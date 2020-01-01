C Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления

1 С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

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3 С Новым годом! Волшебства, Смеха, счастья и тепла, Мира, радостей, достатка И во всех делах порядка! Пусть все серое, плохое Старый год возьмет с собою. Впредь лишь светлые мгновенья Создают пусть настроенье!

4 С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

5 С Новым годом поздравляем, Счастья в жизни Вам желаем, Много добрых пожеланий, Исполненья всех мечтаний! Самых ярких впечатлений, Самых сказочных мгновений. Пусть Вам этот год несет Много радостных хлопот!

6 Желаю мира и добра, Любви, душевного тепла! Пускай вам этот Новый год Успех и радость принесет! Пусть Новый год откроет двери В мир волшебства, заботы, веры. И всё хорошее начнется! Удача пусть вам улыбнется!

7 Желаю вам на Новый год Чтоб увеличился доход, В жару и в дождь, и в гололед Всегда пусть дома кто-то ждет. Друзей, коллег широкий круг, И много всяческих заслуг. Чтобы отлично вам жилось, И все чтоб в жизни удалось!

8 С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем и добром. Пусть он принесет здоровье И достаток в каждый дом. Пусть снежинки в танце кружат, Пусть сбываются мечты. Всем успехов и удачи, Мира, счастья, теплоты.

9 Пусть светлый новогодний праздник войдёт в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!

10 Пусть этот славный Новый год Подарит счастье и удачу, Здоровья много принесет И денег океан в придачу! Пусть все исполнятся мечты, Улыбка пусть сияет ярко! Желаю мира, доброты И замечательных подарков!

11 Желаю в новом вам году Поймать удачу на ходу. Всех удивлять, все успевать, Смеяться и не унывать. Любить, надеяться и верить И счастье на себя примерить, И никогда вам не тужить, И просто интересно жить!

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