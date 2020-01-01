Красивые пожелания с Новым 2020 годом в прозе

1 Мы подготовили для вас красивые, добрые, прикольные, искренние открытки и поздравления с Новым годом 2020. Обязательно отправьте их родным и близким, друзьям и знакомым. Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

2 С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

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4 Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

5 Искренне поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным.

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7 С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

8 Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

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10 С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты!

11 С Новым годом! Желаю в этом году много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. Желаю вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. Пускай же этот год принесёт нам массу позитива и приятных событий! Всё плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году каждый день был наполнен радостью и любовью. С Новым счастьем!

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13 С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.

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15 Пусть светлый новогодний праздник войдёт в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!