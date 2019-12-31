Прикольные поздравления с днем рождения 31 декабря в стихах и открытках

Я желаю позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был «бодрячок»,
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целую!
Желаю жить и не тужить,
По вечерам вискарик пить.
А в выходной — шашлык на даче,
С друзьями верными в придачу.
Прожить желаю сотню лет
И есть омаров на обед,
С семьей в Дубае загорая,
Кататься только на «Ferrari».
На позитиве быть всегда,
Чтобы сбылась твоя мечта,
И в золоте всегда купаться,
Как можно чаще улыбаться.
Поздравляю с днем варенья!
Желаю, в общем, ограбленья —
Чтоб на тебя напало счастье,
Украло все твои ненастья.
Затем чтоб крепко обложило,
Добром, деньгами завалило,
Здоровье, радость, мир к ногам,
Чтоб шла удача по следам.
Любви тебе мешок и чуда,
Пусть станет фарт надежным другом.
Купайся в море, наслаждайся
И просто шире улыбайся.
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал!
Поздравляю с днём рождения!
Пусть жизнь будет, как варенье:
Сладкой, яркой, очень вкусной
И, конечно же, не грустной.
Пусть удача тебя схватит,
Дивной радостью окатит,
Насуёт в карманы счастья —
Оно будет в твоей власти.
А судьба придаст везения,
Уберёт твои сомнения,
Чтоб работалось и пелось,
В новый день идти хотелось!
Тебе желаю позитива
И хорошего интима.
Яхту, дачу, самолёт,
Состояние пусть растёт.
Чтоб друзья не подводили,
А с тобой они чудили.
Чтоб здоровья бы хватало,
Красота не пропадала.
Было весело сегодня,
И на утро превосходно.
Будет в жизни вдохновение,
Поздравляю с днем рождения!
Я тебе желаю сказки
Самой доброй и простой.
Чтоб сбывались все желанья,
Словно с Рыбкой Золотой.
Чтоб начальник — Змей Горыныч
Вдруг все головы сложил:
Повышение назначил,
Лишний отпуск подарил.
Чтоб твоя стояла тройка
Во дворцовом гараже,
И коней чтоб этих звали —
Бентли, Майбах и Порше.
Чтобы яблок молодильных
У тебя было — не счесть,
А еще любви до гроба,
Что и в сказках не прочесть.
С днем рожденья поздравляю!
Верь, как в детстве, в чудеса,
И пусть будет белоснежной
Твоей жизни полоса!
Больше счастья, больше денег,
Сладкой жизни без истерик,
В зимней куртке чтоб заначка —
Не одна деньга, а пачка!
Отдыхать лишь за границей,
На Мальдивах или в Ницце,
И безбашенных друзей,
Чтоб косячить веселей!