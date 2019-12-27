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Душевные поздравления с Днем рождения на 27 декабря

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Душевные поздравления с Днем рождения на 27 декабря
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравляйте друзей и родных с днем рождения и отправляйте самые красивые и добрые поздравления в стихах.

День рождения – добрый, светлый и радостный праздник. Для детей – долгожданный, для взрослых – бывает и не очень, но все равно позитивный и счастливый.

 

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье,

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

 

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения!

Поздравляю с днём рождения!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Самые лучшие поздравления с днем рождения

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

 

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

 

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

И с днем рождения тебя!

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

 

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

 

Я в этот день тебе желаю

Побольше счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

И с днем рождения тебя!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

 

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

 

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Пусть люди добрые встречаются,

И все по жизни получается!

 

Доходы пусть всегда растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

 

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

 

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата —

Столько, сколько хочешь ты.

 

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту!

Пусть будет в жизни все

Самое теплое,

Самое милое,

Самое доброе,

Очень красивое,

Самое верное,

Самое нужное,

Трепетно-нежное,

Самое дружное,

Только приятное,

Только хорошее,

Невероятное,

Чуть невозможное,

Просто веселое,

Просто любимое,

Но обязательно

НЕПОВТОРИМОЕ!

Красивые поздравления с Днем рождения в прозе

Желаю, чтоб случались чаще

В обычной жизни чудеса,

И сердце наполнялось счастьем,

Лучились радостью глаза.

 

Пусть ничего не огорчает,

Не беспокоит, не болит.

Семья улыбками встречает,

И расставаться не спешит.

 

Пусть будет все всегда в порядке,

Желаю в день рожденья Вам,

Живите в мире и достатке,

И радуйтесь всем новым дням!

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