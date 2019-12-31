Прикольные поздравления с днем рождения 31 декабря в стихах и открытках

1 Я желаю позитива, Много денег, креатива, Нескончаемой удачи, Где-нибудь на море дачу. Плюс здоровья очень много, Силы — как у носорога, Чтоб на утро не болеть И, конечно, не стареть. Поздравляю с днем рожденья! Счастья, радости, везенья!

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3 Желаю скатерть самобранку, А на ней пивка с таранкой, Дорогого кофе в зернах, Коньячка с икрою черной, Шашлычка с дымком пахучим И шампанского покруче, Ананасов и бананов, Всех — по десять килограммов, А еще мешок с деньгами И шкатулку с чудесами, Со здоровьем сундучок, Чтоб всегда был «бодрячок», Сотню лет прожить, кайфуя. С днем рождения, целую!

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5 Желаю жить и не тужить, По вечерам вискарик пить. А в выходной — шашлык на даче, С друзьями верными в придачу. Прожить желаю сотню лет И есть омаров на обед, С семьей в Дубае загорая, Кататься только на «Ferrari». На позитиве быть всегда, Чтобы сбылась твоя мечта, И в золоте всегда купаться, Как можно чаще улыбаться.

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7 Поздравляю с днем варенья! Желаю, в общем, ограбленья — Чтоб на тебя напало счастье, Украло все твои ненастья. Затем чтоб крепко обложило, Добром, деньгами завалило, Здоровье, радость, мир к ногам, Чтоб шла удача по следам. Любви тебе мешок и чуда, Пусть станет фарт надежным другом. Купайся в море, наслаждайся И просто шире улыбайся.

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9 Жить кайфово, офигенно, Нереально, несравненно, Потрясающе, прекрасно, Сказочно, роскошно, классно, Вкусно, пряно, ярко, страстно, Упоительно, потрясно, С обожаньем, с вдохновеньем Я желаю в день рожденья!

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11 Желаю стрессов избежать И по ночам спокойно спать. Пускай здоровый пофигизм Твой укрепляет организм, А чтобы тонус не страдал, Почаще наполняй бокал!

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13 Поздравляю с днём рождения! Пусть жизнь будет, как варенье: Сладкой, яркой, очень вкусной И, конечно же, не грустной. Пусть удача тебя схватит, Дивной радостью окатит, Насуёт в карманы счастья — Оно будет в твоей власти. А судьба придаст везения, Уберёт твои сомнения, Чтоб работалось и пелось, В новый день идти хотелось!

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15 Тебе желаю позитива И хорошего интима. Яхту, дачу, самолёт, Состояние пусть растёт. Чтоб друзья не подводили, А с тобой они чудили. Чтоб здоровья бы хватало, Красота не пропадала. Было весело сегодня, И на утро превосходно. Будет в жизни вдохновение, Поздравляю с днем рождения!

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17 Я тебе желаю сказки Самой доброй и простой. Чтоб сбывались все желанья, Словно с Рыбкой Золотой. Чтоб начальник — Змей Горыныч Вдруг все головы сложил: Повышение назначил, Лишний отпуск подарил. Чтоб твоя стояла тройка Во дворцовом гараже, И коней чтоб этих звали — Бентли, Майбах и Порше. Чтобы яблок молодильных У тебя было — не счесть, А еще любви до гроба, Что и в сказках не прочесть. С днем рожденья поздравляю! Верь, как в детстве, в чудеса, И пусть будет белоснежной Твоей жизни полоса!

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