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Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС

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Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
20:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями.

  • 1

    С Новым годом! Волшебства,

    Смеха, счастья и тепла,

    Мира, радостей, достатка

    И во всех делах порядка!

     

    Пусть все серое, плохое

    Старый год возьмет с собою.

    Впредь лишь светлые мгновенья

    Создают пусть настроенье!

  • 2

    С Новым годом поздравляем,

    Счастья в жизни Вам желаем,

    Много добрых пожеланий,

    Исполненья всех мечтаний!

     

    Самых ярких впечатлений,

    Самых сказочных мгновений.

    Пусть Вам этот год несет

    Много радостных хлопот!

  • 3

  • 4

    С Новым годом поздравляю

    И от всей души желаю

    Веселиться и смеяться,

    Ни на что не обижаться,

    Жить легко и без забот

    Весь грядущий новый год.

     

    Наслаждаться каждым мигом

    И дарить свое тепло,

    Быть всегда на позитиве,

    Чтоб всегда во всём везло!

     

    С Новым годом! С новым счастьем!

    Смеха, мира и добра!

    Пусть обходят все ненастья,

    Жизнь одарит вас сполна!

  • 5

    С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

  • 6

  • 7

    Пусть в Новый год случится чудо —

    В душе зажгутся огоньки

    И целый год у вас не будет

    Ни огорчений, ни тоски.

     

    Пусть елка с яркою звездою

    В ваш дом удачу принесет,

    Любовь и крепкое здоровье.

    Пусть год вам сказочно везет.

     

    Под бой курантов загадайте

    Свои заветные мечты

    И в дом свой поскорей впускайте

    Год радости и доброты.

  • 8

  • 9

    С Новым годом! Волшебства,

    Смеха, счастья и тепла,

    Мира, радостей, достатка

    И во всех делах порядка!

     

    Пусть все серое, плохое

    Старый год возьмет с собою.

    Впредь лишь светлые мгновенья

    Создают пусть настроенье!

  • 10

    Желаю в этот Новый год

    Поменьше грусти и забот,

    Побольше счастья и добра,

    Улыбок, нежности, тепла!

     

    Чтоб были верными друзья

    И очень дружною семья,

    Чтоб каждый день удачным был,

    И чтоб на всё хватало сил!

     

    Ну а ещё пусть Новый год

    Побольше денег принесёт,

    Здоровья, мира и любви,

    Чтоб в сердце не было зимы!

  • 11

  • 12

    С Новым годом поздравляем,

    Счастья в жизни Вам желаем,

    Много добрых пожеланий,

    Исполненья всех мечтаний!

     

    Самых ярких впечатлений,

    Самых сказочных мгновений.

    Пусть Вам этот год несет

    Много радостных хлопот!

  • 13

  • 14

    Желаю мира и добра,

    Любви, душевного тепла!

    Пускай вам этот Новый год

    Успех и радость принесет!

     

    Пусть Новый год откроет двери

    В мир волшебства, заботы, веры.

    И всё хорошее начнется!

    Удача пусть вам улыбнется!

  • 15

  • 16

    С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

  • 17

    Желаю вам на Новый год

    Чтоб увеличился доход,

    В жару и в дождь, и в гололед

    Всегда пусть дома кто-то ждет.

     

    Друзей, коллег широкий круг,

    И много всяческих заслуг.

    Чтобы отлично вам жилось,

    И все чтоб в жизни удалось!

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