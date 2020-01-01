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Прикольные поздравления с Новым 2020 годом Белой Металлической Крысы

Смотрите фото (11)
Прикольные поздравления с Новым 2020 годом Белой Металлической Крысы
19:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Выбирай лучшие прикольные поздравления с Новым годом – покори всех гостей.

  • 1

    На свой высокий трон восходит крыса,

    И щедростью полна её душа,

    Как будто голливудская актриса —

    Она без лишней лести хороша!

     

    Пусть смотрят на неё порой сквозь призму

    Открытой неприязни к грызунам,

    Но, источая прелесть и харизму,

    Пусть лишь успех она приносит вам!

     

    Пусть всем своим крысиным древним родом

    Она ваш дом хранит от суеты,

    С 2020-ым новым годом!

    Желаю вам не опускать хвосты!

  • 2

  • 3

    На шуршанье фольги, мишуры,

    Запах сыра, колбасок и хвои

    К вам спешу из астральной норы,

    Распугать чтоб печали и хвори,

     

    Защищать от житейских невзгод,

    От разлада семейные гнезда.

    Все таланты пущу свои в ход,

    Чтоб уют в доме вашем был создан.

     

    Скопидомство мое — не порок!

    Разве честь вашу как-то заденет

    То, что за год вам сделаю впрок

    Заготовки припасов и денег?!

     

    Неуемна в любви — это факт,

    Станет спальное ложе огрызком…

    Но под парой счастливой! Лишь так!

    С Новым годом! Чин-чин! Ваша Крыска.

  • 4

    С Новым годом Крысы! Желаю научиться жить, как это славное хитрое животное: мастерски преодолевать препятствия, стоически переживать любые повороты судьбы, с удовольствием брать от жизни всё, что плохо лежит, и с оптимизмом смотреть в счастливое будущее!

  • 5

    Под знаком Крысы этот год встречаем.

    Пусть Крыса вам удачу принесет!

    Она всегда имеет норку — знаем,

    И в шубке натуральной круглый год.

     

    Пускай в бюджете вам закроет дырку,

    Пусть закрома наполнит до краев,

    Подарит вам отдельную квартирку

    И шубки из роскошнейших мехов!

  • 6

  • 7

    С Новым годом Белой Крысы!

    Пусть везёт худым и лысым,

    Долговязым, пышнотелым,

    С тёмным цветом кожи, с белым!

     

    Каждой женщине — по норке

    И на бутерброд икорку,

    Грызть морковку, а не мужа

    Будь то завтрак или ужин!

     

    Мужикам — иметь запасы

    Денежной зелёной массы,

    И для всех — любви и счастья,

    Неподдельных, настоящих!

  • 8

    Как хозяйка наступившего года запасается зерном, так и ты запасайся счастьем и хорошим настроением, здоровьем и упорством в достижении целей, беспечностью и добром! В Новый год белой Крысы пусть все у тебя будет чудесно, легко, радостно и гармонично!

  • 9

  • 10

    Протёрты запылённые сервизы —

    Готов к шальным гуляниям народ!

    Под знаком добродушной белой крысы

    Встречайте високосный новый год!

     

    Пусть крыса поживёт у вас в квартире

    И, в кошельке не прогрызая дыр,

    Семью согреет в нежности и мире,

    В обмен на уважение и сыр!

  • 11

  • 12

    Крыса зубы наточила,

    Чтобы беды все прогнать,

    Чтоб весь год нам классно было,

    Чтобы всем нам процветать!

     

    Ну, и что — пусть високосный,

    Пусть Крысиный этот год,

    Крыс бояться — несерьезно,

    Крыса счастье принесет!

  • 13

    Поздравляю вас с годом Крысы! Пусть это будет самая симпатичная в мире Крыса: добрая, обаятельная, умная и щедрая. Пусть она в разы приумножит ваше благосостояние, сделает вас здоровым, веселым, жизнерадостным и великодушным. Желаю вам в будущем году отличного настроения и позитивных эмоций!

  • 14

  • 15

    Покидает Свинка сцену —

    Срок правления истёк!

    Ну, а ей пришла на смену

    Крыса — серенький зверёк.

     

    Дамы этой не пугайтесь,

    Поучитесь у неё —

    Быть проворными старайтесь

    И боритесь за своё!

     

    Хитрость, мудрость, осторожность

    Не забудьте применять,

    И используйте возможность

    Дом достатком наполнять!

     

    Очень быстро размножайтесь,

    Чтоб продолжился ваш род!

    Своей жизнью наслаждайтесь

    В високосный этот год!

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