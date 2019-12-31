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Прикольные поздравления с днем рождения 31 декабря в стихах и открытках

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Прикольные поздравления с днем рождения 31 декабря в стихах и открытках
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Оригинальные и прикольные поздравления в день рождения близкого человека накануне Нового года 2020.

  • 1

    Я желаю позитива,

    Много денег, креатива,

    Нескончаемой удачи,

    Где-нибудь на море дачу.

    Плюс здоровья очень много,

    Силы — как у носорога,

    Чтоб на утро не болеть

    И, конечно, не стареть.

    Поздравляю с днем рожденья!

    Счастья, радости, везенья!

  • 2

  • 3

    Желаю скатерть самобранку,

    А на ней пивка с таранкой,

    Дорогого кофе в зернах,

    Коньячка с икрою черной,

    Шашлычка с дымком пахучим

    И шампанского покруче,

    Ананасов и бананов,

    Всех — по десять килограммов,

    А еще мешок с деньгами

    И шкатулку с чудесами,

    Со здоровьем сундучок,

    Чтоб всегда был «бодрячок»,

    Сотню лет прожить, кайфуя.

    С днем рождения, целую!

  • 4

  • 5

    Желаю жить и не тужить,

    По вечерам вискарик пить.

    А в выходной — шашлык на даче,

    С друзьями верными в придачу.

     

    Прожить желаю сотню лет

    И есть омаров на обед,

    С семьей в Дубае загорая,

    Кататься только на «Ferrari».

     

    На позитиве быть всегда,

    Чтобы сбылась твоя мечта,

    И в золоте всегда купаться,

    Как можно чаще улыбаться.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с днем варенья!

    Желаю, в общем, ограбленья —

    Чтоб на тебя напало счастье,

    Украло все твои ненастья.

     

    Затем чтоб крепко обложило,

    Добром, деньгами завалило,

    Здоровье, радость, мир к ногам,

    Чтоб шла удача по следам.

     

    Любви тебе мешок и чуда,

    Пусть станет фарт надежным другом.

    Купайся в море, наслаждайся

    И просто шире улыбайся.

  • 8

  • 9

    Жить кайфово, офигенно,

    Нереально, несравненно,

    Потрясающе, прекрасно,

    Сказочно, роскошно, классно,

    Вкусно, пряно, ярко, страстно,

    Упоительно, потрясно,

    С обожаньем, с вдохновеньем

    Я желаю в день рожденья!

  • 10

  • 11

    Желаю стрессов избежать

    И по ночам спокойно спать.

    Пускай здоровый пофигизм

    Твой укрепляет организм,

    А чтобы тонус не страдал,

    Почаще наполняй бокал!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днём рождения!

    Пусть жизнь будет, как варенье:

    Сладкой, яркой, очень вкусной

    И, конечно же, не грустной.

     

    Пусть удача тебя схватит,

    Дивной радостью окатит,

    Насуёт в карманы счастья —

    Оно будет в твоей власти.

     

    А судьба придаст везения,

    Уберёт твои сомнения,

    Чтоб работалось и пелось,

    В новый день идти хотелось!

  • 14

  • 15

    Тебе желаю позитива

    И хорошего интима.

    Яхту, дачу, самолёт,

    Состояние пусть растёт.

     

    Чтоб друзья не подводили,

    А с тобой они чудили.

    Чтоб здоровья бы хватало,

    Красота не пропадала.

     

    Было весело сегодня,

    И на утро превосходно.

    Будет в жизни вдохновение,

    Поздравляю с днем рождения!

  • 16

  • 17

    Я тебе желаю сказки

    Самой доброй и простой.

    Чтоб сбывались все желанья,

    Словно с Рыбкой Золотой.

     

    Чтоб начальник — Змей Горыныч

    Вдруг все головы сложил:

    Повышение назначил,

    Лишний отпуск подарил.

     

    Чтоб твоя стояла тройка

    Во дворцовом гараже,

    И коней чтоб этих звали —

    Бентли, Майбах и Порше.

     

    Чтобы яблок молодильных

    У тебя было — не счесть,

    А еще любви до гроба,

    Что и в сказках не прочесть.

     

    С днем рожденья поздравляю!

    Верь, как в детстве, в чудеса,

    И пусть будет белоснежной

    Твоей жизни полоса!

  • 18

  • 19

    Больше счастья, больше денег,

    Сладкой жизни без истерик,

    В зимней куртке чтоб заначка —

    Не одна деньга, а пачка!

     

    Отдыхать лишь за границей,

    На Мальдивах или в Ницце,

    И безбашенных друзей,

    Чтоб косячить веселей!

Трогательные поздравления с Днем рождения в прозе

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