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C Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления

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C Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления
15:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новый 2020 год! Праздник семьи и друзей, когда весь мир празднует новую жизнь.

  • 1

    С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

  • 2

  • 3

    С Новым годом! Волшебства,

    Смеха, счастья и тепла,

    Мира, радостей, достатка

    И во всех делах порядка!

     

    Пусть все серое, плохое

    Старый год возьмет с собою.

    Впредь лишь светлые мгновенья

    Создают пусть настроенье!

  • 4

    С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

  • 5

    С Новым годом поздравляем,

    Счастья в жизни Вам желаем,

    Много добрых пожеланий,

    Исполненья всех мечтаний!

     

    Самых ярких впечатлений,

    Самых сказочных мгновений.

    Пусть Вам этот год несет

    Много радостных хлопот!

  • 6

    Желаю мира и добра,

    Любви, душевного тепла!

    Пускай вам этот Новый год

    Успех и радость принесет!

     

    Пусть Новый год откроет двери

    В мир волшебства, заботы, веры.

    И всё хорошее начнется!

    Удача пусть вам улыбнется!

  • 7

    Желаю вам на Новый год

    Чтоб увеличился доход,

    В жару и в дождь, и в гололед

    Всегда пусть дома кто-то ждет.

     

    Друзей, коллег широкий круг,

    И много всяческих заслуг.

    Чтобы отлично вам жилось,

    И все чтоб в жизни удалось!

  • 8

    С Новым годом! С Новым годом!

    С новым счастьем и добром.

    Пусть он принесет здоровье

    И достаток в каждый дом.

     

    Пусть снежинки в танце кружат,

    Пусть сбываются мечты.

    Всем успехов и удачи,

    Мира, счастья, теплоты.

  • 9

    Пусть светлый новогодний праздник войдёт в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!

  • 10

    Пусть этот славный Новый год

    Подарит счастье и удачу,

    Здоровья много принесет

    И денег океан в придачу!

     

    Пусть все исполнятся мечты,

    Улыбка пусть сияет ярко!

    Желаю мира, доброты

    И замечательных подарков!

  • 11

    Желаю в новом вам году

    Поймать удачу на ходу.

    Всех удивлять, все успевать,

    Смеяться и не унывать.

     

    Любить, надеяться и верить

    И счастье на себя примерить,

    И никогда вам не тужить,

    И просто интересно жить!

  • 12

  • 13

    Пусть этот праздник принесет

    Всё то, что в жизни много значит!

    Желаю в светлый Новый год

    Добра, здоровья и удачи!

     

    Пускай веселый смех звучит,

    А сердце — счастье заполняет,

    Ведь дед Мороз осуществит

    Всё, что душа твоя желает!

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