Прикольные поздравления с Новым 2020 годом Белой Металлической Крысы

1 На свой высокий трон восходит крыса, И щедростью полна её душа, Как будто голливудская актриса — Она без лишней лести хороша! Пусть смотрят на неё порой сквозь призму Открытой неприязни к грызунам, Но, источая прелесть и харизму, Пусть лишь успех она приносит вам! Пусть всем своим крысиным древним родом Она ваш дом хранит от суеты, С 2020-ым новым годом! Желаю вам не опускать хвосты!

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3 На шуршанье фольги, мишуры, Запах сыра, колбасок и хвои К вам спешу из астральной норы, Распугать чтоб печали и хвори, Защищать от житейских невзгод, От разлада семейные гнезда. Все таланты пущу свои в ход, Чтоб уют в доме вашем был создан. Скопидомство мое — не порок! Разве честь вашу как-то заденет То, что за год вам сделаю впрок Заготовки припасов и денег?! Неуемна в любви — это факт, Станет спальное ложе огрызком… Но под парой счастливой! Лишь так! С Новым годом! Чин-чин! Ваша Крыска.

4 С Новым годом Крысы! Желаю научиться жить, как это славное хитрое животное: мастерски преодолевать препятствия, стоически переживать любые повороты судьбы, с удовольствием брать от жизни всё, что плохо лежит, и с оптимизмом смотреть в счастливое будущее!

5 Под знаком Крысы этот год встречаем. Пусть Крыса вам удачу принесет! Она всегда имеет норку — знаем, И в шубке натуральной круглый год. Пускай в бюджете вам закроет дырку, Пусть закрома наполнит до краев, Подарит вам отдельную квартирку И шубки из роскошнейших мехов!

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7 С Новым годом Белой Крысы! Пусть везёт худым и лысым, Долговязым, пышнотелым, С тёмным цветом кожи, с белым! Каждой женщине — по норке И на бутерброд икорку, Грызть морковку, а не мужа Будь то завтрак или ужин! Мужикам — иметь запасы Денежной зелёной массы, И для всех — любви и счастья, Неподдельных, настоящих!

8 Как хозяйка наступившего года запасается зерном, так и ты запасайся счастьем и хорошим настроением, здоровьем и упорством в достижении целей, беспечностью и добром! В Новый год белой Крысы пусть все у тебя будет чудесно, легко, радостно и гармонично!

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10 Протёрты запылённые сервизы — Готов к шальным гуляниям народ! Под знаком добродушной белой крысы Встречайте високосный новый год! Пусть крыса поживёт у вас в квартире И, в кошельке не прогрызая дыр, Семью согреет в нежности и мире, В обмен на уважение и сыр!

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12 Крыса зубы наточила, Чтобы беды все прогнать, Чтоб весь год нам классно было, Чтобы всем нам процветать! Ну, и что — пусть високосный, Пусть Крысиный этот год, Крыс бояться — несерьезно, Крыса счастье принесет!

13 Поздравляю вас с годом Крысы! Пусть это будет самая симпатичная в мире Крыса: добрая, обаятельная, умная и щедрая. Пусть она в разы приумножит ваше благосостояние, сделает вас здоровым, веселым, жизнерадостным и великодушным. Желаю вам в будущем году отличного настроения и позитивных эмоций!

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