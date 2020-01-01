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Трогательные поздравления с Новым годом 2020 в прозе для близких и родных

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Трогательные поздравления с Новым годом 2020 в прозе для близких и родных
17:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Мы решили сэкономить ваше время и подобрали несколько замечательных поздравлений с Новым 2020 годом в прозе.

  • 1

    Поздравляю с Новым годом! Желаю в предстоящем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!

  • 2

  • 3

    Вот и наступил этот потрясающий праздник — Новый год! Праздник, в котором ты вновь погружаешься в детство, с радостью ставишь зеленую елку, распаковываешь подарки и наслаждаешься фейерверком. Праздник, который оставляет в старом году все печали и невзгоды. Пусть Новый год принесет только яркие впечатления, новые эмоции, море радости и интересные возможности. С праздником!

  • 4

    С Новым годом! Пусть этот год будет наполнен радостными событиями. Желаю осуществления самых грандиозных планов, карьерного роста и достижения новых вершин. Отмечайте этот праздник в кругу самых близких и родных людей. Пусть этот год будет лучше предыдущего и станет особенным.

  • 5

    Этот год был трудный, было множество проблем, провалов, неудач. Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!

  • 6

  • 7

    Желаю в новом году сказочного настроения, миллион улыбок, чтобы вокруг были только верные друзья, чтобы сбылись все мечты. Пускай родные люди дарят только радость, а неудачи обходят стороной. А также желаю мира, добра, здоровья и счастья, ведь это самое главное. С Новым годом!

  • 8

    Пусть следующий год окажется счастливым: богатым и красочным, мирным и ярким, здоровым и волшебным, успешным и бодрым, перспективным и удивительным, радостным и захватывающим, приносящим удовлетворение и умиротворение, согретым любовью близких и стопроцентным позитивом. Желаю, чтобы новый год непременно стал благосклонным для тебя!

  • 9

    С Новым годом! Желаю от всей души ярких моментов в жизни, только приятных впечатлений, большого достатка в доме, гармонии в семье, везения во всех делах и, конечно же, чистой и искренней любви!

  • 10

    Пусть огни зажгутся не только на ёлке, но и в душе, пусть счастье будет не только в сказке, но и в твоей жизни. Желаю волшебной ночи и сбывшейся мечты, светлой надежды и курса по ветру счастья. С Новым годом!

  • 11

  • 12

    Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, добра, мира, тепла, здоровья, терпения, заботы, легкости, праздника, любви, веры, надежд, желаний, мечтаний, событий, успеха, настроения, близких рядом, чудес, благословения, достатка, стабильности, приключений, красоты, силы, мудрости. Пусть каждый год, а не только текущий, будет самым идеальным, лучше предшествующего, бескомпромиссно отличным во всех отношениях, создающим безупречную жизнь!

  • 13

  • 14

    Пусть этот Новый год станет для Вас сказочным путешествием, где встретятся хорошие люди, будут происходить интересные события и незабываемые впечатления! Пускай воплотятся в реальность мечты, удача будет на вашей стороне, здоровье и успех поселятся в Вашем доме! Желаю, чтобы деньги текли к Вам рекой, любви было море, а счастья — океан!

  • 15

    Сегодня день особый, невероятный и волшебный, ведь на пороге Новый год, с которым я и хочу тебя поздравить. Пусть не только этот год, но и каждый последующий приносят тебе только благоприятные, положительные эмоции, подарят легкость во всех твоих делах и помогут осуществиться задуманному. Я желаю тебе добра и мира, позитива, достатка и, конечно же, чудес, без которых жизнь была бы однотипной. Пусть каждый Новый год приносит в твой дом гармонию, умиротворенность и счастье!

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