,

    И здоровье — оно ведь главное!

     

    Пусть плохое уносит прочь

    Новый год, что к порогу подходит.

    И волшебная эта ночь

    За собой в светлый год уводит!

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    Пускай принесет наступающий год

    Удачу, везение, жизнь без забот.

    Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

    Ни горя, ни слез не доставят они.

    Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

    Сопутствует всем начинаньям успех!

  • 11

    С наступающим Новым годом

    И веселья в дом ваш рекой,

    Пусть сбываются ваши желанья,

    В доме будет уют и покой.

     

    Пусть в году наступающем будет

    Много денег, удачи, любви.

    И проходят все мимо ненастья,

    И удача стоит на пути!

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    Весь год пусть будет денежным,

    А отношенье — бережным,

    А чувства — чтоб искрящими,

    Друзья — чтоб настоящими!

     

    Успеха — в наступающем,

    Удачи — всем желающим,

    Здоровья — всем хворающим!

    Итак, всех с наступающим!

  • 14

    Пусть Новый год наступающий

    Будет многообещающим!

    Он к счастью откроет двери,

    И в сказку заставит поверить.

     

    Пусть в жизни случится чудо

    И смех звучит повсюду!

    Богатства приумножается,

    А все мечты сбываются.

     

    Давайте же желать друг другу

    Здоровья, мира, красоты,

    Подарков и сюрпризов разных,

    Успешности и доброты.

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    Наступает Новый год!

    Пусть исполнит он желания,

    Море счастья принесёт,

    Доброты и понимания.

     

    Самых радостных чудес —

    На душе чтоб потеплело,

    И успехов — до небес,

    Чтобы сердце громче пело!

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    Пусть волшебной, чарующей сказкой

    Постучится к Вам в дверь Новый год

    И раскрасит всю жизнь яркой краской,

    Защитит от печалей, невзгод.

     

    Пусть наполнится год только счастьем,

    Принесет в Ваш дом радость, уют.

    Пусть судьба отведет все ненастья,

    Мы желаем Вам прекрасных минут!

  • 19

    В Новый год желаю всем

    Меньше жизненных проблем,

    Больше радостного смеха

    От побед и от успехов.

     

    Беды чтоб не одолели,

    А глаза огнем горели,

    Оправдались ожидания,

    Стали явью все желания.

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