Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС

1 С Новым годом! Волшебства, Смеха, счастья и тепла, Мира, радостей, достатка И во всех делах порядка! Пусть все серое, плохое Старый год возьмет с собою. Впредь лишь светлые мгновенья Создают пусть настроенье!

2 С Новым годом поздравляем, Счастья в жизни Вам желаем, Много добрых пожеланий, Исполненья всех мечтаний! Самых ярких впечатлений, Самых сказочных мгновений. Пусть Вам этот год несет Много радостных хлопот!

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4 С Новым годом поздравляю И от всей души желаю Веселиться и смеяться, Ни на что не обижаться, Жить легко и без забот Весь грядущий новый год. Наслаждаться каждым мигом И дарить свое тепло, Быть всегда на позитиве, Чтоб всегда во всём везло! С Новым годом! С новым счастьем! Смеха, мира и добра! Пусть обходят все ненастья, Жизнь одарит вас сполна!

5 С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

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7 Пусть в Новый год случится чудо — В душе зажгутся огоньки И целый год у вас не будет Ни огорчений, ни тоски. Пусть елка с яркою звездою В ваш дом удачу принесет, Любовь и крепкое здоровье. Пусть год вам сказочно везет. Под бой курантов загадайте Свои заветные мечты И в дом свой поскорей впускайте Год радости и доброты.

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9 С Новым годом! Волшебства, Смеха, счастья и тепла, Мира, радостей, достатка И во всех делах порядка! Пусть все серое, плохое Старый год возьмет с собою. Впредь лишь светлые мгновенья Создают пусть настроенье!

10 Желаю в этот Новый год Поменьше грусти и забот, Побольше счастья и добра, Улыбок, нежности, тепла! Чтоб были верными друзья И очень дружною семья, Чтоб каждый день удачным был, И чтоб на всё хватало сил! Ну а ещё пусть Новый год Побольше денег принесёт, Здоровья, мира и любви, Чтоб в сердце не было зимы!

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12 С Новым годом поздравляем, Счастья в жизни Вам желаем, Много добрых пожеланий, Исполненья всех мечтаний! Самых ярких впечатлений, Самых сказочных мгновений. Пусть Вам этот год несет Много радостных хлопот!

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14 Желаю мира и добра, Любви, душевного тепла! Пускай вам этот Новый год Успех и радость принесет! Пусть Новый год откроет двери В мир волшебства, заботы, веры. И всё хорошее начнется! Удача пусть вам улыбнется!

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16 С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!