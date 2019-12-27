Душевные поздравления с Днем рождения на 27 декабря

День рождения – добрый, светлый и радостный праздник. Для детей – долгожданный, для взрослых – бывает и не очень, но все равно позитивный и счастливый.
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!
Поздравляю с днём рождения!
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
И с днем рождения тебя!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
Я в этот день тебе желаю
Побольше счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
И с днем рождения тебя!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются,
И все по жизни получается!
Доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаю света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Поздравляю с днем рождения
И желаю всей душой,
Чтобы счастье и веселье
Были рядышком с тобой!
Чтобы жизнь была богата
На улыбки и мечты,
И водились чтоб деньжата —
Столько, сколько хочешь ты.
Чтобы цели достигались,
И дорога вдаль вела,
Чтоб мечты твои сбывались,
Получались все дела!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!
Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,
Трепетно-нежное,
Самое дружное,
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно
НЕПОВТОРИМОЕ!
Желаю, чтоб случались чаще
В обычной жизни чудеса,
И сердце наполнялось счастьем,
Лучились радостью глаза.
Пусть ничего не огорчает,
Не беспокоит, не болит.
Семья улыбками встречает,
И расставаться не спешит.
Пусть будет все всегда в порядке,
Желаю в день рожденья Вам,
Живите в мире и достатке,
И радуйтесь всем новым дням!