Прикольные поздравления с Новым 2020 годом Белой Металлической Крысы

На свой высокий трон восходит крыса,
И щедростью полна её душа,
Как будто голливудская актриса —
Она без лишней лести хороша!
Пусть смотрят на неё порой сквозь призму
Открытой неприязни к грызунам,
Но, источая прелесть и харизму,
Пусть лишь успех она приносит вам!
Пусть всем своим крысиным древним родом
Она ваш дом хранит от суеты,
С 2020-ым новым годом!
Желаю вам не опускать хвосты!
На шуршанье фольги, мишуры,
Запах сыра, колбасок и хвои
К вам спешу из астральной норы,
Распугать чтоб печали и хвори,
Защищать от житейских невзгод,
От разлада семейные гнезда.
Все таланты пущу свои в ход,
Чтоб уют в доме вашем был создан.
Скопидомство мое — не порок!
Разве честь вашу как-то заденет
То, что за год вам сделаю впрок
Заготовки припасов и денег?!
Неуемна в любви — это факт,
Станет спальное ложе огрызком…
Но под парой счастливой! Лишь так!
С Новым годом! Чин-чин! Ваша Крыска.
С Новым годом Крысы! Желаю научиться жить, как это славное хитрое животное: мастерски преодолевать препятствия, стоически переживать любые повороты судьбы, с удовольствием брать от жизни всё, что плохо лежит, и с оптимизмом смотреть в счастливое будущее!
Под знаком Крысы этот год встречаем.
Пусть Крыса вам удачу принесет!
Она всегда имеет норку — знаем,
И в шубке натуральной круглый год.
Пускай в бюджете вам закроет дырку,
Пусть закрома наполнит до краев,
Подарит вам отдельную квартирку
И шубки из роскошнейших мехов!
С Новым годом Белой Крысы!
Пусть везёт худым и лысым,
Долговязым, пышнотелым,
С тёмным цветом кожи, с белым!
Каждой женщине — по норке
И на бутерброд икорку,
Грызть морковку, а не мужа
Будь то завтрак или ужин!
Мужикам — иметь запасы
Денежной зелёной массы,
И для всех — любви и счастья,
Неподдельных, настоящих!
Как хозяйка наступившего года запасается зерном, так и ты запасайся счастьем и хорошим настроением, здоровьем и упорством в достижении целей, беспечностью и добром! В Новый год белой Крысы пусть все у тебя будет чудесно, легко, радостно и гармонично!
Протёрты запылённые сервизы —
Готов к шальным гуляниям народ!
Под знаком добродушной белой крысы
Встречайте високосный новый год!
Пусть крыса поживёт у вас в квартире
И, в кошельке не прогрызая дыр,
Семью согреет в нежности и мире,
В обмен на уважение и сыр!
Крыса зубы наточила,
Чтобы беды все прогнать,
Чтоб весь год нам классно было,
Чтобы всем нам процветать!
Ну, и что — пусть високосный,
Пусть Крысиный этот год,
Крыс бояться — несерьезно,
Крыса счастье принесет!
Поздравляю вас с годом Крысы! Пусть это будет самая симпатичная в мире Крыса: добрая, обаятельная, умная и щедрая. Пусть она в разы приумножит ваше благосостояние, сделает вас здоровым, веселым, жизнерадостным и великодушным. Желаю вам в будущем году отличного настроения и позитивных эмоций!
Покидает Свинка сцену —
Срок правления истёк!
Ну, а ей пришла на смену
Крыса — серенький зверёк.
Дамы этой не пугайтесь,
Поучитесь у неё —
Быть проворными старайтесь
И боритесь за своё!
Хитрость, мудрость, осторожность
Не забудьте применять,
И используйте возможность
Дом достатком наполнять!
Очень быстро размножайтесь,
Чтоб продолжился ваш род!
Своей жизнью наслаждайтесь
В високосный этот год!